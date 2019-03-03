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Стадион:
Генгам
0:0
Первый тайм: 21'
Нант
0' 21'
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Первый тайм
21'
Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
21'
Блас Людовик из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Крхин Рене пострадал.
20'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
20'
Игрок команды Генгам наказывается за толчок соперника
20'
Бенезе Николя из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Кайяр Марк-Орель делает длинную передачу вперед
19'
Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
19'
Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
18'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
17'
Коко Маркус наказан за толчок Траоре Шарль
17'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Кулибали Калифа из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это До Лука заработал фол
16'
Удар от ворот произведет Генгам
15'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
15'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Траоре Шарль из команды Нант хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
15'
Траоре Шейк из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
14'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
14'
Коко Маркус из команды Генгам в офсайде
13'
Генгам контролирует мяч.
13'
Удар от ворот произведет Нант
13'
Коко Маркус из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
13'
Удар от ворот произведет Нант
13'
Ребошу Педру из команды Генгам навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
12'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Игрок из команды Генгам вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
12'
Бенезе Николя из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
12'
Ие Эдгар наказан за толчок Бенезе Николя
11'
Генгам контролирует мяч.
11'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Удар от ворот произведет Генгам
10'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
10'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
10'
Бенезе Николя задерживает мяч рукой
9'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
9'
Эбоа Феликс из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
9'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Ребошу Педру из команды Генгам подал угловой справа.
8'
Карлос Диего Сантос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Эбоа Феликс делает длинную передачу вперед
8'
Генгам контролирует мяч.
7'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
7'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Траоре Шейк из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
5'
Ру Нолан из команды Генгам делает передачу одноклубнику.
5'
Игрок из команды Генгам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Ие Эдгар из команды Нант поставил подножку. Пострадал Бенезе Николя
4'
Кулибали Калифа из команды Нант сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
4'
Ронжье Валентин из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Удар от ворот произведет Нант
2'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Фири Лебоганг из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
2'
Генгам контролирует мяч.
1'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Генгам начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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