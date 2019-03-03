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2018-2019
Стадион:
ЧФР Клуж
1:0
Второй тайм: 48'
Сепси
0'
12' Желтая карточка
Adrian Rus
1:0
15' Гол
Цукудян Георге
48'
Второй тайм
47'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
47'
Joseph Mensah не смог попасть в створ ударом издали
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Карницкий Александр из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Омрани Билель
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
45'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
43'
Удар от ворот произведет Сепси
43'
ЧФР Клуж имеет хороший шанс забить.
42'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
41'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж в офсайде
Фол, нарушение
41'
Назначен штрафной. Пострадал Кулио Хуан, его свалил Joseph Mensah.
40'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
39'
Бордеяну Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Florin Stefan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Adrian Rus
38'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
Фол, нарушение
37'
Yasin Hamed из команды Сепси играет слишком грубо. Кулио Хуан оказался на газоне.
Фол, нарушение
36'
Петелеу Андрей из команды ЧФР Клуж играет слишком грубо. Joseph Mensah оказался на газоне.
35'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Цукудян Георге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Florin Stefan из команды Сепси подал угловой справа.
35'
Петелеу Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
34'
Yasin Hamed из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Бордеяну Михай пострадал.
33'
Удар от ворот произведет Сепси
33'
ШАНС! Ионицэ Александру II нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Маня Кристиан из команды ЧФР Клуж сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
ЧФР Клуж имеет хороший шанс забить.
32'
Удар от ворот произведет Сепси
32'
Мурешан Андрей из команды ЧФР Клуж навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
31'
ЧФР Клуж начинает контратаку
31'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Виера Усман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Ионицэ Александру II из команды ЧФР Клуж подал угловой справа.
30'
Ионицэ Александру II из команды ЧФР Клуж делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
29'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
29'
Велев Стефан пробует нанести удар издали, но Арлаускис Гедрюс держит все под контролем
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Цукудян Георге из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Виера Усман
27'
ЧФР Клуж имеет хороший шанс забить.
27'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
26'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
25'
Петелеу Андрей из команды ЧФР Клуж играет слишком грубо. Joseph Mensah оказался на газоне.
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
25'
Сато Дайсуке из команды Сепси плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
25'
Florin Stefan из команды Сепси забрасывает мяч в штрафную.
24'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
24'
Бордеяну Михай наказан за толчок Велев Стефан
23'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Удар от ворот произведет Сепси
23'
ШАНС! Омрани Билель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
22'
Велев Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Ионицэ Александру II из команды ЧФР Клуж подал угловой слева.
21'
Виера Усман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
ЧФР Клуж имеет хороший шанс забить.
20'
Сепси контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
20'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Петелеу Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Сато Дайсуке из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
18'
Сепси контролирует мяч.
18'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
15'
Омрани Билель сделал результативную передачу.
Описание гола
15'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Цукудян Георге из команды команды ЧФР Клуж.
15'
Омрани Билель разрезает оборону соперника отличным пасом
15'
ЧФР Клуж имеет хороший шанс забить.
14'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Игорь Йованович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Петелеу Андрей из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
12'
Adrian Rus совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
12'
Безумный фол. Adrian Rus грубо играет против соперника. Пострадал Бордеяну Михай
12'
Сепси контролирует мяч.
11'
Бордеяну Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Плохо сыграл Винисиус Пауло - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
11'
Florin Stefan из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
11'
Сепси контролирует мяч.
11'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
11'
Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж делает пас партнеру.
10'
ЧФР Клуж имеет хороший шанс забить.
10'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
9'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Удар от ворот произведет Сепси
8'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Омрани Билель нанес удар в каркас ворот!
8'
ЧФР Клуж имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Joseph Mensah из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Кулио Хуан
Фол, нарушение
6'
Ионицэ Александру II наказан за толчок Yasin Hamed
6'
Удар от ворот произведет Сепси
5'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Florin Stefan
3'
Арлаускис Гедрюс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Florin Stefan из команды Сепси подал угловой справа.
3'
Винисиус Пауло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Yasin Hamed нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Сепси имеет хороший шанс забить.
3'
Сепси контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Безумный фол. Ионицэ Александру II грубо играет против соперника. Пострадал Сато Дайсуке
2'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
ЧФР Клуж начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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