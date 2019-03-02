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  4. Румыния
  5. Первая лига
Стадион:
Волунтари
2:2
Конец матча
Стяуа
0'
0:1
14' Пенальти
Тэнасе Флорин
25' Желтая карточка
Рэуцэ Александру
27' Желтая карточка
Тейшейра Андраде
1:1
28' Гол
Армаш Игорь
2:1
45' Гол
Mihai Capatana
2:2
48' Гол
Хора Иоан
50' Желтая карточка
Гадзе Ричард
76' Желтая карточка
Влад Александру
76' Желтая карточка
Ледуни Аисса
81' Вторая желтая карточка
Тейшейра Андраде
90' Желтая карточка
Gabriel Deac
90' Вторая желтая карточка
Gabriel Deac
90'+4
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Второй тайм
94'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
93'
УДАЛЕНИЕ! - Gabriel Deac удален из-за второго грубого нарушения
Фол, нарушение
93'
Безумный фол. Gabriel Deac грубо играет против соперника. Пострадал Тэнасе Флорин
92'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
92'
Gabriel Deac получает желтую карточку за неспортивное поведение
91'
Бэлгрэдян Кристиан взял и забрал мяч на выходе
91'
Влад Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
90'
Стан Александру наказан за толчок Gabriel Deac
90'
Удар от ворот произведет Стяуа
90'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
90'
ШАНС! Тудорие Александру нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
89'
Тудорие Александру из команды Волунтари идет с мячом вперед на обострение...
89'
Волунтари начинает контратаку
89'
Хора Иоан из команды Стяуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Olimpiu Morutan из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
89'
Стяуа имеет хороший шанс забить.
88'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Хора Иоан нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа делает пас партнеру.
87'
Хора Иоан из команды Стяуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
86'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
86'
Gabriel Deac из команды Волунтари делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Gabriel Deac из команды Волунтари идет с мячом вперед на обострение...
85'
Mihai Capatana нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Волунтари имеет хороший шанс забить.
84'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Ricardinho из команды Волунтари делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
81'
УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Тейшейра Андраде получает вторую желтую карточку
Фол, нарушение
81'
Назначен штрафной. Пострадал Гадзе Ричард, его свалил Тейшейра Андраде.
81'
Неделку Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Угловой
80'
Бензар Ромарио из команды Стяуа подал угловой справа.
80'
Хора Иоан из команды Стяуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Стан Александру из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
79'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Тактическая замена. Ion Gheorghe уходит с поля и его заменяет Gabriel Deac
78'
Матч возобновлен
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
76'
Судье надоело, что Ледуни Аисса тянет время и он наказал его горчичником
Желтая карточка
76'
Судье надоело, что Влад Александру тянет время и он наказал его горчичником
75'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Стоян Адриан из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Mihai Capatana
Фол, нарушение
75'
Назначен штрафной. Пострадал Тейшейра Андраде, его свалил Ion Gheorghe.
74'
Тудорие Александру из команды Волунтари делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Ion Gheorghe из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
74'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
73'
Бензар Ромарио наказан за толчок Ледуни Аисса
72'
Удар от ворот произведет Волунтари
72'
ШАНС! Olimpiu Morutan нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
72'
Бензар Ромарио из команды Стяуа разыграл угловой с правого угла.
71'
Хора Иоан из команды Стяуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Хора Иоан имел все шансы забить, но Ватка Космин сделал отличный сейв!
71'
Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Olimpiu Morutan из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
70'
Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Бензар Ромарио из команды Стяуа подал угловой справа.
70'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
70'
Бензар Ромарио из команды Стяуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Хора Иоан из команды Стяуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
69'
Стан Александру из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
69'
Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
69'
Хора Иоан из команды Стяуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Ледуни Аисса из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Хора Иоан
68'
Стяуа контролирует мяч.
67'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Тейшейра Андраде из команды Стяуа сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
66'
Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
65'
Филип Лучан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Ricardinho из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
65'
Бэлгрэдян Кристиан не дал случится голу! Ледуни Аисса должен был забивать, но Бэлгрэдян Кристиан сделал отличный сейв
65'
Отличные скиллы показывает Ледуни Аисса, обводя своих соперников
64'
Гадзе Ричард нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Тэнасе Флорин из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Гадзе Ричард
63'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Волунтари контролирует мяч.
