Стадион: Центральный стадион Динамо
2:1
Конец матча
10' Желтая карточкаРопотан Адриан
36' Желтая карточкаАйт-Атмане Рашид
1:0
39' ГолПапацоглу Афанассиос
2:0
66' ГолDeian Sorescu
2:1
69' ГолРопотан Адриан
73' Желтая карточкаГоробцов Николас
78' Желтая карточкаПапацоглу Афанассиос
81' Желтая карточкаМусса Софьен
82' Желтая карточкаRazvan Gradinaru
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
94'
94'
Климавичюс Линас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
93'
93'
Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бухарест толкнул локтем оппонента. Это Горобцов Николас заработал фол
92'
Шанс! Мусса Софьен из команды Конкордия Кьяжна пробил головой, но мимо
92'
92'
Deian Sorescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
91'
Кристеску Мариан из команды Конкордия Кьяжна играет слишком грубо. Ricardo Grigore оказался на газоне.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест толкнул локтем оппонента. Это Горобцов Николас заработал фол
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
89'
Горобцов Николас нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Джаади Реда из команды Динамо Бухарест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
87'
86'
86'
86'
Папацоглу Афанассиос возвращается на поле.
85'
Ghislain Guessan из команды Конкордия Кьяжна опасно и грубо сыграл. Филип Иоан пострадал.
85'
85'
Матч возобновлен
85'
Ох, нехорошо это выглядит. Папацоглу Афанассиос получил травму и медбригада забирает его с поля.
85'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
84'
Папацоглу Афанассиос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Хорошую попытку сделал Джаади Реда. Удар в створ, но вратарь начеку
83'
Ghislain Guessan наказан за толчок Ricardo Grigore
82'
Выглядело как неплохой момент. Зенке Симон из команды Динамо Бухарест закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
82'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест идет с мячом вперед на обострение...
81'
Razvan Gradinaru получил желтую карточку от судьи
81'
Мусса Софьен получил желтую карточку от судьи
81'
Мусса Софьен из команды Конкордия Кьяжна толкнул локтем оппонента. Это Ricardo Grigore заработал фол
80'
Конкордия Кьяжна контролирует мяч.
80'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
79'
Судья сигнализирует, что Мусса Софьен из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Deian Sorescu
79'
77'
77'
Матч возобновлен
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Ропотан Адриан получил травму и медбригада забирает его с поля.
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
75'
Мусса Софьен из команды Конкордия Кьяжна толкнул локтем оппонента. Это Н'Диайе Мамату заработал фол
74'
73'
Горобцов Николас получил желтую карточку от судьи
73'
Судья сигнализирует, что Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Н'Диайе Мамату
71'
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
70'
Тактическая замена. Алексе Мариус уходит с поля и его заменяет Ghislain Guessan
69'
Кристеску Мариан сделал результативную передачу.
69'
Г О О О О Л - Ропотан Адриан из команды Конкордия Кьяжна переиграл вратаря дальним ударом!
69'
Горобцов Николас нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
68'
66'
Нистор Дан сделал результативную передачу.
66'
Г О О О О Л - Deian Sorescu изменил счет на табло!
66'
Отличные скиллы показывает Deian Sorescu, обводя своих соперников
66'
65'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
65'
64'
64'
Тактическая замена. Айт-Атмане Рашид уходит с поля и его заменяет Н'Диайе Мамату
63'
63'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна подал угловой слева.
63'
Deian Sorescu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Алексе Мариус из команды Конкордия Кьяжна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Мейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест подал угловой справа.
62'
Стало опасно, как только Нистор Дан из команды Динамо Бухарест пробил издали. Мяч неудобно срикошетил, и Alexandru Greab приложил все силы, чтобы отбить его. Угловой.
61'
Nicusor Fota из команды Конкордия Кьяжна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
59'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
59'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
59'
Alexandru Greab выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Джаади Реда из команды Динамо Бухарест подал угловой слева.
59'
Нистор Дан нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест делает пас партнеру.
58'
Выглядело как неплохой момент. Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бухарест закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
57'
Nicusor Fota из команды Конкордия Кьяжна играет слишком грубо. Deian Sorescu оказался на газоне.
57'
56'
56'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест в офсайде
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
55'
55'
Ricardo Grigore выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Горобцов Николас нанес удар издали, а Vlad Mutiu отбил его обратно в игру!
