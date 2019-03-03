Стадион: Центральный (Овидиу)
1:0
Перерыв
8' Желтая карточкаОнгенда Эрвин
18' Желтая карточкаХаджи Янис
1:0
26' ГолХури Льес
28' Желтая карточкаRazvan Oaida
36' Желтая карточкаБалута Тудор
44' Желтая карточкаРодригес Джонатан
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
47'
Родригес Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Судья свистит. Цэру Богдан атаковал сзади соперника. Это Фаббрини Диего заработал своей команде штрафной
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Хаджи Янис бьет со штрафного в створ, но Martin Fraisl держит все под контролем
44'
Родригес Джонатан получил желтую карточку от судьи
44'
Судья сигнализирует, что Родригес Джонатан из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Bradley de Nooijer
44'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
44'
44'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
43'
43'
Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Хури Льес из команды Вииторул Констанца подал угловой слева.
43'
Martin Fraisl отбил мяч на угловой после удара Калкан Андреас из штрафной площади.
42'
42'
42'
Virgil Ghita из команды Вииторул Констанца наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
42'
Онгенда Эрвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Andrei Burca наказан за толчок Калкан Андреас
40'
40'
Хаджи Янис бьет со штрафного в створ, но Martin Fraisl держит все под контролем
39'
Соиледис Арис из команды Ботошани играет слишком грубо. Калкан Андреас оказался на газоне.
39'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
39'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Младен Себастьян наказан за толчок Карабуэ Лоссеми
38'
Bradley de Nooijer из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
38'
36'
Балута Тудор получил желтую карточку от судьи
36'
Судья сигнализирует, что Балута Тудор из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Карабуэ Лоссеми
36'
36'
36'
Судья свистит. Хури Льес атаковал сзади соперника. Это Фаббрини Диего заработал своей команде штрафной
35'
Ботошани контролирует мяч.
35'
34'
Хаджи Янис не смог попасть в створ ударом издали
34'
34'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
34'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
33'
33'
Bradley de Nooijer из команды Вииторул Констанца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Карабуэ Лоссеми возвращается на поле.
32'
32'
Матч возобновлен
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Карабуэ Лоссеми получил травму и медбригада забирает его с поля.
31'
Карабуэ Лоссеми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Razvan Oaida получил желтую карточку от судьи
28'
Судья сигнализирует, что Razvan Oaida из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Хаджи Янис
28'
Драгус Денис нарушает правила. Razvan Oaida пострадал
27'
26'
Драгус Денис сделал результативную передачу.
26'
Г О О О О Л - Хури Льес из команды Вииторул Констанца переиграл вратаря дальним ударом!
25'
Драгус Денис из команды Вииторул Констанца в офсайде
25'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
25'
24'
Вынэ Йонуц нанес удар, но промахнулся очень сильно.
24'
Судья свистит. Razvan Oaida атаковал сзади соперника. Это Хаджи Янис заработал своей команде штрафной
23'
23'
23'
Судья свистит. Razvan Oaida атаковал сзади соперника. Это Вынэ Йонуц заработал своей команде штрафной
22'
Судья сигнализирует, что Razvan Oaida из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Балута Тудор
22'
Вынэ Йонуц фолит на сопернике
22'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
20'
20'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Судья сигнализирует, что Карабуэ Лоссеми из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Кожокару Валентин
20'
Онгенда Эрвин из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
20'
Фаббрини Диего из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
19'
Матч возобновлен
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
18'
Хаджи Янис получил желтую карточку от судьи
18'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца опасно и грубо сыграл. Головфка Кэтэлин пострадал.
18'
Судья сигнализирует, что Родригес Джонатан из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Балута Тудор
17'
16'
Калкан Андреас нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
16'
16'
Хаджи Янис делает подножку сопернику.
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
15'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Virgil Ghita бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
15'
Bradley de Nooijer из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
15'
Хури Льес из команды Вииторул Констанца разыграл угловой с левого угла.
14'
Хорошую попытку сделал Хаджи Янис. Удар в створ, но вратарь начеку
14'
Калкан Андреас из команды Вииторул Констанца делает пас партнеру.
14'
Хури Льес из команды Вииторул Констанца разыграл угловой с левого угла.
14'
Соиледис Арис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Калкан Андреас из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
13'
Судья сигнализирует, что Онгенда Эрвин из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Хаджи Янис
13'
12'
12'
Хаджи Янис наказан за толчок Карабуэ Лоссеми
11'
11'
11'
10'
10'
Вынэ Йонуц делает подножку сопернику.
10'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
9'
Младен Себастьян наказан за толчок Фаббрини Диего
8'
Онгенда Эрвин получил желтую карточку от судьи
8'
Судья сигнализирует, что Онгенда Эрвин из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Цэру Богдан
8'
Хорошую попытку сделал Калкан Андреас. Удар в створ, но вратарь начеку
8'
Вынэ Йонуц пробует нанести удар издали, но Martin Fraisl держит все под контролем
7'
7'
7'
6'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
5'
Martin Fraisl взял и забрал мяч на выходе
5'
Балута Тудор нанес удар издали, а Martin Fraisl отбил его обратно в игру!
4'
Судья сигнализирует, что Razvan Oaida из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Балута Тудор
4'
3'
Ботошани контролирует мяч.
2'
2'
Калкан Андреас наказан за толчок Соиледис Арис
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Вииторул Констанца начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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