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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Лион
4:1
Второй тайм: 69'
Тулуза
0'
1:0
10' Гол
Депай Мемфис
1:1
15' Гол
Доссеви Матьё
2:1
30' Гол
Траоре Бертран
3:1
35' Пенальти
Фекир Набиль
56' Желтая карточка
Каюзак Янник
4:1
67' Гол
Дембеле Мусса I
69'
Второй тайм
Фол, нарушение
69'
Н'Домбеле Тангай наказан за толчок Каюзак Янник
68'
Фантастический гол, где все сам сделал Дембеле Мусса I!
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Дембеле Мусса I забивает!
67'
Отличные скиллы показывает Дембеле Мусса I, обводя своих соперников
67'
Дембеле Мусса I из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
67'
Лион контролирует мяч.
67'
Градель Макс-Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
66'
Депай Мемфис из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Лион начинает контратаку
66'
Тулуза контролирует мяч.
66'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
66'
Удар от ворот произведет Тулуза
65'
Депай Мемфис нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
65'
Дембеле Мусса I из команды Лион отправил кросс в штрафную...
65'
Лион контролирует мяч.
65'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
64'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
64'
Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Игрок из команды Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
63'
Доссеви Матьё задерживает мяч рукой
63'
Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Н'Домбеле Тангай из команды Лион поставил подножку. Пострадал Доссеви Матьё
62'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Хорошую попытку сделал Саного Яя. Удар в створ, но вратарь начеку
61'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Саного Яя и Доссеви Матьё из команды Тулуза.
61'
Тулуза контролирует мяч.
61'
Тактическая замена. Калиду Сидибе уходит с поля и его заменяет Дурмаз Джимми
Фол, нарушение
61'
Фекир Набиль наказан за толчок Каюзак Янник
60'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Дюбуа Лео из команды Лион поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
60'
Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Траоре Бертран из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Отличные скиллы показывает Траоре Бертран, обводя своих соперников
59'
Лион контролирует мяч.
59'
Отличные скиллы показывает Депай Мемфис, обводя своих соперников
59'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
Тусар Люка нанес удар головой, но Рейне Батист спокойно отбил мяч.
58'
Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
Угловой
58'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
58'
Денайе Джейсон из команды Лион навешивает в штрафную с рикошетом.
57'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Лион контролирует мяч.
56'
Тулуза контролирует мяч.
Желтая карточка
56'
Каюзак Янник из команды Тулуза предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
55'
Каюзак Янник нарушает правила. Н'Домбеле Тангай пострадал
55'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
55'
Удар от ворот произведет Тулуза
54'
Тактическая замена. Жан Корентин уходит с поля и его заменяет Саного Яя
54'
Лион контролирует мяч.
54'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Удар от ворот произведет Тулуза
53'
Менди Ферлан из команды Лион навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Угловой
53'
Фекир Набиль из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
53'
Силла Иссиага предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
Угловой
52'
Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
52'
Сёдзи Гэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Депай Мемфис из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Менди Ферлан из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
51'
Каюзак Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
51'
Дембеле Мусса I нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Дембеле Мусса I из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
51'
Менди Ферлан из команды Лион делает пас партнеру.
51'
Лион контролирует мяч.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Каюзак Янник из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Фекир Набиль
50'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
49'
Тулуза контролирует мяч.
49'
Лион контролирует мяч.
48'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Удар от ворот произведет Тулуза
48'
Депай Мемфис не смог попасть в створ ударом издали
48'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион делает пас партнеру.
48'
Лион контролирует мяч.
47'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Тулуза контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
47'
Лион контролирует мяч.
47'
Каюзак Янник из команды Тулуза хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
47'
Н'Домбеле Тангай делает длинную передачу вперед
47'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Траоре Бертран из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
Дюбуа Лео из команды Лион делает пас партнеру.
Офсайд
46'
Траоре Бертран из команды Лион в офсайде
46'
Депай Мемфис из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Лион контролирует мяч.
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
45'
Депай Мемфис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
45'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион делает навес прямо в штрафную.
45'
Траоре Бертран из команды Лион делает пас партнеру.
45'
Лион контролирует мяч.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Депай Мемфис из команды Лион поставил подножку. Пострадал Силла Иссиага
43'
Фекир Набиль из команды Лион навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
43'
Лион контролирует мяч.
43'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
42'
Силла Иссиага из команды Тулуза играет слишком грубо. Фекир Набиль оказался на газоне.
42'
Лион контролирует мяч.
42'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Отличные скиллы показывает Градель Макс-Ален, обводя своих соперников
42'
Тулуза контролирует мяч.
41'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
41'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Градель Макс-Ален наказан за толчок Фекир Набиль
40'
Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой слева.
40'
Жюльен Кристофер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Дюбуа Лео из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Траоре Бертран нанес удар, мяч был парирован, но Рейне Батист не удержал его в руках.
