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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Кортрейк
2:1
Конец матча
Серкль Брюгге
0'
0:1
10' Гол
Benjamin Delacourt
28' Желтая карточка
Guevin Tormin
37' Желтая карточка
Палюн Ллойд
53' Желтая карточка
Elohim Rolland
73' Желтая карточка
Petar Golubovic
79' Желтая карточка
Де Сар Жюльен
1:1
80' Гол
Авенатти Фелипе
2:1
89' Гол
Авенатти Фелипе
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Авенатти Фелипе бьет в цель!
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Авенатти Фелипе бьет в цель!
79'
Кортрейк делает замену. Aboubakary Koita уходит с поля, а Кристофер Лепуан выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Де Сар Жюльен получил желтую карточку от судьи
75'
Серкль Брюгге делает замену. Guevin Tormin уходит с поля, а Robbe Decostere выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Petar Golubovic получил желтую карточку от судьи
71'
Кортрейк делает замену. Elohim Rolland уходит с поля, а Харисис Харилаос выходит на его замену.
69'
Серкль Брюгге делает замену. Траоре Адама II уходит с поля, а Лусамба Арно выходит на его замену.
58'
Кортрейк делает замену. Эзекиль Имох уходит с поля, а Шевалье Тедди выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Elohim Rolland получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Палюн Ллойд получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Guevin Tormin получил желтую карточку от судьи
22'
Серкль Брюгге делает замену. Азар Килиан уходит с поля, а Кардона Ирвин выходит на его замену.
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Беньямин Делакур бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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