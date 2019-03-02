Стадион: Гелредом
24' Желтая карточкаВерсейрен Арно
0:1
29' ГолКорте Джованни
1:1
55' ГолБёйтинк Томас
55' Желтая карточкаКларк Макс
65' Желтая карточкаКломп Дан
2:1
77' ГолВан дер Верфф Майкел
Второй тайм
83'
Бёйтинк Томас из команды Витесс толкнул локтем оппонента. Это Палмер-Браун Эрик заработал фол
83'
82'
81'
Тактическая замена. Эль-Алуши Мунир уходит с поля и его заменяет Фернандес Пауло
81'
Тактическая замена. Дервит Дориан уходит с поля и его заменяет Мюрен Роберт
81'
Игрок команды НАК Бреда совершает фол
80'
Лундквист Рамон-Паскаль из команды НАК Бреда в офсайде
80'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
80'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Матч возобновлен
78'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
77'
Эдегор Мартин сделал результативную передачу.
77'
Г О О О О Л - Ван дер Верфф Майкел классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
77'
Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Судья сигнализирует, что Ван Анхолт Пеле из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Бюттнер Александер
76'
Эдегор Мартин из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
Палмер-Браун Эрик из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Бёйтинк Томас оказался на газоне.
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
74'
74'
ШАНС! Линссен Брайан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
74'
Сереро Тюлани нанес удар издали, а Ван Лир Бенжамин отбил его обратно в игру!
74'
Ли Грегори II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
74'
Ван Лир Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
73'
Ли Грегори II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
73'
72'
72'
72'
71'
71'
71'
Бюттнер Александер из команды Витесс подал угловой слева.
71'
Ван дер Верфф Майкел мяч отрикошетил от ворот
70'
Матч возобновлен
70'
Тактическая замена. Корте Джованни уходит с поля и его заменяет Росхёвел Микхал
70'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
69'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
69'
Духи Данило из команды Витесс толкнул локтем оппонента. Это Ли Грегори II заработал фол
68'
Бюттнер Александер из команды Витесс подал угловой слева.
68'
Кларк Макс из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
68'
68'
Эдегор Мартин нанес удар издали, а Ван Лир Бенжамин отбил его обратно в игру!
67'
67'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Корте Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
Хороший удар издали нанес Эдегор Мартин, но отличный сейв сделал Ван Лир Бенжамин. Угловой.
66'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Глупую желтую получил Кломп Дан за то, что отбил ногой мяч после свистка
65'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
65'
64'
64'
Ли Грегори II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
62'
62'
62'
62'
Лундквист Рамон-Паскаль из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
62'
Кларк Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Лундквист Рамон-Паскаль из команды НАК Бреда подал угловой справа.
61'
Матч возобновлен
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Ван Анхолт Пеле из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Лундквист Рамон-Паскаль из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
60'
Беро Матуш из команды Витесс играет слишком грубо. Корте Джованни оказался на газоне.
59'
59'
59'
59'
58'
58'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
58'
Караваев Вячеслав нанес удар, но промахнулся очень сильно.
58'
Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой слева.
57'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
57'
Эдегор Мартин из команды Витесс делает пас партнеру.
57'
57'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Хорошую попытку сделал Те Вреде Митчелл. Удар в створ, но вратарь начеку
56'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Кломп Дан и попал в каркас ворот!
56'
Ли Грегори II из команды НАК Бреда увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
55'
Кларк Макс получил желтую карточку от судьи
55'
Безумный фол. Кларк Макс грубо играет против соперника. Пострадал Корте Джованни
55'
Бюттнер Александер сделал результативную передачу.
55'
Г О О О О Л - Бёйтинк Томас изменил счет на табло!
55'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
55'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает отличный кросс...
54'
54'
Эдегор Мартин из команды Витесс забрасывает мяч в штрафную.
54'
54'
54'
53'
53'
Выглядело как неплохой момент. Линссен Брайан из команды Витесс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
53'
53'
Те Вреде Митчелл наказан за толчок Духи Данило
52'
52'
Эдегор Мартин из команды Витесс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
52'
Эдегор Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Линссен Брайан из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Эдегор Мартин из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Ли Грегори II наказан за толчок Ван дер Верфф Майкел
51'
Ван дер Верфф Майкел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
51'
Ван Анхолт Пеле из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
50'
Кларк Макс из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
49'
49'
49'
49'
Ван Анхолт Пеле из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Ван дер Верфф Майкел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
48'
48'
Бюттнер Александер из команды Витесс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
48'
Те Вреде Митчелл наказан за толчок Ван дер Верфф Майкел
48'
Линссен Брайан из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
47'
Караваев Вячеслав из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
47'
46'
Судья сигнализирует, что Ван Анхолт Пеле из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Кларк Макс
46'
Тактическая замена. Кларк-Солтер Джейк уходит с поля и его заменяет Ван дер Верфф Майкел
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
48'
Эдегор Мартин из команды Витесс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
48'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
47'
Бюттнер Александер из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Дервит Дориан пострадал.