Угловой
62'
Влад Александру из команды Волунтари подал угловой справа.
62'
Должен был быть гол! Гадзе Ричард имел отличный шанс, но Бэлгрэдян Кристиан не дал голу состоятся!
61'
Филип Лучан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Ion Gheorghe из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
61'
Стоян Адриан имел все шансы забить, но Ватка Космин сделал отличный сейв!
61'
Отличные скиллы показывает Стоян Адриан, обводя своих соперников
60'
Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа пасует в штрафную, но Ватка Космин выходит и ловит мяч.
60'
Стяуа имеет хороший шанс забить.
60'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
59'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Удар от ворот произведет Волунтари
58'
Тейшейра Андраде не смог попасть в створ ударом издали
57'
Ньоэр Харлем-Эдди нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Стяуа имеет хороший шанс забить.
57'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Ньоэр Харлем-Эдди нанес удар, но промахнулся очень сильно.
56'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
56'
Удар от ворот произведет Волунтари
56'
Olimpiu Morutan не смог попасть в створ ударом издали
55'
Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Бензар Ромарио из команды Стяуа подал угловой справа.
55'
Хора Иоан из команды Стяуа высоко подбросил мяч, чтобы его поймал Ватка Космин, но его отбил вратарь на угловой.
55'
Отличные скиллы показывает Хора Иоан, обводя своих соперников
55'
Бензар Ромарио из команды Стяуа навешивает в штрафную с рикошетом.
54'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Удар от ворот произведет Волунтари
53'
Хора Иоан из команды Стяуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Удар от ворот произведет Волунтари
51'
Как он промахнулся? Тэнасе Флорин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
51'
Стяуа имеет хороший шанс забить.
50'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Желтая карточка
50'
Гадзе Ричард совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
50'
Безумный фол. Гадзе Ричард грубо играет против соперника. Пострадал Тейшейра Андраде
50'
Ньоэр Харлем-Эдди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Ледуни Аисса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Тейшейра Андраде из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Рэуцэ Александру
48'
Ньоэр Харлем-Эдди сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Хора Иоан изменил счет на табло!
48'
Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа делает пас партнеру.
48'
Стан Александру из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
48'
Стяуа имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
47'
Mihai Capatana наказан за толчок Olimpiu Morutan
47'
Неделку Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Ion Gheorghe из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
46'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Михай Роман уходит с поля и его заменяет Olimpiu Morutan
46'
Тактическая замена. Матей Флорентин уходит с поля и его заменяет Ньоэр Харлем-Эдди
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Ricardinho из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
48'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Тудорие Александру сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Mihai Capatana изменил счет на табло!
46'
Тудорие Александру из команды Волунтари делает пас партнеру.
46'
Ion Gheorghe из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Судья свистит. Бензар Ромарио атаковал сзади соперника. Это Рэуцэ Александру заработал своей команде штрафной
45'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
Фол, нарушение
45'
Безумный фол. Филип Лучан грубо играет против соперника. Пострадал Тудорие Александру
44'
Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Матей Флорентин из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
43'
Михай Роман из команды Стяуа опасно и грубо сыграл. Гадзе Ричард пострадал.
42'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Матей Флорентин из команды Стяуа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Ледуни Аисса из команды Волунтари делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
41'
Пинтилий Михай получил травму и заменен. Стоян Адриан выходит на поле.
40'
Удар от ворот произведет Волунтари
40'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
40'
Стан Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Гадзе Ричард из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
39'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Пинтилий Михай получил травму и медбригада забирает его с поля.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
38'
Судья свистит. Михай Роман атаковал сзади соперника. Это Гадзе Ричард заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
37'
Судья свистит. Тудорие Александру атаковал сзади соперника. Это Тэнасе Флорин заработал своей команде штрафной
37'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Матч возобновлен
36'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
35'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
Фол, нарушение
35'
Михай Роман наказан за толчок Влад Александру
34'
Неделку Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Ion Gheorghe из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
34'
Михай Роман из команды Стяуа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
34'
Тейшейра Андраде из команды Стяуа делает пас партнеру.
