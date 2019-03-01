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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Стандард
1:1
Второй тайм: 61'
Мускрон-Перювельз
0'
39' Желтая карточка
Фриде Сидней
1:0
54' Гол
Марин Рэзван
1:1
60' Гол
Авонийи Тайво
61'
Второй тайм
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Авонийи Тайво бьет в цель!
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Марин Рэзван бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Фриде Сидней получил желтую карточку от судьи
25'
Мускрон-Перювельз делает замену. Лей Мбай уходит с поля, а Manuel Benson выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Maurice Dufrasne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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