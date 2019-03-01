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  5. Первая лига
2018-2019
Стадион:
Динамо Бухарест
2:1
Конец матча
Конкордия Кьяжна
0'
10' Желтая карточка
Ропотан Адриан
36' Желтая карточка
Айт-Атмане Рашид
1:0
39' Гол
Папацоглу Афанассиос
2:0
66' Гол
Deian Sorescu
2:1
69' Гол
Ропотан Адриан
73' Желтая карточка
Горобцов Николас
78' Желтая карточка
Папацоглу Афанассиос
81' Желтая карточка
Мусса Софьен
82' Желтая карточка
Razvan Gradinaru
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
94'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
94'
Климавичюс Линас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
93'
Горобцов Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
93'
Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бухарест толкнул локтем оппонента. Это Горобцов Николас заработал фол
92'
Шанс! Мусса Софьен из команды Конкордия Кьяжна пробил головой, но мимо
Угловой
92'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна подал угловой справа.
92'
Deian Sorescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
91'
Кристеску Мариан из команды Конкордия Кьяжна играет слишком грубо. Ricardo Grigore оказался на газоне.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Фол, нарушение
90'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест толкнул локтем оппонента. Это Горобцов Николас заработал фол
90'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
90'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
89'
Горобцов Николас нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Джаади Реда из команды Динамо Бухарест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
86'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
86'
Папацоглу Афанассиос возвращается на поле.
Фол, нарушение
85'
Ghislain Guessan из команды Конкордия Кьяжна опасно и грубо сыграл. Филип Иоан пострадал.
85'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
85'
Ох, нехорошо это выглядит. Папацоглу Афанассиос получил травму и медбригада забирает его с поля.
85'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Травма, повреждение
84'
Папацоглу Афанассиос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Хорошую попытку сделал Джаади Реда. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
83'
Ghislain Guessan наказан за толчок Ricardo Grigore
82'
Выглядело как неплохой момент. Зенке Симон из команды Динамо Бухарест закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
82'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест идет с мячом вперед на обострение...
Желтая карточка
81'
Razvan Gradinaru получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
81'
Мусса Софьен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
81'
Мусса Софьен из команды Конкордия Кьяжна толкнул локтем оппонента. Это Ricardo Grigore заработал фол
80'
Конкордия Кьяжна контролирует мяч.
80'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Мусса Софьен из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Deian Sorescu
79'
Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
77'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Ропотан Адриан получил травму и медбригада забирает его с поля.
76'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
75'
Мусса Софьен из команды Конкордия Кьяжна толкнул локтем оппонента. Это Н'Диайе Мамату заработал фол
74'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
73'
Горобцов Николас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Н'Диайе Мамату
71'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
70'
Тактическая замена. Алексе Мариус уходит с поля и его заменяет Ghislain Guessan
69'
Кристеску Мариан сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Ропотан Адриан из команды Конкордия Кьяжна переиграл вратаря дальним ударом!
69'
Горобцов Николас нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Нистор Дан сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Deian Sorescu изменил счет на табло!
66'
Отличные скиллы показывает Deian Sorescu, обводя своих соперников
66'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
65'
Vlad Mutiu взял и забрал мяч на выходе
65'
Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
65'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Тактическая замена. Айт-Атмане Рашид уходит с поля и его заменяет Н'Диайе Мамату
63'
Vlad Mutiu взял и забрал мяч на выходе
Угловой
63'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна подал угловой слева.
63'
Deian Sorescu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Алексе Мариус из команды Конкордия Кьяжна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Мейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест подал угловой справа.
62'
Стало опасно, как только Нистор Дан из команды Динамо Бухарест пробил издали. Мяч неудобно срикошетил, и Alexandru Greab приложил все силы, чтобы отбить его. Угловой.
61'
Nicusor Fota из команды Конкордия Кьяжна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
59'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
59'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
59'
Alexandru Greab выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Джаади Реда из команды Динамо Бухарест подал угловой слева.
59'
Нистор Дан нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест делает пас партнеру.
58'
Выглядело как неплохой момент. Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бухарест закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
Фол, нарушение
57'
Nicusor Fota из команды Конкордия Кьяжна играет слишком грубо. Deian Sorescu оказался на газоне.
57'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
56'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест в офсайде
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
55'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Ricardo Grigore выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна подал угловой справа.
55'
Горобцов Николас нанес удар издали, а Vlad Mutiu отбил его обратно в игру!
