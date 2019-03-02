Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu
0:1
14' ПенальтиТэнасе Флорин
25' Желтая карточкаРэуцэ Александру
27' Желтая карточкаТейшейра Андраде
1:1
28' ГолАрмаш Игорь
2:1
45' ГолMihai Capatana
2:2
48' ГолХора Иоан
50' Желтая карточкаГадзе Ричард
76' Желтая карточкаВлад Александру
76' Желтая карточкаЛедуни Аисса
81' Вторая желтая карточкаТейшейра Андраде
90' Желтая карточкаGabriel Deac
90' Вторая желтая карточкаGabriel Deac
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Второй тайм
94'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
93'
УДАЛЕНИЕ! - Gabriel Deac удален из-за второго грубого нарушения
93'
Безумный фол. Gabriel Deac грубо играет против соперника. Пострадал Тэнасе Флорин
92'
92'
Gabriel Deac получает желтую карточку за неспортивное поведение
91'
Бэлгрэдян Кристиан взял и забрал мяч на выходе
91'
Влад Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Стан Александру наказан за толчок Gabriel Deac
90'
Удар от ворот произведет Стяуа
90'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
90'
ШАНС! Тудорие Александру нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
89'
Тудорие Александру из команды Волунтари идет с мячом вперед на обострение...
89'
Волунтари начинает контратаку
89'
Olimpiu Morutan из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
89'
88'
87'
Хора Иоан нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа делает пас партнеру.
86'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
86'
Gabriel Deac из команды Волунтари делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Gabriel Deac из команды Волунтари идет с мячом вперед на обострение...
85'
Mihai Capatana нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Волунтари имеет хороший шанс забить.
84'
82'
82'
Ricardinho из команды Волунтари делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
81'
УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Тейшейра Андраде получает вторую желтую карточку
81'
Назначен штрафной. Пострадал Гадзе Ричард, его свалил Тейшейра Андраде.
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
80'
80'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
79'
79'
79'
78'
Тактическая замена. Ion Gheorghe уходит с поля и его заменяет Gabriel Deac
78'
Матч возобновлен
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Судье надоело, что Ледуни Аисса тянет время и он наказал его горчичником
76'
Судье надоело, что Влад Александру тянет время и он наказал его горчичником
75'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
75'
Судья сигнализирует, что Стоян Адриан из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Mihai Capatana
75'
Назначен штрафной. Пострадал Тейшейра Андраде, его свалил Ion Gheorghe.
74'
Тудорие Александру из команды Волунтари делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
74'
74'
73'
Бензар Ромарио наказан за толчок Ледуни Аисса
72'
72'
ШАНС! Olimpiu Morutan нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
Бензар Ромарио из команды Стяуа разыграл угловой с правого угла.
71'
Хора Иоан имел все шансы забить, но Ватка Космин сделал отличный сейв!
71'
71'
Olimpiu Morutan из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
70'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
70'
Бензар Ромарио из команды Стяуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
69'
69'
Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
69'
Судья сигнализирует, что Ледуни Аисса из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Хора Иоан
68'
67'
66'
Тейшейра Андраде из команды Стяуа сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
66'
66'
Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
65'
Филип Лучан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Ricardinho из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
65'
Бэлгрэдян Кристиан не дал случится голу! Ледуни Аисса должен был забивать, но Бэлгрэдян Кристиан сделал отличный сейв
65'
Отличные скиллы показывает Ледуни Аисса, обводя своих соперников
64'
Гадзе Ричард нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Судья сигнализирует, что Тэнасе Флорин из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Гадзе Ричард
63'
62'
Волунтари контролирует мяч.
62'
Влад Александру из команды Волунтари подал угловой справа.
62'
Должен был быть гол! Гадзе Ричард имел отличный шанс, но Бэлгрэдян Кристиан не дал голу состоятся!
61'
Филип Лучан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
Стоян Адриан имел все шансы забить, но Ватка Космин сделал отличный сейв!
61'
Отличные скиллы показывает Стоян Адриан, обводя своих соперников
60'
Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа пасует в штрафную, но Ватка Космин выходит и ловит мяч.
