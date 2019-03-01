Стадион: Морис Дюфран
1:1
Второй тайм: 61'
39' Желтая карточкаФриде Сидней
1:0
54' ГолМарин Рэзван
1:1
60' ГолАвонийи Тайво
Второй тайм
60'
Г О О О О Л - Авонийи Тайво бьет в цель!
54'
Г О О О О Л - Марин Рэзван бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Фриде Сидней получил желтую карточку от судьи
25'
Мускрон-Перювельз делает замену. Лей Мбай уходит с поля, а Manuel Benson выходит на его замену.
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Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Maurice Dufrasne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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