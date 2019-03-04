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2018-2019
Стадион:
Университатя Крайова
1:1
Второй тайм: 80'
Астра
0'
1:0
50' Гол
Elvir Koljic
1:1
76' Гол
Ллуллаку Аздрен
80'
Второй тайм
79'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
79'
Удар от ворот произведет Астра
79'
ШАНС! Матею Александру нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
79'
Феррейра Тьягу из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
79'
Плохо сыграл Бейян Флориан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
79'
Кикэлдэу Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Бейян Флориан из команды Астра поставил подножку. Пострадал Elvir Koljic
77'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Белу Клаудиу сделал результативную передачу.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Ллуллаку Аздрен изменил счет на табло!
76'
Белу Клаудиу из команды Астра отправил кросс в штрафную...
76'
Белу Клаудиу из команды Астра идет с мячом вперед на обострение...
76'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Romario выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
75'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
74'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
74'
Бутян Михай из команды Астра пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Матею Александру из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Ллуллаку Аздрен
Фол, нарушение
73'
Бричаг Марьюс наказан за толчок Георге Валентин
73'
Университатя Крайова контролирует мяч.
72'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Роша Нуну из команды Университатя Крайова делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
71'
Донкор Исаак из команды Университатя Крайова толкнул локтем оппонента. Это Зуа Жак заработал фол
70'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
70'
Бейян Флориан возвращается на поле.
70'
Матч возобновлен
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Травма, повреждение
69'
Ох, нехорошо это выглядит. Бейян Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
68'
Бейян Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
68'
Бейян Флориан наказан за толчок Роша Нуну
67'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
67'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра в офсайде
67'
Бричаг Марьюс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Белу Клаудиу из команды Астра отправил кросс в штрафную...
66'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Тактическая замена. Кристя Андрей уходит с поля и его заменяет Valentin Mihaila
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
64'
Тактическая замена. Бег Жюльен уходит с поля и его заменяет Георге Валентин
Фол, нарушение
64'
Бутян Михай из команды Астра играет слишком грубо. Мартич Иван оказался на газоне.
63'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе
63'
Плохо сыграл Майк Кестор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
63'
Кикэлдэу Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Белу Клаудиу из команды Астра поставил подножку. Пострадал Elvir Koljic
Фол, нарушение
61'
Радунович Ристо наказан за толчок Бэрбуц Кристиан
Офсайд
61'
Белу Клаудиу из команды Астра в офсайде
60'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
60'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Мартич Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра отправил кросс в штрафную...
59'
Удар от ворот произведет Астра
Офсайд
58'
Зуа Жак из команды Астра в офсайде
58'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе
57'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
57'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Университатя Крайова контролирует мяч.
Фол, нарушение
56'
Майк Кестор из команды Астра толкнул локтем оппонента. Это Elvir Koljic заработал фол
Травма, повреждение
56'
Бричаг Марьюс возвращается на поле.
55'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
55'
Ох, нехорошо это выглядит. Бричаг Марьюс получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
55'
Бричаг Марьюс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Тактическая замена. Vahid Hambo уходит с поля и его заменяет Зуа Жак
53'
Ллуллаку Аздрен нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Бутян Михай из команды Астра делает пас партнеру.
53'
Romario делает длинную передачу вперед
53'
Университатя Крайова контролирует мяч.
51'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Elvir Koljic забивает!
50'
Кристя Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
ШАНС! Кристя Андрей вышел один-на-один с голкипером...
49'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
49'
Матею Александру наказан за толчок Мрзляк Филип
49'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Elvir Koljic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Бутян Михай из команды Астра подал угловой справа.
48'
Бричаг Марьюс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Бутян Михай из команды Астра отправил кросс в штрафную...
47'
Удар от ворот произведет Астра
47'
Кристя Андрей из команды Университатя Крайова навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
47'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Университатя Крайова контролирует мяч.
