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Стадион:
Херенвен
3:0
Перерыв
Виллем II
0'
1:0
4' Гол
Влап Михел
2:0
10' Пенальти
Ламмерс Сэм
3:0
33' Гол
Ламмерс Сэм
Первый тайм
48'
Кроули Дэниэл пробует нанести удар издали, но Хан Уорнер держит все под контролем
48'
Виллем II контролирует мяч.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
47'
Удар от ворот произведет Виллем II
47'
Ринстра Бен из команды Херенвен нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
47'
Джонсон Деннис из команды Херенвен подал угловой слева.
46'
Джонсон Деннис из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Херенвен контролирует мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Кроули Дэниэл из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Кобаяси Юки
45'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
44'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
44'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II делает пас партнеру.
44'
Виллем II контролирует мяч.
43'
Удар от ворот произведет Виллем II
43'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
43'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
43'
Херенвен контролирует мяч.
42'
Херенвен контролирует мяч.
42'
Льонч Поль из команды Виллем II направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
42'
Пири Кик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
41'
Виллем II контролирует мяч.
41'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Влап Михел из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
41'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой слева.
40'
Хееркенс Фреек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Фол, нарушение
40'
Павлидис Вангелис из команды Виллем II играет слишком грубо. Хорнкамп Ииц оказался на газоне.
39'
Виллем II контролирует мяч.
38'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Херенвен контролирует мяч.
Угловой
37'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой слева.
37'
Пири Кик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
37'
Льонч Поль нарушает правила. Джонсон Деннис пострадал
37'
Ламмерс Сэм предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Тапия Ренато и попал в каркас ворот!
36'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Кобаяси Юки нарушает правила. Майсснер Томас пострадал
36'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
35'
Матч возобновлен
34'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
33'
Влап Михел сделал результативную передачу.
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Ламмерс Сэм изменил счет на табло!
Офсайд
33'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен в офсайде
33'
Влап Михел из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
33'
О, нет. Из многообещающей позиции Влап Михел из команды Херенвен наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
32'
Кобаяси Юки из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
Херенвен контролирует мяч.
32'
Херенвен контролирует мяч.
31'
Удар от ворот произведет Херенвен
31'
ШАНС! Кроули Дэниэл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
30'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
30'
Удар от ворот произведет Виллем II
29'
Ринстра Бен не смог попасть в створ ударом издали
29'
Ламмерс Сэм нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Отличные скиллы показывает Ламмерс Сэм, обводя своих соперников
28'
Херенвен контролирует мяч.
28'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Велленройтер Тимон из команды Виллем II хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
28'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Херенвен контролирует мяч.
27'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Отличный пас сделал Кроули Дэниэл из команды Виллем II. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
25'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
24'
Пири Кик наказан за толчок Исак Александр
23'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
Офсайд
23'
Исак Александр из команды Виллем II в офсайде
23'
Тапия Ренато делает длинную передачу вперед
22'
Пири Кик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Паласиос Диего из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
22'
Виллем II контролирует мяч.
Фол, нарушение
22'
Ринстра Бен задерживает мяч рукой
Офсайд
21'
Джонсон Деннис из команды Херенвен в офсайде
21'
Херенвен контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
20'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Виллем II контролирует мяч.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Хееркенс Фреек из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Джонсон Деннис
19'
Херенвен контролирует мяч.
18'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Виллем II контролирует мяч.
17'
Удар от ворот произведет Виллем II
17'
Влап Михел из команды Херенвен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
16'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
15'
Хег Даниэль наказан за толчок Велленройтер Тимон
Угловой
15'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
15'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает пас партнеру.
15'
Велленройтер Тимон ошибается в защите.
15'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
15'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Льонч Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Хорнкамп Ииц из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
13'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Виллем II контролирует мяч.
12'
Влап Михел из команды Херенвен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
12'
Херенвен контролирует мяч.
Фол, нарушение
11'
Хорнкамп Ииц нарушает правила. Кроули Дэниэл пострадал
11'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Ламмерс Сэм из команды Херенвен забивает с точки!
10'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
Фол, нарушение
10'
ПЕНАЛЬТИ! - Ван дер Богерт Виктор играет рукой в штрафной! Ван дер Богерт Виктор вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
9'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен отдал передачу, которая была заблокирована.
9'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой слева.
8'
Майсснер Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
8'
Херенвен контролирует мяч.
8'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
8'
Влап Михел из команды Херенвен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
7'
Херенвен контролирует мяч.
7'
Удар от ворот произведет Херенвен
Фол, нарушение
6'
Джонсон Деннис наказан за толчок Хееркенс Фреек
6'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Паласиос Диего из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Ван Берген Митчелл
Описание гола
4'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Влап Михел из команды команды Херенвен.
4'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
4'
Ламмерс Сэм сделал результативную передачу.
3'
Херенвен контролирует мяч.
3'
Удар от ворот произведет Виллем II
2'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Херенвен контролирует мяч.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Виллем II начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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