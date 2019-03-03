Стадион: Стад дю Рудуру
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Первый тайм
21'
Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
21'
Блас Людовик из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Крхин Рене пострадал.
20'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
20'
Игрок команды Генгам наказывается за толчок соперника
20'
Бенезе Николя из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Кайяр Марк-Орель делает длинную передачу вперед
19'
Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
19'
Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
18'
18'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Коко Маркус наказан за толчок Траоре Шарль
17'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
16'
Кулибали Калифа из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это До Лука заработал фол
16'
Удар от ворот произведет Генгам
15'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
15'
15'
15'
Траоре Шарль из команды Нант хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
15'
Траоре Шейк из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
14'
14'
Коко Маркус из команды Генгам в офсайде
13'
13'
13'
Коко Маркус из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
13'
13'
Ребошу Педру из команды Генгам навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
12'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Игрок из команды Генгам вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
12'
Бенезе Николя из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Ие Эдгар наказан за толчок Бенезе Николя
11'
11'
10'
Удар от ворот произведет Генгам
10'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
10'
10'
Бенезе Николя задерживает мяч рукой
9'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
9'
Эбоа Феликс из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
9'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Ребошу Педру из команды Генгам подал угловой справа.
8'
Карлос Диего Сантос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Эбоа Феликс делает длинную передачу вперед
8'
7'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
7'
6'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Траоре Шейк из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
5'
Игрок из команды Генгам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
4'
Судья сигнализирует, что Ие Эдгар из команды Нант поставил подножку. Пострадал Бенезе Николя
4'
Кулибали Калифа из команды Нант сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
4'
Ронжье Валентин из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
2'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Фири Лебоганг из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
2'
1'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Генгам начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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