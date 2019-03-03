Стадион: Абе Ленстра
1:0
4' ГолВлап Михел
2:0
10' ПенальтиЛаммерс Сэм
3:0
33' ГолЛаммерс Сэм
Первый тайм
48'
Кроули Дэниэл пробует нанести удар издали, но Хан Уорнер держит все под контролем
48'
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
47'
47'
Ринстра Бен из команды Херенвен нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
47'
Джонсон Деннис из команды Херенвен подал угловой слева.
46'
Джонсон Деннис из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Судья сигнализирует, что Кроули Дэниэл из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Кобаяси Юки
45'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
44'
44'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
44'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II делает пас партнеру.
44'
43'
43'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
43'
43'
42'
42'
Льонч Поль из команды Виллем II направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
42'
41'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
41'
41'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Влап Михел из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
41'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой слева.
40'
Хееркенс Фреек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
40'
Павлидис Вангелис из команды Виллем II играет слишком грубо. Хорнкамп Ииц оказался на газоне.
39'
38'
38'
38'
37'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой слева.
37'
37'
Льонч Поль нарушает правила. Джонсон Деннис пострадал
37'
Ламмерс Сэм предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Тапия Ренато и попал в каркас ворот!
36'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Кобаяси Юки нарушает правила. Майсснер Томас пострадал
36'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
35'
Матч возобновлен
34'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
33'
Влап Михел сделал результативную передачу.
33'
Г О О О О Л - Ламмерс Сэм изменил счет на табло!
33'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен в офсайде
33'
Влап Михел из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
33'
О, нет. Из многообещающей позиции Влап Михел из команды Херенвен наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
32'
Кобаяси Юки из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
32'
31'
Удар от ворот произведет Херенвен
31'
ШАНС! Кроули Дэниэл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
30'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
30'
29'
Ринстра Бен не смог попасть в створ ударом издали
29'
Ламмерс Сэм нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Отличные скиллы показывает Ламмерс Сэм, обводя своих соперников
28'
28'
28'
Велленройтер Тимон из команды Виллем II хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
28'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
27'
26'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
25'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Отличный пас сделал Кроули Дэниэл из команды Виллем II. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
25'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Пири Кик наказан за толчок Исак Александр
23'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Исак Александр из команды Виллем II в офсайде
23'
Тапия Ренато делает длинную передачу вперед
22'
22'
Паласиос Диего из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
22'
22'
Ринстра Бен задерживает мяч рукой
21'
Джонсон Деннис из команды Херенвен в офсайде
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
20'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
19'
Судья сигнализирует, что Хееркенс Фреек из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Джонсон Деннис
19'
18'
17'
17'
17'
Влап Михел из команды Херенвен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
16'
15'
Хег Даниэль наказан за толчок Велленройтер Тимон
15'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
15'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает пас партнеру.
15'
Велленройтер Тимон ошибается в защите.
15'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
15'
14'
Льонч Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Хорнкамп Ииц из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
13'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
12'
Влап Михел из команды Херенвен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
12'
11'
Хорнкамп Ииц нарушает правила. Кроули Дэниэл пострадал
11'
10'
Г О О О О Л - Ламмерс Сэм из команды Херенвен забивает с точки!
10'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
10'
ПЕНАЛЬТИ! - Ван дер Богерт Виктор играет рукой в штрафной! Ван дер Богерт Виктор вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
9'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен отдал передачу, которая была заблокирована.
9'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой слева.
8'
Майсснер Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
8'
8'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
8'
Влап Михел из команды Херенвен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
7'
7'
Удар от ворот произведет Херенвен
6'
Джонсон Деннис наказан за толчок Хееркенс Фреек
6'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
6'
Судья сигнализирует, что Паласиос Диего из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Ван Берген Митчелл
4'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Влап Михел из команды команды Херенвен.
4'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
4'
Ламмерс Сэм сделал результативную передачу.
3'
3'
2'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Виллем II начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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