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Стадион:
Эксельсиор
0:1
Первый тайм: 14'
ПСВ
0'
0:1
8' Гол
Бергвейн Стевен
14'
Первый тайм
14'
Эксельсиор контролирует мяч.
13'
ПСВ контролирует мяч.
Фол, нарушение
12'
Фиргевер Ник наказан за толчок Ван дер Мер Робин
Угловой
12'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
11'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Схаутен Йерди из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Де Йонг Люк
10'
Удар от ворот произведет ПСВ
9'
Эксельсиор контролирует мяч.
8'
Тасенде Хосе сделал результативную передачу.
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Бергвейн Стевен изменил счет на табло!
8'
Отличные скиллы показывает Бергвейн Стевен, обводя своих соперников
8'
Тасенде Хосе из команды ПСВ забрасывает мяч в штрафную.
8'
ПСВ имеет хороший шанс забить.
7'
Дамен Алессандро взял и забрал мяч на выходе
7'
Лосано Ирвин из команды ПСВ забрасывает мяч в штрафную.
7'
ПСВ контролирует мяч.
6'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Эксельсиор контролирует мяч.
6'
ПСВ имеет хороший шанс забить.
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
5'
Росарио Пабло наказан за толчок Эккерт Деннис
4'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
4'
Тасенде Хосе из команды ПСВ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
4'
Хореман Сибе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
3'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор отдал передачу, которая была заблокирована.
3'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
1'
Де Йонг Люк из команды ПСВ в офсайде
1'
Бергвейн Стевен нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
ПСВ начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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