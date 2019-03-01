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Стадион: Зрители: 12498
Де Графсхап
1:1
Второй тайм: 90+'
АДО Ден Хааг
0'
0:1
32' Гол
Бекер Шеральдо
65' Желтая карточка
Баккер Данни
81' Желтая карточка
Иммерс Лекс
1:1
81' Гол
Эль-Джебли Юссеф
90'+4
Второй тайм
94'
Де Графсхап контролирует мяч.
94'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 12498 болельщиков
93'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
92'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
90'
Де Графсхап контролирует мяч.
90'
Тактическая замена. Бекер Шеральдо уходит с поля и его заменяет Хой Элсон
89'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
87'
Эль-Джебли Юссеф не смог попасть в створ ударом издали
87'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Тактическая замена. Эль-Хайяти Абденассер уходит с поля и его заменяет Пинас Шакилль
Офсайд
86'
Нецид Томаш из команды АДО Ден Хааг в офсайде
86'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
85'
Де Графсхап контролирует мяч.
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
85'
Де Графсхап контролирует мяч.
84'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
84'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
Офсайд
84'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап в офсайде
83'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Бюргзорг Делано сделал результативную передачу.
81'
Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап переиграл вратаря дальним ударом!
Желтая карточка
81'
Иммерс Лекс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
81'
Иммерс Лекс нарушает правила. Бюргзорг Делано пострадал
81'
Не повезло! Баккер Данни пробил точно в перекладину!
81'
Ван де Паверт Тед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
80'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
80'
Назначен штрафной. Пострадал Нарсинх Фюрдьел, его свалил Мейерс Арон.
79'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Де Графсхап контролирует мяч.
78'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
77'
Эль-Джебли Юссеф решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Вет Хавьер
75'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
75'
ШАНС! Azor Matusiwa нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
75'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
Де Графсхап контролирует мяч.
74'
Эль-Хайяти Абденассер нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Отличные скиллы показывает Эль-Хайяти Абденассер, обводя своих соперников
73'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
73'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
Угловой
73'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап разыграл угловой с левого угла.
73'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Де Графсхап контролирует мяч.
72'
Тактическая замена. Госсенс Джон уходит с поля и его заменяет Малоне Дион
72'
Баккер Данни нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Овюсу Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
70'
Тактическая замена. Бауи Набиль уходит с поля и его заменяет Ван Мигем Дарил
70'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
Де Графсхап контролирует мяч.
Офсайд
68'
Нецид Томаш из команды АДО Ден Хааг в офсайде
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Баккер Данни
67'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
67'
Шанс! Бауи Набиль из команды Де Графсхап пробил головой, но мимо
67'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап делает отличный кросс...
67'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап идет с мячом вперед на обострение...
66'
Де Графсхап контролирует мяч.
Офсайд
66'
Нецид Томаш из команды АДО Ден Хааг в офсайде
66'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
65'
Эль-Джебли Юссеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
65'
Баккер Данни - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
65'
Баккер Данни нарушает правила. Azor Matusiwa пострадал
65'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
64'
Де Графсхап контролирует мяч.
64'
Де Графсхап контролирует мяч.
64'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Бауи Набиль из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Azor Matusiwa из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Баккер Данни
63'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап подал угловой справа.
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Бюргзорг Делано
61'
Де Графсхап контролирует мяч.
61'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
59'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
59'
Бауи Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Де Графсхап контролирует мяч.
58'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
58'
Бюргзорг Делано не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
58'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап подал угловой справа.
58'
Цвинкелс Роберт отбил мяч на угловой после удара Azor Matusiwa из штрафной площади.
57'
ШАНС! Azor Matusiwa вышел один-на-один с голкипером...
57'
Бауи Набиль из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
57'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
Офсайд
56'
Бауи Набиль из команды Де Графсхап в офсайде
56'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
55'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
54'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
54'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
53'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
53'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Ван де Паверт Тед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Госсенс Джон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап опасно и грубо сыграл. Мейерс Арон пострадал.
52'
Стральман Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
51'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
50'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Де Графсхап контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
49'
Де Графсхап контролирует мяч.
48'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Эль-Джебли Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
47'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Де Графсхап контролирует мяч.
