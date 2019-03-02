Стадион: Стад Огюст Делон
0:1
39' ПенальтиКонате Мусса
0:2
44' Гол в свои воротаАбдельамид Юнис
1:2
70' ГолBoulaye Dia
75' Желтая карточкаПитерс Эрик
82' Желтая карточкаBoulaye Dia
2:2
84' ГолКафаро Матьё
Второй тайм
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
96'
96'
ШАНС! Булайе Диа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
96'
Судья сигнализирует, что Питерс Эрик из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Думбия Мусса
95'
95'
95'
Чаварриа Пабло нанес удар, но промахнулся очень сильно.
94'
94'
Реймс начинает контратаку
93'
93'
93'
93'
Близко! Зенели Арбер нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
92'
92'
91'
91'
Судья сигнализирует, что Питерс Эрик из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Энгельс Бьорн
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
90'
Крафт Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
89'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Думбия Мусса
89'
Лефор Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
88'
Гуано Принс-Десир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
88'
88'
87'
87'
87'
Кафаро Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Тьоте Шейк наказан за толчок Кафаро Матьё
86'
86'
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
84'
ГОООООЛ - Кафаро Матьё из команды Реймс забивает из-за штрафной площади
84'
Фокет Томас из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
82'
Тактическая замена. Годдос Саман уходит с поля и его заменяет Дибасси Бакай
82'
Булайе Диа совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
82'
Безумный фол. Булайе Диа грубо играет против соперника. Пострадал Питерс Эрик
82'
Булайе Диа из команды Реймс отдал передачу, которая была заблокирована.
82'
81'
Лефор Жордан возвращается на поле.
81'
81'
Тактическая замена. Дингом Тристан уходит с поля и его заменяет Кафаро Матьё
80'
Чаварриа Пабло из команды Реймс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
80'
Зенели Арбер из команды Реймс подал угловой слева.
80'
Матч возобновлен
80'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
80'
Ох, нехорошо это выглядит. Лефор Жордан получил травму и медбригада забирает его с поля.
79'
Лефор Жордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Крафт Эмиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
78'
77'
77'
Абдельамид Юнис из команды Реймс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
77'
Зенели Арбер из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
77'
Зенели Арбер из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Тактическая замена. Конате Мусса уходит с поля и его заменяет Гнаоре Эдди
75'
Питерс Эрик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
75'
Безумный фол. Питерс Эрик грубо играет против соперника. Пострадал Думбия Мусса
75'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
75'
Думбия Мусса пробует нанести удар издали, но Гартнер Регис ловит мяч
75'
74'
74'
73'
72'
70'
Ромао Алаиксис сделал результативную передачу.
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
70'
Г О О О О Л - Булайе Диа изменил счет на табло!
70'
Ромао Алаиксис из команды Реймс делает пас партнеру.
70'
Зенели Арбер из команды Реймс делает пас партнеру.
70'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
70'
Зенели Арбер из команды Реймс разыграл угловой с правого угла.
70'
Гуано Принс-Десир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
69'
69'
69'
Зенели Арбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Судья сигнализирует, что Гуано Принс-Десир из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Чаварриа Пабло
68'
Конате Мусса задерживает мяч рукой
66'
66'
Тактическая замена. Удин Реми уходит с поля и его заменяет Булайе Диа
66'
После дальнего удара, который нанес Зенели Арбер мяч отбит вратарем
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
64'
63'
Амьен начинает контратаку
62'
62'
Лефор Жордан наказан за толчок Чаварриа Пабло
61'
61'
Как он промахнулся? Гирасси Серу имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
60'
Годдос Саман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
60'
Судья сигнализирует, что Ромао Алаиксис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Тьоте Шейк
59'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
57'
Крафт Эмиль из команды Амьен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
57'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой слева.
57'
Абдельамид Юнис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
55'
Конате Мусса имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
55'
55'
54'
Чаварриа Пабло из команды Реймс в офсайде
53'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
53'
Зенели Арбер из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
53'
52'
Чаварриа Пабло из команды Реймс в офсайде
51'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
50'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
49'
48'
Судья сигнализирует, что Ромао Алаиксис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Гирасси Серу
47'
47'
47'
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
44'
Г О О О О Л - Абдельамид Юнис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
44'
44'
43'
Чаварриа Пабло наказан за толчок Питерс Эрик
43'
41'
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
39'
Г О О О О Л - Конате Мусса из команды Амьен забивает с точки!
