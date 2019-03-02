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  5. Эредивизие
Стадион:
Витесс
2:1
Второй тайм: 83'
НАК Бреда
0'
24' Желтая карточка
Версейрен Арно
0:1
29' Гол
Корте Джованни
1:1
55' Гол
Бёйтинк Томас
55' Желтая карточка
Кларк Макс
65' Желтая карточка
Кломп Дан
2:1
77' Гол
Ван дер Верфф Майкел
83'
Второй тайм
Фол, нарушение
83'
Бёйтинк Томас из команды Витесс толкнул локтем оппонента. Это Палмер-Браун Эрик заработал фол
83'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Тактическая замена. Эль-Алуши Мунир уходит с поля и его заменяет Фернандес Пауло
81'
Тактическая замена. Дервит Дориан уходит с поля и его заменяет Мюрен Роберт
Фол, нарушение
81'
Игрок команды НАК Бреда совершает фол
Офсайд
80'
Лундквист Рамон-Паскаль из команды НАК Бреда в офсайде
80'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
80'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Матч возобновлен
78'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
77'
Эдегор Мартин сделал результативную передачу.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Ван дер Верфф Майкел классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
77'
Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Ван Анхолт Пеле из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Бюттнер Александер
76'
Эдегор Мартин из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
75'
Палмер-Браун Эрик из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Бёйтинк Томас оказался на газоне.
75'
Удар от ворот произведет Витесс
75'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
74'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
74'
ШАНС! Линссен Брайан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
74'
Сереро Тюлани нанес удар издали, а Ван Лир Бенжамин отбил его обратно в игру!
74'
Ли Грегори II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Кларк Макс из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
74'
Ван Лир Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой справа.
73'
Ли Грегори II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Кломп Дан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Кларк Макс из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
72'
Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Бюттнер Александер из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
71'
Кломп Дан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Бюттнер Александер из команды Витесс подал угловой слева.
71'
Ван дер Верфф Майкел мяч отрикошетил от ворот
70'
Матч возобновлен
70'
Тактическая замена. Корте Джованни уходит с поля и его заменяет Росхёвел Микхал
70'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
69'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Фол, нарушение
69'
Духи Данило из команды Витесс толкнул локтем оппонента. Это Ли Грегори II заработал фол
Угловой
68'
Бюттнер Александер из команды Витесс подал угловой слева.
68'
Кларк Макс из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
68'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Эдегор Мартин нанес удар издали, а Ван Лир Бенжамин отбил его обратно в игру!
67'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Корте Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой справа.
66'
Хороший удар издали нанес Эдегор Мартин, но отличный сейв сделал Ван Лир Бенжамин. Угловой.
66'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
65'
Глупую желтую получил Кломп Дан за то, что отбил ногой мяч после свистка
65'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
65'
Эль-Алуши Мунир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой справа.
64'
Ли Грегори II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Бюттнер Александер из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
62'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
62'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Лундквист Рамон-Паскаль из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
62'
Кларк Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Лундквист Рамон-Паскаль из команды НАК Бреда подал угловой справа.
61'
Матч возобновлен
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Ван Анхолт Пеле из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Лундквист Рамон-Паскаль из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Фол, нарушение
60'
Беро Матуш из команды Витесс играет слишком грубо. Корте Джованни оказался на газоне.
59'
Кломп Дан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
59'
Эль-Алуши Мунир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
58'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
58'
Караваев Вячеслав нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
58'
Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой слева.
57'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
57'
Эдегор Мартин из команды Витесс делает пас партнеру.
57'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Хорошую попытку сделал Те Вреде Митчелл. Удар в створ, но вратарь начеку
56'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Кломп Дан и попал в каркас ворот!
56'
Ли Грегори II из команды НАК Бреда увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
Желтая карточка
55'
Кларк Макс получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
55'
Безумный фол. Кларк Макс грубо играет против соперника. Пострадал Корте Джованни
55'
Бюттнер Александер сделал результативную передачу.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Бёйтинк Томас изменил счет на табло!
55'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
55'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает отличный кросс...
54'
Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Эдегор Мартин из команды Витесс забрасывает мяч в штрафную.