47'
Бюттнер Александер нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
46'
46'
Бёйтинк Томас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
45'
Эдегор Мартин из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
45'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает пас партнеру.
45'
Эдегор Мартин делает длинную передачу вперед
45'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
45'
Дервит Дориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
44'
Бёйтинк Томас из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
44'
43'
42'
42'
Караваев Вячеслав из команды Витесс навешивает в штрафную с рикошетом.
42'
Эдегор Мартин из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Бюттнер Александер возвращается на поле.
41'
Матч возобновлен
41'
Ох, нехорошо это выглядит. Бюттнер Александер получил травму и медбригада забирает его с поля.
40'
Бюттнер Александер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Корте Джованни наказан за толчок Бюттнер Александер
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
39'
Кларк Макс из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
38'
Кларк-Солтер Джейк наказан за толчок Те Вреде Митчелл
37'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
36'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
35'
35'
Эдегор Мартин из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
Версейрен Арно задерживает мяч рукой
33'
33'
Дауда Мохаммед получил травму и заменен. Бёйтинк Томас выходит на поле.
32'
Матч возобновлен
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Дауда Мохаммед получил травму и медбригада забирает его с поля.
31'
Дауда Мохаммед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
29'
Лундквист Рамон-Паскаль сделал результативную передачу.
29'
Г О О О О Л - Корте Джованни изменил счет на табло!
29'
Лундквист Рамон-Паскаль разрезает оборону соперника отличным пасом
28'
28'
Шанс! Дауда Мохаммед из команды Витесс пробил головой, но мимо
28'
27'
27'
Лундквист Рамон-Паскаль из команды НАК Бреда подал угловой справа.
27'
Должен был быть гол! Корте Джованни имел отличный шанс, но Эдуарду Карвалью не дал голу состоятся!
27'
Ван Анхолт Пеле из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
26'
Шанс! Кларк Макс из команды Витесс пробил головой, но мимо
26'
26'
Матч возобновлен
25'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
24'
Судья подбегает и показывает Версейрен Арно из команды НАК Бреда отложенную желтую карточку за фол.
24'
Бюттнер Александер мяч отрикошетил от ворот
24'
24'
Дауда Мохаммед из команды Витесс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
23'
23'
Бюттнер Александер из команды Витесс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Кларк Макс мяча так и не получил
22'
22'
НАК Бреда контролирует мяч.
21'
21'
Судья сигнализирует, что Линссен Брайан из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Кломп Дан
20'
Линссен Брайан из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Эль-Алуши Мунир пострадал.
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
19'
19'
Судья сигнализирует, что Версейрен Арно из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Кларк-Солтер Джейк
18'
Дауда Мохаммед нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Эдегор Мартин из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.
18'
Караваев Вячеслав из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
17'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
16'
Дервит Дориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Эдегор Мартин из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
16'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
14'
НАК Бреда контролирует мяч.
14'
Судья сигнализирует, что Линссен Брайан из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
13'
Судья сигнализирует, что Дауда Мохаммед из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
13'
13'
Лундквист Рамон-Паскаль из команды НАК Бреда делает неудачный навес.
12'
11'
Эдуарду Карвалью взял и забрал мяч на выходе
11'
Лундквист Рамон-Паскаль нанес удар издали, а Эдуарду Карвалью отбил его обратно в игру!
11'
10'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
9'
Линссен Брайан наказан за толчок Лундквист Рамон-Паскаль
7'
Витесс контролирует мяч.
6'
Духи Данило наказан за толчок Ван Лир Бенжамин
6'
6'
6'
Дауда Мохаммед нанес удар головой, но Ван Лир Бенжамин перевел мяч на угловой!
5'
Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
5'
Кломп Дан из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Дауда Мохаммед пострадал.
4'
Лундквист Рамон-Паскаль из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Беро Матуш пострадал.
4'
Ван Анхолт Пеле из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
4'
4'
Матч возобновлен
4'
Игра остановлена из-за технических проблем.
3'
3'
Эль-Алуши Мунир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья сигнализирует, что Эдегор Мартин из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
3'
2'
2'
Отличный пас сделал Лундквист Рамон-Паскаль из команды НАК Бреда. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
1'
1'
Линссен Брайан наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
1'
1'
Дауда Мохаммед из команды Витесс отдал передачу, которая была заблокирована.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Витесс начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Кубок (1/4 финала)
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
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