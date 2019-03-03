  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Румыния
  5. Первая лига
2018-2019
Стадион:
Вииторул Констанца
1:0
Перерыв
Ботошани
0'
8' Желтая карточка
Онгенда Эрвин
18' Желтая карточка
Хаджи Янис
1:0
26' Гол
Хури Льес
28' Желтая карточка
Razvan Oaida
36' Желтая карточка
Балута Тудор
44' Желтая карточка
Родригес Джонатан
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
47'
Родригес Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
46'
Судья свистит. Цэру Богдан атаковал сзади соперника. Это Фаббрини Диего заработал своей команде штрафной
46'
Удар от ворот произведет Ботошани
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Хаджи Янис бьет со штрафного в створ, но Martin Fraisl держит все под контролем
Желтая карточка
44'
Родригес Джонатан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Родригес Джонатан из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Bradley de Nooijer
44'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
44'
Вииторул Констанца контролирует мяч.
44'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
43'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Хури Льес из команды Вииторул Констанца подал угловой слева.
43'
Martin Fraisl отбил мяч на угловой после удара Калкан Андреас из штрафной площади.
42'
Вииторул Констанца контролирует мяч.
42'
Удар от ворот произведет Ботошани
42'
Virgil Ghita из команды Вииторул Констанца наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
42'
Онгенда Эрвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Andrei Burca наказан за толчок Калкан Андреас
40'
Вииторул Констанца контролирует мяч.
40'
Хаджи Янис бьет со штрафного в створ, но Martin Fraisl держит все под контролем
Фол, нарушение
39'
Соиледис Арис из команды Ботошани играет слишком грубо. Калкан Андреас оказался на газоне.
39'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
39'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
38'
Младен Себастьян наказан за толчок Карабуэ Лоссеми
38'
Bradley de Nooijer из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
38'
Вииторул Констанца контролирует мяч.
Желтая карточка
36'
Балута Тудор получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Балута Тудор из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Карабуэ Лоссеми
36'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Вииторул Констанца контролирует мяч.
Фол, нарушение
36'
Судья свистит. Хури Льес атаковал сзади соперника. Это Фаббрини Диего заработал своей команде штрафной
35'
Ботошани контролирует мяч.
35'
Удар от ворот произведет Ботошани
34'
Хаджи Янис не смог попасть в створ ударом издали
34'
Вииторул Констанца контролирует мяч.
34'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
34'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
33'
Удар от ворот произведет Ботошани
33'
Bradley de Nooijer из команды Вииторул Констанца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Травма, повреждение
32'
Карабуэ Лоссеми возвращается на поле.
32'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Карабуэ Лоссеми получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
31'
Карабуэ Лоссеми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
28'
Razvan Oaida получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Razvan Oaida из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Хаджи Янис
Фол, нарушение
28'
Драгус Денис нарушает правила. Razvan Oaida пострадал
27'
Вииторул Констанца контролирует мяч.
26'
Драгус Денис сделал результативную передачу.
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Хури Льес из команды Вииторул Констанца переиграл вратаря дальним ударом!
Офсайд
25'
Драгус Денис из команды Вииторул Констанца в офсайде
25'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
25'
Удар от ворот произведет Ботошани
24'
Вынэ Йонуц нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Фол, нарушение
24'
Судья свистит. Razvan Oaida атаковал сзади соперника. Это Хаджи Янис заработал своей команде штрафной
23'
Вииторул Констанца контролирует мяч.
23'
Вииторул Констанца имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
23'
Судья свистит. Razvan Oaida атаковал сзади соперника. Это Вынэ Йонуц заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Razvan Oaida из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Балута Тудор
Фол, нарушение
22'
Вынэ Йонуц фолит на сопернике
22'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Карабуэ Лоссеми из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Кожокару Валентин
20'
Онгенда Эрвин из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
20'
Фаббрини Диего из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
19'
Матч возобновлен
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Желтая карточка
18'
Хаджи Янис получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
18'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца опасно и грубо сыграл. Головфка Кэтэлин пострадал.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Родригес Джонатан из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Балута Тудор
17'
Вииторул Констанца контролирует мяч.
16'
Калкан Андреас нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
16'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
16'
Хаджи Янис делает подножку сопернику.
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
15'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Virgil Ghita бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
15'
Bradley de Nooijer из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
Угловой
15'
Хури Льес из команды Вииторул Констанца разыграл угловой с левого угла.
14'
Хорошую попытку сделал Хаджи Янис. Удар в створ, но вратарь начеку
14'
Калкан Андреас из команды Вииторул Констанца делает пас партнеру.
Угловой
14'
Хури Льес из команды Вииторул Констанца разыграл угловой с левого угла.
14'
Соиледис Арис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Калкан Андреас из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Онгенда Эрвин из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Хаджи Янис
13'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Вииторул Констанца контролирует мяч.
Фол, нарушение
12'
Хаджи Янис наказан за толчок Карабуэ Лоссеми
11'
Вииторул Констанца имеет хороший шанс забить.
11'
Вииторул Констанца контролирует мяч.
11'
Удар от ворот произведет Ботошани
10'
Вииторул Констанца имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
10'
Вынэ Йонуц делает подножку сопернику.
10'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Фол, нарушение
9'
Младен Себастьян наказан за толчок Фаббрини Диего
Желтая карточка
8'
Онгенда Эрвин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Онгенда Эрвин из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Цэру Богдан
8'
Хорошую попытку сделал Калкан Андреас. Удар в створ, но вратарь начеку
8'
Вынэ Йонуц пробует нанести удар издали, но Martin Fraisl держит все под контролем
7'
Вииторул Констанца контролирует мяч.
7'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Удар от ворот произведет Ботошани
5'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
5'
Martin Fraisl взял и забрал мяч на выходе
5'
Балута Тудор нанес удар издали, а Martin Fraisl отбил его обратно в игру!
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Razvan Oaida из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Балута Тудор
4'
Вииторул Констанца контролирует мяч.
3'
Ботошани контролирует мяч.
2'
Вииторул Констанца контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Калкан Андреас наказан за толчок Соиледис Арис
1'
Вииторул Констанца контролирует мяч.
1'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Вииторул Констанца начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Россия: ФНЛ - Первый дивизион
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Товарищеские матчи. Сборные
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Алжир: Лига 1
Бельгия: Первый дивизион Б. Второй этап
Болгария: Первая профессиональная лига
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Греция: Суперлига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Индия: Суперлига Индии
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион: Понижение (Плей-офф)
Литва: Лига А
Люксембург: Национальный дивизион
Марокко: Ботола
Нигерия: NPFL (Группа A)
Нигерия: NPFL (Группа B)
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Первая лига
Словения: Первая лига
Франция: Лига 2
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 6)
Швеция: Кубок (Группа 7)
Шотландия: Кубок (1/4 финала)

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация