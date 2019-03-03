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Стадион:
Лилль
0:0
Первый тайм: 19'
Дижон
0' 19'
Первый тайм
20'
Иконе Джонатан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Лаутоа Веслей из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Леау Рафаэл
18'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Шафик Фуад из команды Дижон сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
18'
Саид Уэсли из команды Дижон делает пас партнеру.
17'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Лилль контролирует мяч.
16'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
16'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
14'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Дижон контролирует мяч.
Офсайд
13'
Араужо Луис из команды Лилль в офсайде
11'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Коне Юссуф из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
11'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Араужо Луис из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
10'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
Угловой
9'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
9'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Дижон контролирует мяч.
7'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Удар от ворот произведет Дижон
6'
Леау Рафаэл из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Пепе Николя из команды Лилль делает пас партнеру.
5'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
4'
Лилль контролирует мяч.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Ямбере Седрик из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Леау Рафаэл
3'
Саид Уэсли нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Слити Наим из команды Дижон делает пас партнеру.
2'
Отличные скиллы показывает Слити Наим, обводя своих соперников
2'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Дижон контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Погода сегодня игре не помешает, на стадионе есть крыша, которую сегодня используют
1'
Лилль начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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