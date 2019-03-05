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  5. Лига 1
Стадион:
Бордо
1:1
Второй тайм: 49'
Монпелье
0'
0:1
20' Гол
Ласне Пол
1:1
35' Гол
Башич Тома
39' Желтая карточка
Де Превиль Николя
42' Желтая карточка
Конгре Даниэль
49'
Второй тайм
49'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
48'
Пабло Кастро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Молле Флоран из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Де Превиль Николя из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Ле Таллек Дамьен
47'
Удар от ворот произведет Монпелье
47'
Как он промахнулся? Карамо Янн имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
Фол, нарушение
47'
Кунде Жюль наказан за толчок Коцца Николя
46'
Де Превиль Николя из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Угловой
46'
Де Превиль Николя из команды Бордо разыграл угловой с левого угла.
46'
Карамо Янн из команды Бордо отдал передачу, которая была заблокирована.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Офсайд
46'
Делор Анди из команды Монпелье в офсайде
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Бордо контролирует мяч.
45'
Удар от ворот произведет Монпелье
45'
Отличный пас сделал Де Превиль Николя из команды Бордо. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
44'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Отавио Пассос из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Молле Флоран
43'
Башич Тома из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Коцца Николя ошибается в защите.
43'
Удар от ворот произведет Монпелье
43'
Плашил Ярослав из команды Бордо наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
42'
Башич Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
42'
Конгре Даниэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
42'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
41'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
41'
Конгре Даниэль из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Карамо Янн пострадал.
41'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
40'
Де Превиль Николя из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Желтая карточка
39'
Де Превиль Николя получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
39'
Де Превиль Николя наказан за толчок Суарес Матиас II
38'
Удар от ворот произведет Монпелье
38'
Пабло Кастро из команды Бордо наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
38'
Карамо Янн из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Угловой
38'
Карамо Янн из команды Бордо разыграл угловой с левого угла.
38'
Ле Таллек Дамьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Конгре Даниэль из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Лаборд Гаэтан из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Отавио Пассос
37'
Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
37'
Суарес Матиас II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Паленсия Серги из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
37'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Де Превиль Николя сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Башич Тома из команды Бордо забил гол! Легко это для такого игрока, как Башич Тома
35'
Де Превиль Николя нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
35'
Карамо Янн из команды Бордо делает пас партнеру.
35'
Отличные скиллы показывает Карамо Янн, обводя своих соперников
Фол, нарушение
35'
Суарес Матиас II задерживает мяч рукой
35'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
34'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Матч возобновлен
34'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
34'
Пундже Максим из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Суарес Матиас II пострадал.
33'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Пундже Максим из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Матч возобновлен
32'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
32'
Удар от ворот произведет Монпелье
32'
Отавио Пассос не смог попасть в створ ударом издали
31'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Паленсия Серги из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
30'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
29'
Суарес Матиас II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Башич Тома из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
29'
Бриан Джимми из команды Бордо делает передачу одноклубнику.
29'
Де Превиль Николя из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
29'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
29'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье играет слишком грубо. Паленсия Серги оказался на газоне.
28'
Удар от ворот произведет Монпелье
28'
Паленсия Серги из команды Бордо делает неудачный навес.
28'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Паленсия Серги из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Молле Флоран из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Башич Тома
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Суарес Матиас II из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Плашил Ярослав
26'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Карамо Янн из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
24'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Бордо контролирует мяч.
23'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
22'
Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Де Превиль Николя пострадал.
Фол, нарушение
22'
Делор Анди из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Плашил Ярослав пострадал.
21'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Отличный командный гол!
20'
Делор Анди сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
ГОООООЛ - Ласне Пол Монпелье забивает ударом головой
20'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
20'
Делор Анди из команды Монпелье делает отличный кросс...
18'
Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Де Превиль Николя из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
18'
Паленсия Серги из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Молле Флоран из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Карамо Янн
Фол, нарушение
17'
Кунде Жюль наказан за толчок Делор Анди
17'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Бордо контролирует мяч.
16'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
15'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Бордо контролирует мяч.
Фол, нарушение
14'
Отавио Пассос наказан за толчок Молле Флоран
13'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Бриан Джимми пробует нанести удар издали, но Лекомт Бенджамин ловит мяч
12'
Паленсия Серги из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
12'
Удар от ворот произведет Бордо
11'
Монпелье контролирует мяч.
11'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
Офсайд
10'
Делор Анди из команды Монпелье в офсайде
9'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Де Превиль Николя из команды Бордо подал угловой слева.
9'
Должен был быть гол! Де Превиль Николя имел отличный шанс, но Лекомт Бенджамин не дал голу состоятся!
9'
Карамо Янн из команды Бордо делает навес прямо в штрафную.
9'
Отличные скиллы показывает Карамо Янн, обводя своих соперников
8'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Бордо контролирует мяч.
5'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
Офсайд
5'
Бриан Джимми из команды Бордо в офсайде
4'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Монпелье контролирует мяч.
3'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Опасность предотвращена - Илтон Виторино из команды Монпелье вступил в отбор удачно
2'
Де Превиль Николя из команды Бордо делает пас партнеру.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Конгре Даниэль из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Де Превиль Николя
1'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Монпелье начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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