Стадион: Stadionul Nicolae Dobrin
0:0
Перерыв
10' Желтая карточкаRazvan Dalbea
33' Желтая карточкаМэцел Александру
Первый тайм
47'
Boris Garros из команды КСМ Студенцеск играет слишком грубо. Catalin Parvulescu оказался на газоне.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Судья сигнализирует, что Stefan Blanaru из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Нашименту Филипе
46'
45'
Stefan Blanaru из команды Германнштадт делает неудачный навес.
45'
45'
Судья сигнализирует, что Нашименту Филипе из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Sergiu Popovici
45'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
45'
44'
Daniel Tatar из команды Германнштадт подал угловой слева.
44'
Sergiu Popovici из команды Германнштадт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
43'
42'
Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Andrei Burlacu наказан за толчок Catalin Parvulescu
41'
41'
40'
Платини Суареш не смог попасть в створ ударом издали
40'
Хорошую попытку сделал Stefan Blanaru. Удар в створ, но вратарь начеку
40'
Petrisor Petrescu из команды Германнштадт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
39'
Razvan Dalbea из команды Германнштадт играет слишком грубо. Платини Суареш оказался на газоне.
39'
39'
38'
38'
Выглядело как неплохой момент. Andrei Sin из команды КСМ Студенцеск закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
38'
Фрасинеску Козмин делает длинную передачу вперед
37'
37'
Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Нашименту Филипе возвращается на поле.
36'
36'
Матч возобновлен
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Нашименту Филипе получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Нашименту Филипе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Мэцел Александру - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
33'
Мэцел Александру из команды Германнштадт играет слишком грубо. Andrei Sin оказался на газоне.
32'
Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе
32'
Ionut Stoica выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Andrei Sin из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
32'
Ionut Adrian Cioinac нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Юхвель Тсуму выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Нашименту Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Судья сигнализирует, что Daniel Tatar из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Нашименту Филипе
31'
30'
30'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
30'
Petrisor Petrescu из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
29'
Фрасинеску Козмин наказан за толчок Юхвель Тсуму
29'
28'
28'
28'
Catalin Parvulescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Andrei Sin из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
27'
Boris Garros из команды КСМ Студенцеск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
27'
27'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск делает пас партнеру.
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
25'
25'
Stefan Blanaru из команды Германнштадт в офсайде
25'
Daniel Tatar из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
25'
Игрок из команды Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
25'
Daniel Tatar нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Фрасинеску Козмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Игрок из команды Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
24'
23'
23'
22'
Stefan Blanaru из команды Германнштадт в офсайде
22'
22'
Нашименту Филипе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
21'
Судья сигнализирует, что Catalin Parvulescu из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Andrei Burlacu
20'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
20'
20'
20'
Как он промахнулся? Stefan Blanaru имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
20'
Русу Денис ошибается в защите.
19'
Ionut Stoica выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
18'
Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Catalin Parvulescu наказан за толчок Boris Garros
17'
16'
16'
15'
Boris Garros из команды КСМ Студенцеск в офсайде
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
15'
15'
Andrei Burlacu из команды КСМ Студенцеск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
14'
ШАНС! Нашименту Филипе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Petrisor Petrescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Andrei Burlacu из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
13'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск разыграл угловой с правого угла.
13'
Ionut Stoica предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт в офсайде
12'
11'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
10'
Razvan Dalbea совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
10'
Razvan Dalbea из команды Германнштадт опасно и грубо сыграл. Ionut Adrian Cioinac пострадал.
10'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
9'
Судья сигнализирует, что Daniel Tatar из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Платини Суареш
9'
Sergiu Popovici пробует нанести удар издали, но Русу Денис держит все под контролем
8'
8'
8'
7'
Матч возобновлен
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Кака Камер из команды КСМ Студенцеск направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
7'
6'
Судья сигнализирует, что Boris Garros из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Ionut Stoica
6'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск делает пас партнеру.
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
5'
Petrisor Petrescu не смог попасть в створ ударом издали
4'
4'
Судья сигнализирует, что Sergiu Popovici из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Кака Камер
4'
КСМ Студенцеск начинает контратаку
4'
Stefan Blanaru из команды Германнштадт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
3'
Sergiu Popovici из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
3'
2'
2'
1'
Boris Garros из команды КСМ Студенцеск играет слишком грубо. Ionut Stoica оказался на газоне.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
КСМ Студенцеск начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Nicolae Dobrin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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