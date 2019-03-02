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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Реймс
2:2
Конец матча
Амьен
0'
0:1
39' Пенальти
Конате Мусса
0:2
44' Гол в свои ворота
Абдельамид Юнис
1:2
70' Гол
Boulaye Dia
75' Желтая карточка
Питерс Эрик
82' Желтая карточка
Boulaye Dia
2:2
84' Гол
Кафаро Матьё
90'+7
Второй тайм
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
96'
Удар от ворот произведет Амьен
96'
ШАНС! Булайе Диа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
96'
Судья сигнализирует, что Питерс Эрик из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Думбия Мусса
95'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
95'
Удар от ворот произведет Амьен
95'
Чаварриа Пабло нанес удар, но промахнулся очень сильно.
94'
Думбия Мусса из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
94'
Реймс начинает контратаку
93'
Удар от ворот произведет Амьен
93'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
93'
Удар от ворот произведет Амьен
93'
Близко! Зенели Арбер нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
92'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Реймс имеет хороший шанс забить.
91'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Питерс Эрик из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Энгельс Бьорн
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
90'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
90'
Крафт Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Думбия Мусса
89'
Лефор Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Зенели Арбер из команды Реймс подал угловой справа.
88'
Гуано Принс-Десир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Думбия Мусса из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
88'
Реймс имеет хороший шанс забить.
88'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Кафаро Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Тьоте Шейк наказан за толчок Кафаро Матьё
86'
Реймс имеет хороший шанс забить.
86'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Описание гола
84'
ГОООООЛ - Кафаро Матьё из команды Реймс забивает из-за штрафной площади
84'
Фокет Томас из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Реймс имеет хороший шанс забить.
82'
Тактическая замена. Годдос Саман уходит с поля и его заменяет Дибасси Бакай
Желтая карточка
82'
Булайе Диа совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
82'
Безумный фол. Булайе Диа грубо играет против соперника. Пострадал Питерс Эрик
82'
Булайе Диа из команды Реймс отдал передачу, которая была заблокирована.
82'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
81'
Лефор Жордан возвращается на поле.
81'
Удар от ворот произведет Амьен
81'
Тактическая замена. Дингом Тристан уходит с поля и его заменяет Кафаро Матьё
80'
Чаварриа Пабло из команды Реймс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
80'
Зенели Арбер из команды Реймс подал угловой слева.
80'
Матч возобновлен
80'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Травма, повреждение
80'
Ох, нехорошо это выглядит. Лефор Жордан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
79'
Лефор Жордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Крафт Эмиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Реймс имеет хороший шанс забить.
78'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Абдельамид Юнис из команды Реймс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
77'
Зенели Арбер из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
77'
Зенели Арбер из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Тактическая замена. Конате Мусса уходит с поля и его заменяет Гнаоре Эдди
Желтая карточка
75'
Питерс Эрик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
75'
Безумный фол. Питерс Эрик грубо играет против соперника. Пострадал Думбия Мусса
75'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
75'
Думбия Мусса пробует нанести удар издали, но Гартнер Регис ловит мяч
75'
Реймс имеет хороший шанс забить.
74'
Реймс контролирует мяч.
74'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Амьен контролирует мяч.
70'
Ромао Алаиксис сделал результативную передачу.
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Булайе Диа изменил счет на табло!
70'
Ромао Алаиксис из команды Реймс делает пас партнеру.
70'
Зенели Арбер из команды Реймс делает пас партнеру.
70'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
Угловой
70'
Зенели Арбер из команды Реймс разыграл угловой с правого угла.
70'
Гуано Принс-Десир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Думбия Мусса из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
69'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Зенели Арбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Гуано Принс-Десир из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Чаварриа Пабло
Фол, нарушение
68'
Конате Мусса задерживает мяч рукой
66'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Тактическая замена. Удин Реми уходит с поля и его заменяет Булайе Диа
66'
После дальнего удара, который нанес Зенели Арбер мяч отбит вратарем
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
64'
Реймс контролирует мяч.
63'
Амьен начинает контратаку
62'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
62'
Лефор Жордан наказан за толчок Чаварриа Пабло
61'
Удар от ворот произведет Реймс
61'
Как он промахнулся? Гирасси Серу имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
60'
Годдос Саман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Ромао Алаиксис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Тьоте Шейк
59'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Удар от ворот произведет Реймс
57'
Крафт Эмиль из команды Амьен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
57'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой слева.