39'
Марсело Антонио делает длинную передачу вперед
39'
Лион контролирует мяч.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Доссеви Матьё из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Н'Домбеле Тангай
38'
Лопеш Антони из команды Лион хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
38'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Депай Мемфис наказан за толчок Доссеви Матьё
38'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
37'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Доссеви Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Н'Домбеле Тангай нарушает правила. Жан Корентин пострадал
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Фекир Набиль из команды Лион забивает с точки!
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Фол, нарушение
35'
ПЕНАЛЬТИ - Каюзак Янник из команды Тулуза привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Фекир Набиль.
34'
Отличные скиллы показывает Фекир Набиль, обводя своих соперников
34'
Лион контролирует мяч.
34'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
33'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза в офсайде
33'
Тулуза контролирует мяч.
32'
Лион контролирует мяч.
32'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
31'
Тулуза контролирует мяч.
30'
Депай Мемфис пробует нанести удар издали, но Рейне Батист держит все под контролем
30'
Дюбуа Лео сделал результативную передачу.
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Траоре Бертран из команды Лион переиграл вратаря дальним ударом!
30'
Дюбуа Лео из команды Лион делает пас партнеру.
30'
Лион контролирует мяч.
Травма, повреждение
30'
Силла Иссиага возвращается на поле.
Фол, нарушение
30'
Жюльен Кристофер наказан за толчок Менди Ферлан
29'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Доссеви Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Силла Иссиага получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
28'
Силла Иссиага на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Тусар Люка из команды Лион поставил подножку. Пострадал Силла Иссиага
27'
Тулуза контролирует мяч.
27'
Удар от ворот произведет Лион
26'
Силла Иссиага из команды Тулуза навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
26'
Доссеви Матьё из команды Тулуза делает пас партнеру.
26'
Тулуза контролирует мяч.
25'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
25'
Тулуза контролирует мяч.
24'
Лион контролирует мяч.
24'
Тулуза контролирует мяч.
23'
Тулуза контролирует мяч.
23'
Лион контролирует мяч.
22'
Каюзак Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
22'
Лион контролирует мяч.
21'
Удар от ворот произведет Лион
21'
Амьен-Аду Кельвен не смог попасть в створ ударом издали
21'
Лопеш Антони ошибается в защите.
Офсайд
21'
Дюбуа Лео из команды Лион в офсайде
21'
Траоре Бертран из команды Лион делает пас партнеру.
20'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
20'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Фекир Набиль из команды Лион навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
19'
Каюзак Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
19'
Лион контролирует мяч.
18'
Удар от ворот произведет Тулуза
18'
Как он промахнулся? Дембеле Мусса I имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
18'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
18'
Каюзак Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
17'
Лион контролирует мяч.
17'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Доссеви Матьё забивает!
15'
Менди Ферлан ошибается в защите.
15'
Плохо сыграл Фекир Набиль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
15'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Тулуза контролирует мяч.
14'
Удар от ворот произведет Лион
13'
Калиду Сидибе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
12'
Лион контролирует мяч.
12'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Дюбуа Лео из команды Лион навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
11'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Депай Мемфис забивает!
10'
Отличные скиллы показывает Депай Мемфис, обводя своих соперников
10'
Фекир Набиль из команды Лион сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
10'
Траоре Бертран из команды Лион делает пас партнеру.
10'
Лион контролирует мяч.
Офсайд
9'
Жан Корентин из команды Тулуза в офсайде
9'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
8'
Калиду Сидибе из команды Тулуза тянет соперника за майку.
8'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
8'
Менди Ферлан ошибается в защите.
7'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
7'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион играет слишком грубо. Доссеви Матьё оказался на газоне.
6'
Фекир Набиль из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
6'
Лион контролирует мяч.
6'
Опасность предотвращена - Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза вступил в отбор удачно
5'
Контроль мяча: [team1]: 90%, [team2]: 10%.
5'
Удар от ворот произведет Тулуза
5'
Шанс! Марсело Антонио из команды Лион пробил головой, но мимо
5'
Депай Мемфис из команды Лион отправил кросс в штрафную...
4'
Депай Мемфис пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
3'
Сангаре Ибрахим наказан за толчок Фекир Набиль
Офсайд
3'
Фекир Набиль из команды Лион в офсайде
3'
Депай Мемфис из команды Лион сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
3'
Тусар Люка нанес удар издали, а Рейне Батист отбил его обратно в игру!
3'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион делает пас партнеру.
3'
Отличные скиллы показывает Н'Домбеле Тангай, обводя своих соперников
2'
Дембеле Мусса I из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
2'
Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
2'
Лион контролирует мяч.
2'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
1'
Траоре Бертран из команды Лион отправил кросс в штрафную...
1'
Лион контролирует мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Лион начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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