46'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
46'
Бёгелсдейк Том задерживает мяч рукой
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
48'
Де Графсхап контролирует мяч.
47'
Де Графсхап контролирует мяч.
47'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
46'
Вет Хавьер не смог попасть в створ ударом издали
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
45'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап подал угловой слева.
45'
Бёгелсдейк Том предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
44'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
44'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
44'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
43'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг в офсайде
43'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
43'
Шанс! Стральман Барт из команды Де Графсхап пробил головой, но мимо
43'
Бауи Набиль из команды Де Графсхап делает передачу одноклубнику.
42'
Эль-Джебли Юссеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Серж Канон из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Бауи Набиль
42'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Матч возобновлен
41'
Юрьюс Хидде получил травму и заменен. Бертрамс Найджел выходит на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
38'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Эль-Хайяти Абденассер нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
35'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
35'
Azor Matusiwa из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
35'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
34'
Де Графсхап контролирует мяч.
34'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Де Графсхап контролирует мяч.
33'
Бенсхоп Чарлисон получил травму и заменен. Нарсинх Фюрдьел выходит на поле.
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Бекер Шеральдо забивает!
32'
ШАНС! Бекер Шеральдо вышел один-на-один с голкипером...
32'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
32'
АДО Ден Хааг начинает контратаку
32'
Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
31'
Цвинкелс Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Эль-Джебли Юссеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Бюргзорг Делано
31'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Эль-Хайяти Абденассер мяч отрикошетил от ворот
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
30'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
29'
ШАНС! Бенсхоп Чарлисон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
29'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Травма, повреждение
28'
Бюргзорг Делано возвращается на поле.
28'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Бюргзорг Делано получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
28'
Бюргзорг Делано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
27'
Как он промахнулся? Трупе Джованни имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
27'
Нецид Томаш из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
27'
Нецид Томаш нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
26'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Стральман Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
25'
Ван де Паверт Тед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
25'
Стральман Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Госсенс Джон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Вет Хавьер из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Баккер Данни
23'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
23'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Бенсхоп Чарлисон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
21'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
Офсайд
21'
Госсенс Джон из команды АДО Ден Хааг в офсайде
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Травма, повреждение
20'
Бекер Шеральдо возвращается на поле.
20'
Хорошую попытку сделал Бауи Набиль. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
19'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
Угловой
19'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап разыграл угловой с левого угла.
19'
Трупе Джованни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Бауи Набиль из команды Де Графсхап идет с мячом вперед на обострение...
18'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
Травма, повреждение
18'
Ох, нехорошо это выглядит. Бекер Шеральдо получил травму и медбригада забирает его с поля.
18'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
17'
ШАНС! Бекер Шеральдо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
ШАНС! Бекер Шеральдо вышел один-на-один с голкипером...
17'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
17'
АДО Ден Хааг начинает контратаку
16'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап подал угловой справа.
16'
Матч возобновлен
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Серж Канон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
15'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
15'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
14'
Шанс! Стральман Барт из команды Де Графсхап пробил головой, но мимо
Угловой
14'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап подал угловой слева.
14'
Серж Канон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап идет с мячом вперед на обострение...
13'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
13'
ШАНС! Бауи Набиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
12'
Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
12'
Де Графсхап имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
12'
Вет Хавьер наказан за толчок Баккер Данни
Угловой
11'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап подал угловой слева.
11'
Иммерс Лекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
10'
Де Графсхап контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
10'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Де Графсхап контролирует мяч.
9'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
8'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
8'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг толкнул локтем оппонента. Это Бенсхоп Чарлисон заработал фол
7'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
7'
Бенсхоп Чарлисон из команды Де Графсхап плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
7'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
6'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
6'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
6'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
5'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
5'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
5'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
4'
Де Графсхап контролирует мяч.
4'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
3'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
3'
Эль-Джебли Юссеф наказан за толчок Бёгелсдейк Том
2'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
Угловой
2'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
1'
Юрьюс Хидде отбил мяч на угловой после удара Эль-Хайяти Абденассер из штрафной площади.
1'
Госсенс Джон из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
1'
Стральман Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Де Графсхап начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Vijverberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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