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
59'
58'
58'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
58'
Тейшейра Андраде не смог попасть в створ ударом издали
57'
Ньоэр Харлем-Эдди нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
57'
56'
Ньоэр Харлем-Эдди нанес удар, но промахнулся очень сильно.
56'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
56'
56'
Olimpiu Morutan не смог попасть в створ ударом издали
55'
55'
55'
Хора Иоан из команды Стяуа высоко подбросил мяч, чтобы его поймал Ватка Космин, но его отбил вратарь на угловой.
55'
Отличные скиллы показывает Хора Иоан, обводя своих соперников
55'
Бензар Ромарио из команды Стяуа навешивает в штрафную с рикошетом.
54'
53'
53'
51'
51'
Как он промахнулся? Тэнасе Флорин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
50'
Гадзе Ричард совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
50'
Безумный фол. Гадзе Ричард грубо играет против соперника. Пострадал Тейшейра Андраде
50'
Ньоэр Харлем-Эдди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Ледуни Аисса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Судья сигнализирует, что Тейшейра Андраде из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Рэуцэ Александру
48'
Ньоэр Харлем-Эдди сделал результативную передачу.
48'
Г О О О О Л - Хора Иоан изменил счет на табло!
48'
Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа делает пас партнеру.
48'
48'
47'
Mihai Capatana наказан за толчок Olimpiu Morutan
47'
47'
46'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Михай Роман уходит с поля и его заменяет Olimpiu Morutan
46'
Тактическая замена. Матей Флорентин уходит с поля и его заменяет Ньоэр Харлем-Эдди
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
49'
Судья сигнализирует, что Ricardinho из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
48'
48'
48'
47'
46'
Тудорие Александру сделал результативную передачу.
46'
Г О О О О Л - Mihai Capatana изменил счет на табло!
46'
Тудорие Александру из команды Волунтари делает пас партнеру.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Судья свистит. Бензар Ромарио атаковал сзади соперника. Это Рэуцэ Александру заработал своей команде штрафной
45'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
45'
Безумный фол. Филип Лучан грубо играет против соперника. Пострадал Тудорие Александру
44'
Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Матей Флорентин из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
43'
Михай Роман из команды Стяуа опасно и грубо сыграл. Гадзе Ричард пострадал.
42'
42'
Матей Флорентин из команды Стяуа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Ледуни Аисса из команды Волунтари делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
41'
Пинтилий Михай получил травму и заменен. Стоян Адриан выходит на поле.
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
40'
Стан Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Гадзе Ричард из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
39'
Матч возобновится спорным мячом
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Пинтилий Михай получил травму и медбригада забирает его с поля.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Судья свистит. Михай Роман атаковал сзади соперника. Это Гадзе Ричард заработал своей команде штрафной
37'
Судья свистит. Тудорие Александру атаковал сзади соперника. Это Тэнасе Флорин заработал своей команде штрафной
37'
36'
Матч возобновлен
36'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
35'
Михай Роман наказан за толчок Влад Александру
34'
34'
34'
Михай Роман из команды Стяуа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
34'
Тейшейра Андраде из команды Стяуа делает пас партнеру.
34'
Стан Александру из команды Стяуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Судья сигнализирует, что Тудорие Александру из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Стан Александру
33'
32'
Тэнасе Флорин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
32'
Судья сигнализирует, что Рэуцэ Александру из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
31'
31'
31'
Судья сигнализирует, что Влад Александру из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Бензар Ромарио
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
30'
Бензар Ромарио пробует нанести удар издали, но Ватка Космин ловит мяч
29'
Пинтилий Михай из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
29'
Судья сигнализирует, что Mihai Capatana из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Тейшейра Андраде
28'
Влад Александру сделал результативную передачу.
28'
ГОООООЛ - Армаш Игорь Волунтари забивает ударом головой
28'
Влад Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Тейшейра Андраде из команды Стяуа предупрежден после нескольких фолов.