38'
ПЕНАЛЬТИ! - Фокет Томас играет рукой в штрафной! Фокет Томас вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
38'
Тьоте Шейк из команды Амьен делает отличный кросс...
38'
36'
Мбемба Нолан получил травму и заменен. Думбия Мусса выходит на поле.
36'
36'
Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой слева.
36'
Фокет Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Матч возобновится спорным мячом
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Мбемба Нолан получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
33'
32'
32'
Годдос Саман навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
32'
Абдельамид Юнис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Судья сигнализирует, что Мбемба Нолан из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Блен Алексис
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
30'
Гирасси Серу нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Крафт Эмиль из команды Амьен делает пас партнеру.
30'
Годдос Саман пробил со штрафного прямо в стенку
29'
Судья сигнализирует, что Дингом Тристан из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Гирасси Серу
29'
28'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
28'
28'
Монкондю Томас не смог попасть в створ ударом издали
27'
Амьен начинает контратаку
27'
Удин Реми нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
27'
Судья сигнализирует, что Лефор Жордан из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Чаварриа Пабло
26'
Ромао Алаиксис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
26'
25'
25'
Зенели Арбер из команды Реймс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
25'
Лефор Жордан из команды Амьен в офсайде
24'
Годдос Саман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Судья сигнализирует, что Мбемба Нолан из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Годдос Саман
23'
23'
23'
Тьоте Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Зенели Арбер из команды Реймс подал угловой слева.
22'
Крафт Эмиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
22'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Гуано Принс-Десир из команды Амьен.
21'
21'
Матч возобновится спорным мячом
21'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
19'
19'
Конате Мусса возвращается на поле.
19'
Матч возобновлен
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Конате Мусса получил травму и медбригада забирает его с поля.
18'
Конате Мусса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
17'
16'
Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
Лефор Жордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Зенели Арбер из команды Реймс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Зенели Арбер из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
14'
14'
Судья сигнализирует, что Дингом Тристан из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Тьоте Шейк
13'
13'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
13'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Крафт Эмиль из команды Амьен.
13'
Отличные скиллы показывает Камара Ассан, обводя своих соперников
13'
12'
11'
11'
Судья сигнализирует, что Дингом Тристан из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Тьоте Шейк
11'
Тьоте Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
10'
Зенели Арбер из команды Реймс точно пробил из-за штрафной, причем мяч срикошетил.
9'
Тьоте Шейк из команды Амьен играет слишком грубо. Удин Реми оказался на газоне.
8'
Безумный фол. Мбемба Нолан грубо играет против соперника. Пострадал Тьоте Шейк
7'
6'
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
5'
Тьоте Шейк из команды Амьен играет слишком грубо. Мбемба Нолан оказался на газоне.