34'
Стан Александру из команды Стяуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Тудорие Александру из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Стан Александру
33'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Тэнасе Флорин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Рэуцэ Александру из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
31'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Влад Александру из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Бензар Ромарио
30'
Стяуа контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
30'
Бензар Ромарио пробует нанести удар издали, но Ватка Космин ловит мяч
29'
Пинтилий Михай из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Mihai Capatana из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Тейшейра Андраде
28'
Влад Александру сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
ГОООООЛ - Армаш Игорь Волунтари забивает ударом головой
28'
Влад Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
27'
Тейшейра Андраде из команды Стяуа предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Тейшейра Андраде из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Ricardinho
Офсайд
27'
Хора Иоан наказан за толчок Ледуни Аисса
26'
Стяуа контролирует мяч.
26'
Матч возобновлен
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
Желтая карточка
25'
Рэуцэ Александру совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
25'
Безумный фол. Рэуцэ Александру грубо играет против соперника. Пострадал Тэнасе Флорин
25'
Влад Александру из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Тейшейра Андраде из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Гадзе Ричард
Офсайд
23'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа в офсайде
23'
Матей Флорентин из команды Стяуа делает пас партнеру.
23'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа делает пас партнеру.
Офсайд
22'
Бензар Ромарио из команды Стяуа в офсайде
22'
Стяуа контролирует мяч.
21'
Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Михай Роман из команды Стяуа подал угловой справа.
21'
Тэнасе Флорин мяч отрикошетил от ворот
21'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа идет с мячом вперед на обострение...
20'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
20'
Тудорие Александру нанес удар головой, но Бэлгрэдян Кристиан спокойно отбил мяч.
20'
Влад Александру из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
Угловой
20'
Ion Gheorghe из команды Волунтари разыграл угловой с левого угла.
19'
Влад Александру из команды Волунтари делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Волунтари имеет хороший шанс забить.
19'
Стан Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Тудорие Александру из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
19'
Волунтари начинает контратаку
19'
Бензар Ромарио нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Михай Роман из команды Стяуа делает пас партнеру.
19'
Матей Флорентин из команды Стяуа идет с мячом вперед на обострение...
18'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Пинтилий Михай из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Рэуцэ Александру
16'
Ion Gheorghe навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Стан Александру из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Ion Gheorghe
15'
Контроль мяча: [team1]: 23%, [team2]: 77%.
15'
Волунтари контролирует мяч.
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Тэнасе Флорин из команды Стяуа забивает с точки!
Фол, нарушение
14'
ПЕНАЛЬТИ - Ricardinho из команды Волунтари привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Тэнасе Флорин.
13'
Хора Иоан из команды Стяуа делает передачу одноклубнику.
13'
Пинтилий Михай из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
13'
Стяуа имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Тудорие Александру из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Филип Лучан
12'
Удар от ворот произведет Волунтари
Травма, повреждение
11'
Ватка Космин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Бензар Ромарио пробует нанести удар издали, но Ватка Космин держит все под контролем
10'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
10'
Бэлгрэдян Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Михай Роман из команды Стяуа подал угловой слева.
10'
Должен был быть гол! Филип Лучан имел отличный шанс, но Ватка Космин не дал голу состоятся!
Угловой
9'
Михай Роман из команды Стяуа подал угловой справа.
9'
Михай Роман мяч отрикошетил от ворот
9'
Стяуа имеет хороший шанс забить.
9'
Стяуа контролирует мяч.
9'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Удар от ворот произведет Волунтари
7'
Бензар Ромарио не смог попасть в створ ударом издали
7'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
6'
Тейшейра Андраде наказан за толчок Ion Gheorghe
6'
Тейшейра Андраде нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Хора Иоан из команды Стяуа делает пас партнеру.
5'
Матей Флорентин из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
5'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Гадзе Ричард из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Пинтилий Михай
4'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
3'
Ricardinho наказан за толчок Тэнасе Флорин
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Тудорие Александру из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Филип Лучан
2'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Тейшейра Андраде из команды Стяуа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Бензар Ромарио из команды Стяуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Стяуа начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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