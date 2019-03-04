Стадион: Ион Облеменко
1:1
Второй тайм: 80'
1:0
50' ГолElvir Koljic
1:1
76' ГолЛлуллаку Аздрен
Второй тайм
79'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
79'
79'
ШАНС! Матею Александру нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
79'
Феррейра Тьягу из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
79'
Плохо сыграл Бейян Флориан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
79'
78'
Судья сигнализирует, что Бейян Флориан из команды Астра поставил подножку. Пострадал Elvir Koljic
77'
76'
Белу Клаудиу сделал результативную передачу.
76'
Г О О О О Л - Ллуллаку Аздрен изменил счет на табло!
76'
76'
Белу Клаудиу из команды Астра идет с мячом вперед на обострение...
76'
76'
Romario выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
75'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
74'
74'
Бутян Михай из команды Астра пробил со штрафного, но очень мимо цели.
74'
Судья сигнализирует, что Матею Александру из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Ллуллаку Аздрен
73'
Бричаг Марьюс наказан за толчок Георге Валентин
73'
72'
72'
72'
71'
Роша Нуну из команды Университатя Крайова делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
71'
Донкор Исаак из команды Университатя Крайова толкнул локтем оппонента. Это Зуа Жак заработал фол
70'
70'
Бейян Флориан возвращается на поле.
70'
Матч возобновлен
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
69'
Ох, нехорошо это выглядит. Бейян Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.
68'
Бейян Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Бейян Флориан наказан за толчок Роша Нуну
67'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра в офсайде
67'
Бричаг Марьюс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
66'
Тактическая замена. Кристя Андрей уходит с поля и его заменяет Valentin Mihaila
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
64'
Тактическая замена. Бег Жюльен уходит с поля и его заменяет Георге Валентин
64'
Бутян Михай из команды Астра играет слишком грубо. Мартич Иван оказался на газоне.
63'
63'
63'
Плохо сыграл Майк Кестор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
63'
62'
Судья сигнализирует, что Белу Клаудиу из команды Астра поставил подножку. Пострадал Elvir Koljic
61'
Радунович Ристо наказан за толчок Бэрбуц Кристиан
61'
Белу Клаудиу из команды Астра в офсайде
60'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
60'
60'
59'
Мартич Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра отправил кросс в штрафную...
59'
58'
57'
57'
57'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
57'
56'
56'
Майк Кестор из команды Астра толкнул локтем оппонента. Это Elvir Koljic заработал фол
56'
Бричаг Марьюс возвращается на поле.
55'
Матч возобновлен
55'
Ох, нехорошо это выглядит. Бричаг Марьюс получил травму и медбригада забирает его с поля.
55'
Бричаг Марьюс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Тактическая замена. Vahid Hambo уходит с поля и его заменяет Зуа Жак
53'
Ллуллаку Аздрен нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Бутян Михай из команды Астра делает пас партнеру.
53'
Romario делает длинную передачу вперед
53'
51'
51'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
50'
Г О О О О Л - Elvir Koljic забивает!
50'
Кристя Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
ШАНС! Кристя Андрей вышел один-на-один с голкипером...
49'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Матею Александру наказан за толчок Мрзляк Филип
49'
48'
Elvir Koljic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
Бричаг Марьюс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Бутян Михай из команды Астра отправил кросс в штрафную...
47'
47'
Кристя Андрей из команды Университатя Крайова навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
47'
46'
46'
Тактическая замена. Келич Ренато уходит с поля и его заменяет Донкор Исаак
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра делает передачу одноклубнику.
46'
45'
Роша Нуну предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Бег Жюльен из команды Астра делает пас партнеру.
45'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
44'
44'
Бейян Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
43'
Судья сигнализирует, что Мрзляк Филип из команды Астра поставил подножку. Пострадал Бэрбуц Кристиан
42'
41'
41'
40'
Судья сигнализирует, что Кристя Андрей из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Майк Кестор
40'
40'
Матею Александру нанес удар издали, а Лазар Давид отбил его обратно в игру!
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
39'
39'
Шанс! Ллуллаку Аздрен из команды Астра пробил головой, но мимо
39'
Бутян Михай из команды Астра отправил кросс в штрафную...
39'
Ллуллаку Аздрен нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
38'
Судья сигнализирует, что Vahid Hambo из команды Астра поставил подножку. Пострадал Роша Нуну
37'
Бег Жюльен пробует нанести удар издали, но Пильячелли Мирко держит все под контролем
37'
Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе
36'
Бег Жюльен из команды Астра отправил кросс в штрафную...
36'
Матею Александру задерживает мяч рукой
36'
35'
35'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Астра контролирует мяч.
34'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
34'
33'
33'
33'
Бричаг Марьюс не смог попасть в створ ударом издали
32'
Келич Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра отправил кросс в штрафную...
31'
30'
Белу Клаудиу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
30'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
29'
29'
ШАНС! Vahid Hambo нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Vahid Hambo нанес удар, мяч был парирован, но Пильячелли Мирко не удержал его в руках.
28'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
ШАНС! Vahid Hambo вышел один-на-один с голкипером...
27'
Vahid Hambo из команды Астра опасно и грубо сыграл. Кикэлдэу Александру пострадал.
27'
26'
26'
Белу Клаудиу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
25'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
25'
Кристя Андрей мяч отрикошетил от ворот
25'
Белу Клаудиу из команды Астра толкнул локтем оппонента. Это Роша Нуну заработал фол
24'
23'
22'
Romario наказан за толчок Феррейра Тьягу
22'
Радунович Ристо из команды Астра отправил кросс в штрафную...
22'
21'
Радунович Ристо из команды Астра делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
21'
Матею Александру из команды Университатя Крайова навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
19'
19'
18'
18'
Матч возобновлен
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Судья сигнализирует, что Кристя Андрей из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Бейян Флориан
16'
Elvir Koljic наказан за толчок Бейян Флориан
16'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Лазар Давид все предвидел и спас команду!
16'
Пильячелли Мирко делает длинную передачу вперед
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
15'
15'
Шанс! Майк Кестор из команды Астра пробил головой, но мимо
14'
14'
Белу Клаудиу мяч отрикошетил от ворот
13'
13'
12'
12'
Бричаг Марьюс из команды Университатя Крайова навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
11'
11'
Радунович Ристо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Бричаг Марьюс из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
10'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
10'
Кристя Андрей из команды Университатя Крайова сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
10'
Радунович Ристо наказан за толчок Бэрбуц Кристиан
9'
9'
8'
Судья сигнализирует, что Радунович Ристо из команды Астра поставил подножку. Пострадал Бэрбуц Кристиан
7'
7'
Отличный пас сделал Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
7'
Судья сигнализирует, что Romario из команды Астра поставил подножку. Пострадал Бричаг Марьюс
6'
Хорошую попытку сделал Роша Нуну. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
Кристя Андрей из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
5'
5'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
4'
4'
4'
ШАНС! Кристя Андрей нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
3'
3'
2'
Vahid Hambo наказан за толчок Феррейра Тьягу
2'
1'
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
1'
Астра начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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