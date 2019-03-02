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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Остенде
1:1
Конец матча
Васланд-Беверен
0'
42' Желтая карточка
Ванлерберг Жорди
1:0
60' Гол
Сакала Фэшн
1:1
69' Гол в свои ворота
Ломбертс Николас
74' Желтая карточка
Гури Синдри
84' Желтая карточка
Сакала Фэшн
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Васланд-Беверен делает замену. Болевич Александар уходит с поля, а Бадибанга Бени выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Сакала Фэшн получил желтую карточку от судьи
80'
Остенде делает замену. Амин Нури уходит с поля, а Капон Брехт выходит на его замену.
75'
Остенде делает замену. Де Суттер Том уходит с поля, а Копман Сандер выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Гури Синдри получил желтую карточку от судьи
73'
Васланд-Беверен делает замену. Francesco Forte уходит с поля, а Милошевич Стефан выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Ломбертс Николас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
65'
Васланд-Беверен делает замену. Djihad Bizimana уходит с поля, а Диркс Тюр выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Сакала Фэшн бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Остенде делает замену. Ванлерберг Жорди уходит с поля, а Сакала Фэшн выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Ванлерберг Жорди получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Versluys Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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