4'
3'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Амьен начинает с центра поля
1'
Реймс начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Эй-Лига
Австрия: Бундеслига
Австрия: Вторая лига
Азербайджан: Премьер-лига
Алжир: Лига 1
Англия: .Чемпионшип
Англия: Вторая лига
Итог 3 Бёри 0 Маклсфилд Итог 1 Форест Грин 2 Линкольн Сити Итог 1 Милтон Кинс Донс 0 Кроули Таун Итог 1 Олдхэм Атлетик 1 Стивенэйдж Итог 0 Эксетер Сити 1 Транмер Итог 4 Мэнсфилд 2 Челтенем Итог 0 Ноттс Каунти 0 Порт Вейл Итог 3 Йовил Таун 2 Моркам Итог 0 Крю Александра 2 Нортгемптон Итог 0 Гримсби 2 Кембридж Юнайтед Итог 2 Ньюпорт 0 Карлайл Итог 3 Суиндон Таун 0 Колчестер
Англия: Национальная лига
Итог 1 Хавант энд Уотерлувилл 2 Лейтон Ориент Итог 1 Рексем 0 Честерфилд Итог 0 Олдершот 2 Гейтсхед Итог 3 Довер 0 Брейнтри Итог 1 Харрогейт 1 Дагенем энд Редбридж Итог 2 Саттон 2 Хартлпул Итог 2 Филд 1 Мэйденхэд Юнайтед Итог 0 Бромли 2 Борэм Вуд Итог 0 Эббсфлит 1 Сэлфорд Сити Итог 3 Барнет 1 Барроу Итог 0 Истли 1 Галифакс Итог 5 Солихалл 0 Мэйдстоун
Англия: Национальная лига. Север
Итог 1 Блит Спартанс 3 Брэкли Итог 1 Дарлингтон 1 Чорли Итог 4 Киддерминстер 1 Нанитон Итог 4 Олтринэм 0 Честер Итог 2 Брэдфорд Парк 2 Керзон Итог 0 Гайзли 1 Саутпорт Итог 1 Стокпорт 0 Спеннимур Таун Итог 2 Альфретон 0 Эштон Юнайтед Итог 2 Бостон Юнайтед 2 Телфорд Итог 2 Юнайтед оф Манчестер 2 Херефорд Итог 0 Лемингтон 1 Йорк Сити
Англия: Национальная лига. Юг
Итог 1 Бат 1 Труро Итог 2 Далвич Гамлет 0 Дартфорд Итог 0 Хэмптон энд Ричмонд 0 Истборн Итог 1 Торкуэй 2 Уэстон-сьюпер-Мэр Итог 2 Уэллинг 2 Сент-Олбанс Итог 0 Чиппенхэм Таун 1 Оксфорд Сити Итог 0 Глостер 0 Уэлдстон Итог 1 Слауг 0 Хемел Хемпстэд Итог 2 Челмсфорд 2 Конкорд Рейнджерс Итог 2 Ист Таррок Юнайтед 1 Биллерикей Итог 1 Ханегрфорд Таун 1 Уокинг
Англия: Первая лига
Итог 0 Саутенд 3 Барнсли Итог 1 Флитвуд Таун 1 Джиллингем Итог 4 Питерборо Юнайтед 2 Уиком Итог 0 Аккрингтон 1 Ковентри Итог 1 Донкастер 1 Чарльтон Итог 2 Оксфорд Юнайтед 1 Сканторп Итог 0 Шрусбери Таун 0 Уимблдон Итог 0 Бёртон 0 Уолсолл Итог 2 Лутон Таун 0 Рочдейл Итог 5 Портсмут 1 Брэдфорд Сити Итог 2 Сандерленд 0 Плимут Итог 4 Бристоль Роверс 0 Блэкпул
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona C
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona D
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона Б
Беларусь: Суперкубок (Финал)
Бельгия: Первый дивизион А
Болгария: Первая профессиональная лига
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Carioca Taca Rio Group Stage
Бразилия: Паулиста А1
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Венесуэла: Примера: Апертура
Вьетнам: В-Лига
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: Суперлига Индии
Иордания: Премьер-лига
Ирландия: Первый дивизион
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа B)
Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип (Плей-офф)
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Лига Чемпионов КАФ (Группа C)
Литва: Лига А
Малайзия: Суперлига
Марокко: Ботола
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига II
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
США: МЛС
Итог 1 Филадельфия Юнион 3 Торонто 87' 2 Орландо Сити 2 Нью-Йорк Сити Позже 0 Даллас 0 Нью-Инглэнд Революшн Позже 0 Коламбус Крю 0 Нью-Йорк Ред Буллз Позже 0 Ванкувер Уайткэпс 0 Миннесота Юнайтед Позже 0 Хьюстон Динамо 0 Реал Солт-Лейк Позже 0 Колорадо Рэпидс 0 Портленд Тимберс Позже 0 Лос-Анджелес Гэлакси 0 Чикаго Файр
Таиланд: Тайская лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Финляндия: Кубок (Группа A)
Финляндия: Кубок (Группа C)
Франция: Лига 2
Франция: Насьональ
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 1)
Швеция: Кубок (Группа 2)
Швеция: Кубок (Группа 3)
Швеция: Кубок (Группа 5)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Кубок (1/4 финала)
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
Комментарии к прогнозам (0)