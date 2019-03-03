Стадион: Альянц Ривьера
Первый тайм
20'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
19'
Удар от ворот произведет Ницца
18'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
17'
Матч возобновлен
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Страсбург контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
14'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
14'
Томассон Адриен нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург делает пас партнеру.
13'
Льенар Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
13'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
12'
Сент-Максимин Аллан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
12'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Сарр Маланг из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
10'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Льенар Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
8'
8'
Лис-Мелу Пьерр нанес удар, но промахнулся очень сильно.
8'
Сарр Маланг из команды Ницца делает передачу одноклубнику.
8'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
7'
Аталь Юсеф из команды Ницца сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Макенго Жан-Виктор мяча так и не получил
6'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
5'
5'
Сент-Максимин Аллан не смог попасть в створ ударом издали
5'
Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан, обводя своих соперников
4'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Макенго Жан-Виктор из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Сиприен Вилан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
4'
Сиприен Вилан из команды Ницца разыграл угловой с правого угла.
3'
Льенар Димитри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Макенго Жан-Виктор из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
3'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Страсбург начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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