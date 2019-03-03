Стадион: Константин Рэдулеску
12' Желтая карточкаAdrian Rus
1:0
15' ГолЦукудян Георге
Второй тайм
47'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
47'
Joseph Mensah не смог попасть в створ ударом издали
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Судья сигнализирует, что Карницкий Александр из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Омрани Билель
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
45'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
43'
43'
42'
41'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж в офсайде
41'
Назначен штрафной. Пострадал Кулио Хуан, его свалил Joseph Mensah.
40'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
39'
Бордеяну Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Florin Stefan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Судья сигнализирует, что Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Adrian Rus
38'
37'
Yasin Hamed из команды Сепси играет слишком грубо. Кулио Хуан оказался на газоне.
36'
Петелеу Андрей из команды ЧФР Клуж играет слишком грубо. Joseph Mensah оказался на газоне.
35'
35'
Цукудян Георге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Florin Stefan из команды Сепси подал угловой справа.
35'
Петелеу Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
34'
Yasin Hamed из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Бордеяну Михай пострадал.
33'
33'
ШАНС! Ионицэ Александру II нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Маня Кристиан из команды ЧФР Клуж сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
32'
32'
Мурешан Андрей из команды ЧФР Клуж навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
31'
ЧФР Клуж начинает контратаку
31'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Виера Усман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Ионицэ Александру II из команды ЧФР Клуж подал угловой справа.
30'
Ионицэ Александру II из команды ЧФР Клуж делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
29'
29'
Велев Стефан пробует нанести удар издали, но Арлаускис Гедрюс держит все под контролем
28'
Судья сигнализирует, что Цукудян Георге из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Виера Усман
27'
27'
26'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Петелеу Андрей из команды ЧФР Клуж играет слишком грубо. Joseph Mensah оказался на газоне.
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
25'
Сато Дайсуке из команды Сепси плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
25'
Florin Stefan из команды Сепси забрасывает мяч в штрафную.
24'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Бордеяну Михай наказан за толчок Велев Стефан
23'
23'
23'
ШАНС! Омрани Билель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
22'
Велев Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Ионицэ Александру II из команды ЧФР Клуж подал угловой слева.
21'
Виера Усман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
20'
19'
Петелеу Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Сато Дайсуке из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
18'
18'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
15'
Омрани Билель сделал результативную передачу.
15'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Цукудян Георге из команды команды ЧФР Клуж.
15'
Омрани Билель разрезает оборону соперника отличным пасом
15'
14'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
14'
Игорь Йованович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Петелеу Андрей из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
12'
Adrian Rus совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
12'
Безумный фол. Adrian Rus грубо играет против соперника. Пострадал Бордеяну Михай
12'
11'
Бордеяну Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Плохо сыграл Винисиус Пауло - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
11'
Florin Stefan из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
11'
11'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
11'
Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж делает пас партнеру.
10'
10'
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
9'
9'
9'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
8'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Омрани Билель нанес удар в каркас ворот!
8'
7'
Судья сигнализирует, что Joseph Mensah из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Кулио Хуан
6'
Ионицэ Александру II наказан за толчок Yasin Hamed
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
4'
Судья сигнализирует, что Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Florin Stefan
3'
Арлаускис Гедрюс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Florin Stefan из команды Сепси подал угловой справа.
3'
Винисиус Пауло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Yasin Hamed нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Сепси имеет хороший шанс забить.
3'
2'
Безумный фол. Ионицэ Александру II грубо играет против соперника. Пострадал Сато Дайсуке
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
ЧФР Клуж начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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