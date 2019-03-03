Стадион: Гроупама Арена
1:0
10' ГолДепай Мемфис
1:1
15' ГолДоссеви Матьё
2:1
30' ГолТраоре Бертран
3:1
35' ПенальтиФекир Набиль
56' Желтая карточкаКаюзак Янник
4:1
67' ГолДембеле Мусса I
Второй тайм
69'
Н'Домбеле Тангай наказан за толчок Каюзак Янник
68'
Фантастический гол, где все сам сделал Дембеле Мусса I!
67'
Г О О О О Л - Дембеле Мусса I забивает!
67'
Отличные скиллы показывает Дембеле Мусса I, обводя своих соперников
67'
Дембеле Мусса I из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
67'
67'
Градель Макс-Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
66'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
66'
Депай Мемфис из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Лион начинает контратаку
66'
66'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
66'
65'
Депай Мемфис нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
65'
Дембеле Мусса I из команды Лион отправил кросс в штрафную...
65'
65'
65'
64'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
64'
Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Игрок из команды Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
63'
Доссеви Матьё задерживает мяч рукой
63'
Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
62'
Судья сигнализирует, что Н'Домбеле Тангай из команды Лион поставил подножку. Пострадал Доссеви Матьё
62'
61'
Хорошую попытку сделал Саного Яя. Удар в створ, но вратарь начеку
61'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Саного Яя и Доссеви Матьё из команды Тулуза.
61'
61'
Тактическая замена. Калиду Сидибе уходит с поля и его заменяет Дурмаз Джимми
61'
Фекир Набиль наказан за толчок Каюзак Янник
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
60'
Судья сигнализирует, что Дюбуа Лео из команды Лион поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
60'
Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Траоре Бертран из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Отличные скиллы показывает Траоре Бертран, обводя своих соперников
59'
59'
Отличные скиллы показывает Депай Мемфис, обводя своих соперников
59'
58'
Тусар Люка нанес удар головой, но Рейне Батист спокойно отбил мяч.
58'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
58'
Денайе Джейсон из команды Лион навешивает в штрафную с рикошетом.
57'
57'
56'
56'
Каюзак Янник из команды Тулуза предупрежден после нескольких фолов.
55'
Каюзак Янник нарушает правила. Н'Домбеле Тангай пострадал
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
55'
54'
Тактическая замена. Жан Корентин уходит с поля и его заменяет Саного Яя
54'
54'
53'
53'
Менди Ферлан из команды Лион навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
53'
Фекир Набиль из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
53'
Силла Иссиага предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
52'
Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
52'
Сёдзи Гэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Депай Мемфис из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Менди Ферлан из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
51'
51'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
51'
Дембеле Мусса I нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Дембеле Мусса I из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
51'
Менди Ферлан из команды Лион делает пас партнеру.
51'
50'
Судья сигнализирует, что Каюзак Янник из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Фекир Набиль
50'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
49'
49'
48'
48'
48'
Депай Мемфис не смог попасть в створ ударом издали
48'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион делает пас партнеру.
48'
47'
46'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
47'
47'
Каюзак Янник из команды Тулуза хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
47'
Н'Домбеле Тангай делает длинную передачу вперед
47'
47'
Траоре Бертран из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
46'
Траоре Бертран из команды Лион в офсайде
46'
Депай Мемфис из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
45'
Депай Мемфис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
45'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион делает навес прямо в штрафную.
45'
45'
44'
Судья сигнализирует, что Депай Мемфис из команды Лион поставил подножку. Пострадал Силла Иссиага
43'
Фекир Набиль из команды Лион навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
43'
43'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Силла Иссиага из команды Тулуза играет слишком грубо. Фекир Набиль оказался на газоне.
42'
42'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Отличные скиллы показывает Градель Макс-Ален, обводя своих соперников
42'
41'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
41'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Градель Макс-Ален наказан за толчок Фекир Набиль
40'
Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой слева.