54'
54'
Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бухарест толкнул локтем оппонента. Это Ропотан Адриан заработал фол
52'
Алексе Мариус из команды Конкордия Кьяжна в офсайде
52'
52'
51'
50'
Кристеску Мариан задерживает мяч рукой
50'
50'
Тактическая замена. Джаади Набиль уходит с поля и его заменяет Зенке Симон
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
49'
Шанс! Кристеску Мариан из команды Конкордия Кьяжна пробил головой, но мимо
48'
48'
Филип Иоан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
48'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
47'
Ропотан Адриан из команды Конкордия Кьяжна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Джаади Реда пробует нанести удар издали, но Alexandru Greab держит все под контролем
46'
Мусса Софьен из команды Конкордия Кьяжна толкнул локтем оппонента. Это Ricardo Grigore заработал фол
46'
Тактическая замена. Andrei Radu уходит с поля и его заменяет Nicusor Fota
46'
Тактическая замена. Кутрумпис Гиоргос уходит с поля и его заменяет Кристеску Мариан
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Deian Sorescu нанес удар издали, а Alexandru Greab отбил его обратно в игру!
46'
Отличные скиллы показывает Deian Sorescu, обводя своих соперников
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Алексе Мариус наказан за толчок Джаади Реда
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
44'
Кутрумпис Гиоргос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
44'
Razvan Gradinaru наказан за толчок Алийи Насер
43'
43'
Мусса Софьен пробует нанести удар издали, но Vlad Mutiu держит все под контролем
42'
42'
42'
Горобцов Николас не смог попасть в створ ударом издали
42'
Ропотан Адриан из команды Конкордия Кьяжна делает пас партнеру.
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
39'
Нистор Дан сделал результативную передачу.
39'
Г О О О О Л - Папацоглу Афанассиос изменил счет на табло!
39'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
Alexandru Greab взял и забрал мяч на выходе
38'
Джаади Реда из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
38'
Алексе Мариус нанес удар головой, но Vlad Mutiu спокойно отбил мяч.
37'
36'
Айт-Атмане Рашид получил желтую карточку от судьи
36'
Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Алексе Мариус оказался на газоне.
36'
35'
Alexandru Greab взял и забрал мяч на выходе
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
34'
Джаади Реда пробует нанести удар издали, но Alexandru Greab держит все под контролем
33'
Алексе Мариус из команды Конкордия Кьяжна в офсайде
32'
32'
31'
31'
30'
Судья сигнализирует, что Филип Иоан из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Мусса Софьен
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
30'
30'
Бентаиба Кадамуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
29'
Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Горобцов Николас оказался на газоне.
29'
Мусса Софьен наказан за толчок Deian Sorescu
28'
28'
27'
27'
Монтини Маттиа получил травму и заменен. Папацоглу Афанассиос выходит на поле.
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Монтини Маттиа получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
24'
23'
Ропотан Адриан нанес удар издали, а Vlad Mutiu отбил его обратно в игру!
23'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
22'
22'
Deian Sorescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
21'
Судья сигнализирует, что Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Razvan Gradinaru
21'
Vlad Mutiu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна подал угловой слева.
20'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
19'
Джаади Реда из команды Динамо Бухарест подал угловой слева.
19'
Стало опасно, как только Нистор Дан из команды Динамо Бухарест пробил издали. Мяч неудобно срикошетил, и Alexandru Greab приложил все силы, чтобы отбить его. Угловой.
18'
Ропотан Адриан из команды Конкордия Кьяжна опасно и грубо сыграл. Климавичюс Линас пострадал.
18'
17'
17'
Алексе Мариус из команды Конкордия Кьяжна делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Климавичюс Линас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Andrei Radu из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
15'
Алийи Насер наказан за толчок Razvan Gradinaru
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
13'
13'
Монтини Маттиа возвращается на поле.
13'
Матч возобновлен
13'
Кутрумпис Гиоргос возвращается на поле.
12'
Ох, нехорошо это выглядит. Монтини Маттиа получил травму и медбригада забирает его с поля.
12'
Ох, нехорошо это выглядит. Кутрумпис Гиоргос получил травму и медбригада забирает его с поля.
12'
Монтини Маттиа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
10'
Ропотан Адриан получил желтую карточку от судьи
10'
Безумный фол. Ропотан Адриан грубо играет против соперника. Пострадал Алийи Насер
9'
Судья сигнализирует, что Andrei Radu из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Монтини Маттиа
9'
8'
7'
6'
Мусса Софьен наказан за толчок Филип Иоан
6'
5'
Конкордия Кьяжна контролирует мяч.
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
4'
3'
Cristian Albu наказан за толчок Айт-Атмане Рашид
3'
2'
2'
1'
Кутрумпис Гиоргос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Джаади Реда из команды Динамо Бухарест подал угловой справа.
1'
Джаади Набиль из команды Динамо Бухарест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Динамо Бухарест начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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