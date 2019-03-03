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2018-2019
Стадион:
Германнштадт
0:0
Перерыв
КСМ Студенцеск
0'
10' Желтая карточка
Razvan Dalbea
33' Желтая карточка
Мэцел Александру
Первый тайм
Фол, нарушение
47'
Boris Garros из команды КСМ Студенцеск играет слишком грубо. Catalin Parvulescu оказался на газоне.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
46'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Stefan Blanaru из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Нашименту Филипе
46'
Удар от ворот произведет КСМ Студенцеск
45'
Stefan Blanaru из команды Германнштадт делает неудачный навес.
45'
Германнштадт начинает контратаку
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Нашименту Филипе из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Sergiu Popovici
45'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
45'
Удар от ворот произведет КСМ Студенцеск
Угловой
44'
Daniel Tatar из команды Германнштадт подал угловой слева.
44'
Sergiu Popovici из команды Германнштадт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Удар от ворот произведет КСМ Студенцеск
42'
Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
42'
Andrei Burlacu наказан за толчок Catalin Parvulescu
41'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Удар от ворот произведет Германнштадт
40'
Платини Суареш не смог попасть в створ ударом издали
40'
Хорошую попытку сделал Stefan Blanaru. Удар в створ, но вратарь начеку
40'
Petrisor Petrescu из команды Германнштадт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Германнштадт начинает контратаку
40'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
Фол, нарушение
39'
Razvan Dalbea из команды Германнштадт играет слишком грубо. Платини Суареш оказался на газоне.
39'
Германнштадт контролирует мяч.
39'
Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Выглядело как неплохой момент. Andrei Sin из команды КСМ Студенцеск закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
38'
Фрасинеску Козмин делает длинную передачу вперед
37'
КСМ Студенцеск контролирует мяч.
37'
Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
37'
Нашименту Филипе возвращается на поле.
36'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Нашименту Филипе получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
35'
Нашименту Филипе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
33'
Мэцел Александру - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
33'
Мэцел Александру из команды Германнштадт играет слишком грубо. Andrei Sin оказался на газоне.
32'
Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе
32'
Ionut Stoica выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Andrei Sin из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
32'
Ionut Adrian Cioinac нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Юхвель Тсуму выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Нашименту Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Daniel Tatar из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Нашименту Филипе
31'
КСМ Студенцеск контролирует мяч.
30'
Удар от ворот произведет КСМ Студенцеск
30'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
30'
Petrisor Petrescu из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
Фол, нарушение
29'
Фрасинеску Козмин наказан за толчок Юхвель Тсуму
29'
Германнштадт контролирует мяч.
28'
Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
КСМ Студенцеск контролирует мяч.
28'
Catalin Parvulescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Andrei Sin из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
27'
Boris Garros из команды КСМ Студенцеск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
27'
Gabriel Bosoi из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
27'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск делает пас партнеру.
26'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
25'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
25'
Stefan Blanaru из команды Германнштадт в офсайде
25'
Daniel Tatar из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
25'
Игрок из команды Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
25'
Daniel Tatar нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Фрасинеску Козмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Игрок из команды Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
24'
Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
КСМ Студенцеск контролирует мяч.
23'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
22'
Stefan Blanaru из команды Германнштадт в офсайде
22'
Удар от ворот произведет Германнштадт
22'
Нашименту Филипе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Catalin Parvulescu из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Andrei Burlacu
20'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
20'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Удар от ворот произведет КСМ Студенцеск
20'
Как он промахнулся? Stefan Blanaru имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
20'
Русу Денис ошибается в защите.
19'
Ionut Stoica выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Gabriel Bosoi из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
18'
Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
18'
Catalin Parvulescu наказан за толчок Boris Garros
17'
Удар от ворот произведет КСМ Студенцеск
16'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Удар от ворот произведет КСМ Студенцеск
Офсайд
15'
Boris Garros из команды КСМ Студенцеск в офсайде
15'
Gabriel Bosoi из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
15'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Andrei Burlacu из команды КСМ Студенцеск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Удар от ворот произведет Германнштадт
14'
ШАНС! Нашименту Филипе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Petrisor Petrescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Andrei Burlacu из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
Угловой
13'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск разыграл угловой с правого угла.
13'
Ionut Stoica предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Офсайд
12'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт в офсайде
12'
Германнштадт контролирует мяч.
11'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
10'
Razvan Dalbea совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
10'
Razvan Dalbea из команды Германнштадт опасно и грубо сыграл. Ionut Adrian Cioinac пострадал.
10'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Daniel Tatar из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Платини Суареш
9'
Sergiu Popovici пробует нанести удар издали, но Русу Денис держит все под контролем
8'
Германнштадт начинает контратаку
8'
КСМ Студенцеск контролирует мяч.
8'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Матч возобновлен
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Кака Камер из команды КСМ Студенцеск направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
7'
КСМ Студенцеск контролирует мяч.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Boris Garros из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Ionut Stoica
6'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск делает пас партнеру.
5'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Удар от ворот произведет КСМ Студенцеск
5'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
5'
Petrisor Petrescu не смог попасть в створ ударом издали
4'
КСМ Студенцеск контролирует мяч.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Sergiu Popovici из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Кака Камер
4'
КСМ Студенцеск начинает контратаку
4'
Stefan Blanaru из команды Германнштадт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
3'
Sergiu Popovici из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
3'
Германнштадт контролирует мяч.
2'
КСМ Студенцеск контролирует мяч.
2'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
1'
Boris Garros из команды КСМ Студенцеск играет слишком грубо. Ionut Stoica оказался на газоне.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
КСМ Студенцеск начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Nicolae Dobrin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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