40'
Жюльен Кристофер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Траоре Бертран нанес удар, мяч был парирован, но Рейне Батист не удержал его в руках.
39'
Марсело Антонио делает длинную передачу вперед
39'
39'
Судья сигнализирует, что Доссеви Матьё из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Н'Домбеле Тангай
38'
Лопеш Антони из команды Лион хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
38'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
38'
Депай Мемфис наказан за толчок Доссеви Матьё
38'
37'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
37'
37'
Доссеви Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Н'Домбеле Тангай нарушает правила. Жан Корентин пострадал
35'
Г О О О О Л - Фекир Набиль из команды Лион забивает с точки!
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
35'
ПЕНАЛЬТИ - Каюзак Янник из команды Тулуза привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Фекир Набиль.
34'
Отличные скиллы показывает Фекир Набиль, обводя своих соперников
34'
34'
33'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза в офсайде
33'
32'
32'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
31'
30'
Депай Мемфис пробует нанести удар издали, но Рейне Батист держит все под контролем
30'
Дюбуа Лео сделал результативную передачу.
30'
Г О О О О Л - Траоре Бертран из команды Лион переиграл вратаря дальним ударом!
30'
30'
Силла Иссиага возвращается на поле.
30'
Жюльен Кристофер наказан за толчок Менди Ферлан
29'
29'
Доссеви Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Матч возобновлен
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Силла Иссиага получил травму и медбригада забирает его с поля.
28'
Силла Иссиага на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Судья сигнализирует, что Тусар Люка из команды Лион поставил подножку. Пострадал Силла Иссиага
27'
27'
26'
Силла Иссиага из команды Тулуза навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
26'
Доссеви Матьё из команды Тулуза делает пас партнеру.
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
25'
24'
24'
23'
23'
22'
22'
21'
21'
Амьен-Аду Кельвен не смог попасть в створ ударом издали
21'
Лопеш Антони ошибается в защите.
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
20'
20'
20'
Фекир Набиль из команды Лион навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
19'
19'
18'
18'
Как он промахнулся? Дембеле Мусса I имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
18'
18'
17'
17'
17'
16'
16'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
15'
Г О О О О Л - Доссеви Матьё забивает!
15'
Менди Ферлан ошибается в защите.
15'
Плохо сыграл Фекир Набиль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
15'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
14'
13'
Калиду Сидибе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
12'
12'
12'
11'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
10'
Г О О О О Л - Депай Мемфис забивает!
10'
Отличные скиллы показывает Депай Мемфис, обводя своих соперников
10'
Фекир Набиль из команды Лион сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
10'
10'
9'
Жан Корентин из команды Тулуза в офсайде
9'
8'
Калиду Сидибе из команды Тулуза тянет соперника за майку.
8'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
8'
Менди Ферлан ошибается в защите.
7'
7'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион играет слишком грубо. Доссеви Матьё оказался на газоне.
6'
Фекир Набиль из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
6'
6'
Опасность предотвращена - Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза вступил в отбор удачно
5'
Контроль мяча: [team1]: 90%, [team2]: 10%.
5'
5'
Шанс! Марсело Антонио из команды Лион пробил головой, но мимо
5'
Депай Мемфис из команды Лион отправил кросс в штрафную...
4'
Депай Мемфис пробил со штрафного прямо в стенку
3'
Сангаре Ибрахим наказан за толчок Фекир Набиль
3'
Фекир Набиль из команды Лион в офсайде
3'
Депай Мемфис из команды Лион сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
3'
Тусар Люка нанес удар издали, а Рейне Батист отбил его обратно в игру!
3'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион делает пас партнеру.
3'
Отличные скиллы показывает Н'Домбеле Тангай, обводя своих соперников
2'
Дембеле Мусса I из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
2'
2'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
1'
Траоре Бертран из команды Лион отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Лион начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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