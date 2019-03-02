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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Брюгге
1:0
Конец матча
Сент-Трюйден
0'
43' Желтая карточка
Пулен Бенуа
45' Желтая карточка
Yohan Boli
53' Желтая карточка
Тейшейра Жорже
59' Желтая карточка
Де Сар Алексис
60' Желтая карточка
Санкон Ибраима
75' Желтая карточка
Steven De Petter
1:0
76' Пенальти
Ванакен Ханс
89' Желтая карточка
Дьятта Крепен
89' Желтая карточка
Ботака Жордан
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Брюгге делает замену. Шрейверс Сьебе уходит с поля, а Накамба Марвелус выходит на его замену.
Желтая карточка
89'
Ботака Жордан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
89'
Дьятта Крепен получил желтую карточку от судьи
87'
Брюгге делает замену. Уэсли Мораес уходит с поля, а Воссен Йелле выходит на его замену.
86'
Брюгге делает замену. Влитинк Тибо уходит с поля, а Коолс Дион выходит на его замену.
82'
Сент-Трюйден делает замену. Де Сар Алексис уходит с поля, а Себальос Кристиан выходит на его замену.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Ванакен Ханс из команды Брюгге забивает с точки!
Желтая карточка
75'
Стивен де Петтер получил желтую карточку от судьи
70'
Сент-Трюйден делает замену. Санкон Ибраима уходит с поля, а Стивен де Петтер выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Санкон Ибраима получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
59'
Де Сар Алексис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
53'
Тейшейра Жорже получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Yohan Boli получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
43'
Пулен Бенуа получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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