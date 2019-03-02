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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Шарлеруа
1:1
Конец матча
Генк
0'
0:1
24' Гол
Хейнен Бриан
26' Желтая карточка
Посуэло Алехандро
45' Желтая карточка
Анджелла Габриэле
1:1
56' Гол
David Henen
59' Желтая карточка
David Henen
90' Желтая карточка
Нуриу Фортуна
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Нуриу Фортуна получил желтую карточку от судьи
88'
Генк делает замену. Уронен Йере уходит с поля, а Casper de Norre выходит на его замену.
84'
Шарлеруа делает замену. Ali Gholizadeh уходит с поля, а Пербе Жереми выходит на его замену.
71'
Шарлеруа делает замену. David Henen уходит с поля, а Бруно Массимо выходит на его замену.
69'
Генк делает замену. Гано Зиньо уходит с поля, а Ингвартсен Маркус выходит на его замену.
66'
Генк делает замену. Ндонгаля Дьемерси уходит с поля, а Ингвартсен Маркус выходит на его замену.
66'
Генк делает замену. Ндонгаля Дьемерси уходит с поля, а Ито Дзюнъя выходит на его замену.
65'
Генк делает замену. Ндонгаля Дьемерси уходит с поля, а Ито Дзюнъя выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
David Henen получил желтую карточку от судьи
Описание гола
56'
Г О О О О Л - David Henen бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Анджелла Габриэле получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Посуэло Алехандро получил желтую карточку от судьи
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Хейнен Бриан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Pays de Charleroi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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