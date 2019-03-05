Стадион: Матмю Атлантик
0:1
20' ГолЛасне Пол
1:1
35' ГолБашич Тома
39' Желтая карточкаДе Превиль Николя
42' Желтая карточкаКонгре Даниэль
Второй тайм
49'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
48'
Пабло Кастро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Молле Флоран из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
48'
Судья сигнализирует, что Де Превиль Николя из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Ле Таллек Дамьен
47'
47'
Как он промахнулся? Карамо Янн имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
47'
Кунде Жюль наказан за толчок Коцца Николя
46'
46'
Де Превиль Николя из команды Бордо разыграл угловой с левого угла.
46'
Карамо Янн из команды Бордо отдал передачу, которая была заблокирована.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
46'
Делор Анди из команды Монпелье в офсайде
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
45'
Отличный пас сделал Де Превиль Николя из команды Бордо. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
44'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
44'
Судья сигнализирует, что Отавио Пассос из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Молле Флоран
43'
Башич Тома из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Коцца Николя ошибается в защите.
43'
43'
Плашил Ярослав из команды Бордо наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
42'
Башич Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Конгре Даниэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
42'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
41'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
41'
Конгре Даниэль из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Карамо Янн пострадал.
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
40'
Де Превиль Николя из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Де Превиль Николя получает желтую карточку за неспортивное поведение
39'
Де Превиль Николя наказан за толчок Суарес Матиас II
38'
38'
Пабло Кастро из команды Бордо наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
38'
Карамо Янн из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
38'
Карамо Янн из команды Бордо разыграл угловой с левого угла.
38'
Ле Таллек Дамьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Конгре Даниэль из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
37'
Судья сигнализирует, что Лаборд Гаэтан из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Отавио Пассос
37'
Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
37'
Суарес Матиас II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
35'
Де Превиль Николя сделал результативную передачу.
35'
Г О О О О Л - Башич Тома из команды Бордо забил гол! Легко это для такого игрока, как Башич Тома
35'
Де Превиль Николя нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
35'
Карамо Янн из команды Бордо делает пас партнеру.
35'
Отличные скиллы показывает Карамо Янн, обводя своих соперников
35'
Суарес Матиас II задерживает мяч рукой
35'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
34'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Матч возобновлен
34'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
34'
Пундже Максим из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Суарес Матиас II пострадал.
33'
33'
Пундже Максим из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Матч возобновлен
32'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
32'
32'
Отавио Пассос не смог попасть в створ ударом издали
31'
30'
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
29'
Суарес Матиас II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Башич Тома из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
29'
Бриан Джимми из команды Бордо делает передачу одноклубнику.
29'
29'
29'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
29'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье играет слишком грубо. Паленсия Серги оказался на газоне.
28'
28'
Паленсия Серги из команды Бордо делает неудачный навес.
28'
27'
27'
Судья сигнализирует, что Молле Флоран из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Башич Тома
26'
Судья сигнализирует, что Суарес Матиас II из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Плашил Ярослав
26'
26'
25'
25'
25'
Карамо Янн из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
24'
24'
23'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Де Превиль Николя пострадал.
22'
Делор Анди из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Плашил Ярослав пострадал.
21'
21'
Отличный командный гол!
20'
Делор Анди сделал результативную передачу.
20'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
20'
Делор Анди из команды Монпелье делает отличный кросс...
18'
Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
Паленсия Серги из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Судья сигнализирует, что Молле Флоран из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Карамо Янн
17'
Кунде Жюль наказан за толчок Делор Анди
17'
16'
16'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
15'
14'
14'
Отавио Пассос наказан за толчок Молле Флоран
13'
13'
Бриан Джимми пробует нанести удар издали, но Лекомт Бенджамин ловит мяч
12'
12'
Удар от ворот произведет Бордо
11'
Монпелье контролирует мяч.
11'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
10'
Делор Анди из команды Монпелье в офсайде
9'
9'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Де Превиль Николя из команды Бордо подал угловой слева.
9'
Должен был быть гол! Де Превиль Николя имел отличный шанс, но Лекомт Бенджамин не дал голу состоятся!
9'
Карамо Янн из команды Бордо делает навес прямо в штрафную.
9'
Отличные скиллы показывает Карамо Янн, обводя своих соперников
8'
7'
7'
7'
6'
6'
5'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
5'
Бриан Джимми из команды Бордо в офсайде
4'
4'
Монпелье контролирует мяч.
3'
2'
Опасность предотвращена - Илтон Виторино из команды Монпелье вступил в отбор удачно
2'
Де Превиль Николя из команды Бордо делает пас партнеру.
2'
Судья сигнализирует, что Конгре Даниэль из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Де Превиль Николя
1'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Монпелье начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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