54'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
54'
Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бухарест толкнул локтем оппонента. Это Ропотан Адриан заработал фол
Офсайд
52'
Алексе Мариус из команды Конкордия Кьяжна в офсайде
52'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
51'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
50'
Кристеску Мариан задерживает мяч рукой
50'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
50'
Тактическая замена. Джаади Набиль уходит с поля и его заменяет Зенке Симон
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
49'
Шанс! Кристеску Мариан из команды Конкордия Кьяжна пробил головой, но мимо
Угловой
48'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна подал угловой справа.
48'
Филип Иоан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Vlad Mutiu взял и забрал мяч на выходе
48'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
47'
Ропотан Адриан из команды Конкордия Кьяжна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Джаади Реда пробует нанести удар издали, но Alexandru Greab держит все под контролем
Фол, нарушение
46'
Мусса Софьен из команды Конкордия Кьяжна толкнул локтем оппонента. Это Ricardo Grigore заработал фол
46'
Тактическая замена. Andrei Radu уходит с поля и его заменяет Nicusor Fota
46'
Тактическая замена. Кутрумпис Гиоргос уходит с поля и его заменяет Кристеску Мариан
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Deian Sorescu нанес удар издали, а Alexandru Greab отбил его обратно в игру!
46'
Отличные скиллы показывает Deian Sorescu, обводя своих соперников
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Алексе Мариус наказан за толчок Джаади Реда
45'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
44'
Кутрумпис Гиоргос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Джаади Набиль из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
44'
Razvan Gradinaru наказан за толчок Алийи Насер
43'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Мусса Софьен пробует нанести удар издали, но Vlad Mutiu держит все под контролем
42'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
42'
Горобцов Николас не смог попасть в створ ударом издали
42'
Ропотан Адриан из команды Конкордия Кьяжна делает пас партнеру.
40'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
39'
Нистор Дан сделал результативную передачу.
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Папацоглу Афанассиос изменил счет на табло!
39'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
Alexandru Greab взял и забрал мяч на выходе
38'
Джаади Реда из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
38'
Алексе Мариус нанес удар головой, но Vlad Mutiu спокойно отбил мяч.
37'
Горобцов Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
36'
Айт-Атмане Рашид получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
36'
Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Алексе Мариус оказался на газоне.
36'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Alexandru Greab взял и забрал мяч на выходе
35'
Джаади Набиль из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
34'
Джаади Реда пробует нанести удар издали, но Alexandru Greab держит все под контролем
Офсайд
33'
Алексе Мариус из команды Конкордия Кьяжна в офсайде
32'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Филип Иоан из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Мусса Софьен
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
30'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Бентаиба Кадамуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Джаади Набиль из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
29'
Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Горобцов Николас оказался на газоне.
Фол, нарушение
29'
Мусса Софьен наказан за толчок Deian Sorescu
28'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Монтини Маттиа получил травму и заменен. Папацоглу Афанассиос выходит на поле.
Травма, повреждение
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Монтини Маттиа получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
24'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Ропотан Адриан нанес удар издали, а Vlad Mutiu отбил его обратно в игру!
23'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Deian Sorescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Горобцов Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Razvan Gradinaru
21'
Vlad Mutiu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна подал угловой слева.
20'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Угловой
19'
Джаади Реда из команды Динамо Бухарест подал угловой слева.
19'
Стало опасно, как только Нистор Дан из команды Динамо Бухарест пробил издали. Мяч неудобно срикошетил, и Alexandru Greab приложил все силы, чтобы отбить его. Угловой.
Фол, нарушение
18'
Ропотан Адриан из команды Конкордия Кьяжна опасно и грубо сыграл. Климавичюс Линас пострадал.
18'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Алексе Мариус из команды Конкордия Кьяжна делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Климавичюс Линас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Andrei Radu из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
15'
Алийи Насер наказан за толчок Razvan Gradinaru
15'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
15'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
13'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
13'
Монтини Маттиа возвращается на поле.
13'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
13'
Кутрумпис Гиоргос возвращается на поле.
Травма, повреждение
12'
Ох, нехорошо это выглядит. Монтини Маттиа получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
12'
Ох, нехорошо это выглядит. Кутрумпис Гиоргос получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
12'
Монтини Маттиа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Желтая карточка
10'
Ропотан Адриан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
10'
Безумный фол. Ропотан Адриан грубо играет против соперника. Пострадал Алийи Насер
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Andrei Radu из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Монтини Маттиа
9'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
6'
Мусса Софьен наказан за толчок Филип Иоан
6'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
5'
Конкордия Кьяжна контролирует мяч.
5'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
4'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
3'
Cristian Albu наказан за толчок Айт-Атмане Рашид
3'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
2'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Кутрумпис Гиоргос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
1'
Джаади Реда из команды Динамо Бухарест подал угловой справа.
1'
Джаади Набиль из команды Динамо Бухарест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Динамо Бухарест начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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