27'
Судья сигнализирует, что Тейшейра Андраде из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Ricardinho
27'
Хора Иоан наказан за толчок Ледуни Аисса
26'
26'
Матч возобновлен
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
25'
Рэуцэ Александру совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
25'
Безумный фол. Рэуцэ Александру грубо играет против соперника. Пострадал Тэнасе Флорин
25'
Влад Александру из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
24'
Судья сигнализирует, что Тейшейра Андраде из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Гадзе Ричард
23'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа в офсайде
23'
Матей Флорентин из команды Стяуа делает пас партнеру.
23'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа делает пас партнеру.
22'
Бензар Ромарио из команды Стяуа в офсайде
22'
21'
Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Михай Роман из команды Стяуа подал угловой справа.
21'
Тэнасе Флорин мяч отрикошетил от ворот
21'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа идет с мячом вперед на обострение...
20'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
20'
Тудорие Александру нанес удар головой, но Бэлгрэдян Кристиан спокойно отбил мяч.
20'
Влад Александру из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
20'
Ion Gheorghe из команды Волунтари разыграл угловой с левого угла.
19'
Влад Александру из команды Волунтари делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Волунтари имеет хороший шанс забить.
19'
Стан Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Тудорие Александру из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
19'
Волунтари начинает контратаку
19'
Бензар Ромарио нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Михай Роман из команды Стяуа делает пас партнеру.
19'
Матей Флорентин из команды Стяуа идет с мячом вперед на обострение...
18'
18'
17'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
16'
Судья сигнализирует, что Пинтилий Михай из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Рэуцэ Александру
16'
Стан Александру наказан за толчок Тудорие Александру
16'
Ion Gheorghe навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Судья сигнализирует, что Стан Александру из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Ion Gheorghe
15'
Контроль мяча: [team1]: 23%, [team2]: 77%.
15'
Волунтари контролирует мяч.
14'
Г О О О О Л - Тэнасе Флорин из команды Стяуа забивает с точки!
14'
ПЕНАЛЬТИ - Ricardinho из команды Волунтари привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Тэнасе Флорин.
13'
Пинтилий Михай из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
13'
12'
Судья сигнализирует, что Тудорие Александру из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Филип Лучан
12'
11'
Ватка Космин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Бензар Ромарио пробует нанести удар издали, но Ватка Космин держит все под контролем
10'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
10'
Бэлгрэдян Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Михай Роман из команды Стяуа подал угловой слева.
10'
Должен был быть гол! Филип Лучан имел отличный шанс, но Ватка Космин не дал голу состоятся!
9'
Михай Роман из команды Стяуа подал угловой справа.
9'
Михай Роман мяч отрикошетил от ворот
9'
9'
9'
7'
7'
Бензар Ромарио не смог попасть в створ ударом издали
7'
6'
Тейшейра Андраде наказан за толчок Ion Gheorghe
6'
Тейшейра Андраде нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Матей Флорентин из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
4'
Судья сигнализирует, что Гадзе Ричард из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Пинтилий Михай
4'
4'
Рэуцэ Александру наказан за толчок Тейшейра Андраде
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Ricardinho наказан за толчок Тэнасе Флорин
2'
Судья сигнализирует, что Тудорие Александру из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Филип Лучан
2'
1'
Тейшейра Андраде из команды Стяуа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Бензар Ромарио из команды Стяуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Стяуа начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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Мексика: Лига MX Клаусура
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига II
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
США: МЛС
1Т 0 Филадельфия Юнион 1 Торонто Позже 0 Орландо Сити 0 Нью-Йорк Сити Позже 0 Даллас 0 Нью-Инглэнд Революшн Позже 0 Коламбус Крю 0 Нью-Йорк Ред Буллз Позже 0 Ванкувер Уайткэпс 0 Миннесота Юнайтед Позже 0 Хьюстон Динамо 0 Реал Солт-Лейк Позже 0 Колорадо Рэпидс 0 Портленд Тимберс Позже 0 Лос-Анджелес Гэлакси 0 Чикаго Файр
Таиланд: Тайская лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Финляндия: Кубок (Группа A)
Финляндия: Кубок (Группа C)
Франция: Лига 2
Франция: Насьональ
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 1)
Швеция: Кубок (Группа 2)
Швеция: Кубок (Группа 3)
Швеция: Кубок (Группа 5)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Кубок (1/4 финала)
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
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