57'
Абдельамид Юнис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Реймс имеет хороший шанс забить.
56'
Реймс контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
55'
Конате Мусса имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
55'
Амьен имеет хороший шанс забить.
55'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
54'
Чаварриа Пабло из команды Реймс в офсайде
53'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
53'
Зенели Арбер из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
53'
Реймс контролирует мяч.
Офсайд
52'
Чаварриа Пабло из команды Реймс в офсайде
51'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
50'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
49'
Амьен контролирует мяч.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Ромао Алаиксис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Гирасси Серу
47'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Удар от ворот произведет Амьен
46'
Удин Реми из команды Реймс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
46'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
46'
Удар от ворот произведет Реймс
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Абдельамид Юнис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
44'
Амьен имеет хороший шанс забить.
44'
Амьен контролирует мяч.
Фол, нарушение
43'
Чаварриа Пабло наказан за толчок Питерс Эрик
43'
Амьен контролирует мяч.
41'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Реймс контролирует мяч.
40'
Амьен имеет хороший шанс забить.
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Конате Мусса из команды Амьен забивает с точки!
Фол, нарушение
38'
ПЕНАЛЬТИ! - Фокет Томас играет рукой в штрафной! Фокет Томас вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
38'
Тьоте Шейк из команды Амьен делает отличный кросс...
38'
Амьен имеет хороший шанс забить.
36'
Мбемба Нолан получил травму и заменен. Думбия Мусса выходит на поле.
36'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой слева.
36'
Фокет Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Мбемба Нолан получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Реймс контролирует мяч.
33'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Удар от ворот произведет Реймс
Угловой
32'
Годдос Саман навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
32'
Абдельамид Юнис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Мбемба Нолан из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Блен Алексис
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
30'
Гирасси Серу нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Крафт Эмиль из команды Амьен делает пас партнеру.
30'
Годдос Саман пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Дингом Тристан из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Гирасси Серу
29'
Амьен контролирует мяч.
28'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Реймс контролирует мяч.
28'
Удар от ворот произведет Реймс
28'
Монкондю Томас не смог попасть в створ ударом издали
27'
Амьен начинает контратаку
27'
Удин Реми нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Реймс имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Лефор Жордан из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Чаварриа Пабло
26'
Ромао Алаиксис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
26'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Удар от ворот произведет Амьен
25'
Зенели Арбер из команды Реймс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
25'
Реймс имеет хороший шанс забить.
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Офсайд
25'
Лефор Жордан из команды Амьен в офсайде
24'
Годдос Саман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Мбемба Нолан из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Годдос Саман
23'
Амьен контролирует мяч.
23'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Тьоте Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Зенели Арбер из команды Реймс подал угловой слева.
22'
Крафт Эмиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Удар от ворот произведет Амьен
22'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Гуано Принс-Десир из команды Амьен.
21'
Реймс имеет хороший шанс забить.
21'
Матч возобновится спорным мячом
21'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
20'
Удар от ворот произведет Амьен
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
19'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
19'
Конате Мусса возвращается на поле.
19'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Конате Мусса получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
18'
Конате Мусса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Удар от ворот произведет Амьен
16'
Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Зенели Арбер из команды Реймс подал угловой справа.
16'
Лефор Жордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Зенели Арбер из команды Реймс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Зенели Арбер из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
14'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Дингом Тристан из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Тьоте Шейк
13'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
13'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Крафт Эмиль из команды Амьен.
13'
Отличные скиллы показывает Камара Ассан, обводя своих соперников
13'
Реймс имеет хороший шанс забить.
12'
Реймс контролирует мяч.
11'
Амьен контролирует мяч.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Дингом Тристан из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Тьоте Шейк
11'
Тьоте Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Зенели Арбер из команды Реймс подал угловой справа.
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
10'
Зенели Арбер из команды Реймс точно пробил из-за штрафной, причем мяч срикошетил.
Фол, нарушение
9'
Тьоте Шейк из команды Амьен играет слишком грубо. Удин Реми оказался на газоне.
Фол, нарушение
8'
Безумный фол. Мбемба Нолан грубо играет против соперника. Пострадал Тьоте Шейк
7'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Реймс контролирует мяч.
5'
Амьен контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
5'
Тьоте Шейк из команды Амьен играет слишком грубо. Мбемба Нолан оказался на газоне.
4'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Амьен контролирует мяч.
1'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Амьен начинает с центра поля
1'
Реймс начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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