54'
Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
54'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
53'
Выглядело как неплохой момент. Линссен Брайан из команды Витесс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
53'
Кларк Макс из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
53'
Те Вреде Митчелл наказан за толчок Духи Данило
52'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
52'
Эдегор Мартин из команды Витесс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
52'
Эдегор Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Линссен Брайан из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Эдегор Мартин из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
52'
Ли Грегори II наказан за толчок Ван дер Верфф Майкел
51'
Ван дер Верфф Майкел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Корте Джованни из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
51'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Ван Анхолт Пеле из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
50'
Кларк Макс из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
49'
Удар от ворот произведет Витесс
49'
Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Корте Джованни из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
49'
Ван Анхолт Пеле из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Ван дер Верфф Майкел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Корте Джованни из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
48'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Бюттнер Александер из команды Витесс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
48'
Линссен Брайан из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
47'
Караваев Вячеслав из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
47'
Бюттнер Александер из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Ван Анхолт Пеле из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Кларк Макс
46'
Тактическая замена. Кларк-Солтер Джейк уходит с поля и его заменяет Ван дер Верфф Майкел
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
48'
Эдегор Мартин из команды Витесс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
48'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Фол, нарушение
47'
Бюттнер Александер из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Дервит Дориан пострадал.
47'
Бюттнер Александер нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Кларк Макс из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
46'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Бёйтинк Томас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
45'
Эдегор Мартин из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
45'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает пас партнеру.
45'
Эдегор Мартин делает длинную передачу вперед
45'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
45'
Дервит Дориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой справа.
44'
Бёйтинк Томас из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Кломп Дан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
43'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Караваев Вячеслав из команды Витесс навешивает в штрафную с рикошетом.
42'
Эдегор Мартин из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Травма, повреждение
41'
Бюттнер Александер возвращается на поле.
41'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
41'
Ох, нехорошо это выглядит. Бюттнер Александер получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
40'
Бюттнер Александер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
39'
Кларк Макс из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
35'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
35'
Эдегор Мартин из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
33'
Версейрен Арно задерживает мяч рукой
33'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Дауда Мохаммед получил травму и заменен. Бёйтинк Томас выходит на поле.
32'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Дауда Мохаммед получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
31'
Дауда Мохаммед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
29'
Лундквист Рамон-Паскаль сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Корте Джованни изменил счет на табло!
29'
Лундквист Рамон-Паскаль разрезает оборону соперника отличным пасом
28'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
28'
Шанс! Дауда Мохаммед из команды Витесс пробил головой, но мимо
28'
Кларк Макс из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
27'
Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Лундквист Рамон-Паскаль из команды НАК Бреда подал угловой справа.
27'
Должен был быть гол! Корте Джованни имел отличный шанс, но Эдуарду Карвалью не дал голу состоятся!
27'
Ван Анхолт Пеле из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
26'
Шанс! Кларк Макс из команды Витесс пробил головой, но мимо
Угловой
26'
Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой справа.
26'
Матч возобновлен
25'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Желтая карточка
24'
Судья подбегает и показывает Версейрен Арно из команды НАК Бреда отложенную желтую карточку за фол.
24'
Бюттнер Александер мяч отрикошетил от ворот
24'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
24'
Дауда Мохаммед из команды Витесс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
23'
Кларк Макс из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
23'
Бюттнер Александер из команды Витесс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Кларк Макс мяча так и не получил
22'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
НАК Бреда контролирует мяч.
21'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Линссен Брайан из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Кломп Дан
Фол, нарушение
20'
Линссен Брайан из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Эль-Алуши Мунир пострадал.
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
19'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Версейрен Арно из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Кларк-Солтер Джейк
18'
Дауда Мохаммед нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Эдегор Мартин из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.
18'
Караваев Вячеслав из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Кларк Макс из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
16'
Дервит Дориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Эдегор Мартин из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
16'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
14'
НАК Бреда контролирует мяч.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Линссен Брайан из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Дауда Мохаммед из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
13'
Удар от ворот произведет Витесс
13'
Лундквист Рамон-Паскаль из команды НАК Бреда делает неудачный навес.
12'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Эдуарду Карвалью взял и забрал мяч на выходе
11'
Лундквист Рамон-Паскаль нанес удар издали, а Эдуарду Карвалью отбил его обратно в игру!
11'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
7'
Витесс контролирует мяч.
Фол, нарушение
6'
Духи Данило наказан за толчок Ван Лир Бенжамин
6'
Эль-Алуши Мунир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой справа.
6'
Дауда Мохаммед нанес удар головой, но Ван Лир Бенжамин перевел мяч на угловой!
5'
Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
5'
Кломп Дан из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Дауда Мохаммед пострадал.
Фол, нарушение
4'
Лундквист Рамон-Паскаль из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Беро Матуш пострадал.
4'
Ван Анхолт Пеле из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
4'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Матч возобновлен
4'
Игра остановлена из-за технических проблем.
3'
Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Эль-Алуши Мунир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Эдегор Мартин из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
3'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Отличный пас сделал Лундквист Рамон-Паскаль из команды НАК Бреда. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
1'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
1'
Линссен Брайан наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
Угловой
1'
Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой справа.
1'
Дауда Мохаммед из команды Витесс отдал передачу, которая была заблокирована.
1'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Витесс начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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