46'
Тактическая замена. Келич Ренато уходит с поля и его заменяет Донкор Исаак
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра делает передачу одноклубнику.
Угловой
46'
Бутян Михай из команды Астра подал угловой справа.
45'
Роша Нуну предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Бег Жюльен из команды Астра делает пас партнеру.
45'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
44'
Университатя Крайова контролирует мяч.
44'
Бейян Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Кикэлдэу Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Мрзляк Филип из команды Астра поставил подножку. Пострадал Бэрбуц Кристиан
42'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Кристя Андрей из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Майк Кестор
40'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Матею Александру нанес удар издали, а Лазар Давид отбил его обратно в игру!
40'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
39'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
39'
Шанс! Ллуллаку Аздрен из команды Астра пробил головой, но мимо
39'
Бутян Михай из команды Астра отправил кросс в штрафную...
39'
Ллуллаку Аздрен нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Университатя Крайова контролирует мяч.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Vahid Hambo из команды Астра поставил подножку. Пострадал Роша Нуну
37'
Бег Жюльен пробует нанести удар издали, но Пильячелли Мирко держит все под контролем
37'
Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе
36'
Бег Жюльен из команды Астра отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Матею Александру задерживает мяч рукой
36'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Астра контролирует мяч.
34'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
34'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
33'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Удар от ворот произведет Астра
33'
Бричаг Марьюс не смог попасть в створ ударом издали
32'
Келич Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра отправил кросс в штрафную...
31'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Белу Клаудиу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
30'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
29'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
29'
ШАНС! Vahid Hambo нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Vahid Hambo нанес удар, мяч был парирован, но Пильячелли Мирко не удержал его в руках.
28'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
ШАНС! Vahid Hambo вышел один-на-один с голкипером...
Фол, нарушение
27'
Vahid Hambo из команды Астра опасно и грубо сыграл. Кикэлдэу Александру пострадал.
27'
Белу Клаудиу из команды Астра отправил кросс в штрафную...
26'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Белу Клаудиу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
25'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
25'
Кристя Андрей мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
25'
Белу Клаудиу из команды Астра толкнул локтем оппонента. Это Роша Нуну заработал фол
24'
Удар от ворот произведет Астра
23'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
22'
Romario наказан за толчок Феррейра Тьягу
22'
Радунович Ристо из команды Астра отправил кросс в штрафную...
22'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Радунович Ристо из команды Астра делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Удар от ворот произведет Астра
21'
Матею Александру из команды Университатя Крайова навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
21'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
19'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Матч возобновлен
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Кристя Андрей из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Бейян Флориан
Фол, нарушение
16'
Elvir Koljic наказан за толчок Бейян Флориан
16'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Лазар Давид все предвидел и спас команду!
16'
Пильячелли Мирко делает длинную передачу вперед
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
15'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
15'
Шанс! Майк Кестор из команды Астра пробил головой, но мимо
Угловой
14'
Бутян Михай из команды Астра подал угловой справа.
14'
Белу Клаудиу мяч отрикошетил от ворот
13'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Бричаг Марьюс из команды Университатя Крайова навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
11'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Радунович Ристо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Бричаг Марьюс из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
10'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
10'
Кристя Андрей из команды Университатя Крайова сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Фол, нарушение
10'
Радунович Ристо наказан за толчок Бэрбуц Кристиан
9'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Радунович Ристо из команды Астра поставил подножку. Пострадал Бэрбуц Кристиан
7'
Удар от ворот произведет Астра
7'
Отличный пас сделал Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Romario из команды Астра поставил подножку. Пострадал Бричаг Марьюс
6'
Хорошую попытку сделал Роша Нуну. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
Кристя Андрей из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
5'
Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе
5'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
4'
Университатя Крайова контролирует мяч.
4'
Удар от ворот произведет Астра
4'
ШАНС! Кристя Андрей нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
2'
Vahid Hambo наказан за толчок Феррейра Тьягу
2'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Астра начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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