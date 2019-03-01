Стадион: Де Вайверберг Зрители: 12498
1:1
Второй тайм: 90+'
0:1
32' ГолБекер Шеральдо
65' Желтая карточкаБаккер Данни
81' Желтая карточкаИммерс Лекс
1:1
81' ГолЭль-Джебли Юссеф
Второй тайм
94'
94'
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 12498 болельщиков
93'
92'
92'
91'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
90'
90'
Тактическая замена. Бекер Шеральдо уходит с поля и его заменяет Хой Элсон
89'
89'
88'
87'
87'
Эль-Джебли Юссеф не смог попасть в створ ударом издали
87'
87'
Тактическая замена. Эль-Хайяти Абденассер уходит с поля и его заменяет Пинас Шакилль
86'
86'
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
85'
84'
84'
84'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап в офсайде
83'
81'
Бюргзорг Делано сделал результативную передачу.
81'
Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
81'
Г О О О О Л - Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап переиграл вратаря дальним ударом!
81'
Иммерс Лекс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
81'
Иммерс Лекс нарушает правила. Бюргзорг Делано пострадал
81'
Не повезло! Баккер Данни пробил точно в перекладину!
81'
81'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
80'
80'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
80'
Назначен штрафной. Пострадал Нарсинх Фюрдьел, его свалил Мейерс Арон.
79'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
78'
77'
77'
Эль-Джебли Юссеф решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
76'
Судья сигнализирует, что Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Вет Хавьер
75'
75'
ШАНС! Azor Matusiwa нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
75'
75'
Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
74'
Эль-Хайяти Абденассер нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Отличные скиллы показывает Эль-Хайяти Абденассер, обводя своих соперников
73'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
73'
73'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап разыграл угловой с левого угла.
73'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
72'
Тактическая замена. Госсенс Джон уходит с поля и его заменяет Малоне Дион
72'
Баккер Данни нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Овюсу Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
70'
Тактическая замена. Бауи Набиль уходит с поля и его заменяет Ван Мигем Дарил
70'
70'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
68'
68'
Судья сигнализирует, что Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Баккер Данни
67'
67'
Шанс! Бауи Набиль из команды Де Графсхап пробил головой, но мимо
67'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап делает отличный кросс...
67'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап идет с мячом вперед на обострение...
66'
66'
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
65'
65'
Баккер Данни - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
65'
Баккер Данни нарушает правила. Azor Matusiwa пострадал
65'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
64'
64'
64'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Бауи Набиль из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
63'
Судья сигнализирует, что Azor Matusiwa из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Баккер Данни
63'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
62'
Судья сигнализирует, что Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Бюргзорг Делано
61'
61'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
59'
59'
Бауи Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
58'
58'
Бюргзорг Делано не смог попасть в створ ударом издали
58'
58'
Цвинкелс Роберт отбил мяч на угловой после удара Azor Matusiwa из штрафной площади.
57'
ШАНС! Azor Matusiwa вышел один-на-один с голкипером...
57'
Бауи Набиль из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
57'
56'
Бауи Набиль из команды Де Графсхап в офсайде
56'
55'
55'
55'
54'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
54'
54'
53'
53'
53'
52'
52'
Госсенс Джон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап опасно и грубо сыграл. Мейерс Арон пострадал.
52'
51'
51'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
50'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
49'
48'
48'
48'
Эль-Джебли Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
47'
46'
46'
46'
Бёгелсдейк Том задерживает мяч рукой
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
48'
47'
47'
46'
46'
Вет Хавьер не смог попасть в створ ударом издали
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
46'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
45'
Бёгелсдейк Том предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
44'
44'
44'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
44'
44'
43'
43'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг в офсайде
43'
43'
Шанс! Стральман Барт из команды Де Графсхап пробил головой, но мимо
43'
Бауи Набиль из команды Де Графсхап делает передачу одноклубнику.
42'
42'
Судья сигнализирует, что Серж Канон из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Бауи Набиль
42'
41'
Матч возобновлен
41'
Юрьюс Хидде получил травму и заменен. Бертрамс Найджел выходит на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
38'
36'
Эль-Хайяти Абденассер нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
35'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
35'
Azor Matusiwa из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
35'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
34'
34'
33'
33'
Бенсхоп Чарлисон получил травму и заменен. Нарсинх Фюрдьел выходит на поле.
32'
Г О О О О Л - Бекер Шеральдо забивает!
32'
ШАНС! Бекер Шеральдо вышел один-на-один с голкипером...
32'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
32'
АДО Ден Хааг начинает контратаку
32'
Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
31'
Цвинкелс Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
Судья сигнализирует, что Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Бюргзорг Делано
31'
30'
30'
Эль-Хайяти Абденассер мяч отрикошетил от ворот
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
30'
29'
ШАНС! Бенсхоп Чарлисон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
29'
29'
Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Бюргзорг Делано возвращается на поле.
28'
Матч возобновлен
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Бюргзорг Делано получил травму и медбригада забирает его с поля.
28'
Бюргзорг Делано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
27'
Как он промахнулся? Трупе Джованни имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
27'
Нецид Томаш из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
27'
Нецид Томаш нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
26'
25'
25'
25'
25'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
25'
24'
Госсенс Джон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
24'
Судья сигнализирует, что Вет Хавьер из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Баккер Данни
23'
23'
23'
Бенсхоп Чарлисон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
21'
21'
Госсенс Джон из команды АДО Ден Хааг в офсайде
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
20'
Бекер Шеральдо возвращается на поле.
20'
Хорошую попытку сделал Бауи Набиль. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
19'
19'
19'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап разыграл угловой с левого угла.
19'
Трупе Джованни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Бауи Набиль из команды Де Графсхап идет с мячом вперед на обострение...
18'
18'
Ох, нехорошо это выглядит. Бекер Шеральдо получил травму и медбригада забирает его с поля.
18'
17'
17'
ШАНС! Бекер Шеральдо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
ШАНС! Бекер Шеральдо вышел один-на-один с голкипером...
17'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
17'
АДО Ден Хааг начинает контратаку
16'
16'
16'
Матч возобновлен
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Серж Канон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
15'
14'
Шанс! Стральман Барт из команды Де Графсхап пробил головой, но мимо
14'
14'
Серж Канон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап идет с мячом вперед на обострение...
13'
13'
13'
13'
ШАНС! Бауи Набиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
12'
Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
12'
Де Графсхап имеет хороший шанс забить.
12'
Вет Хавьер наказан за толчок Баккер Данни
11'
11'
Иммерс Лекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
10'
9'
9'
8'
8'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг толкнул локтем оппонента. Это Бенсхоп Чарлисон заработал фол
7'
7'
Бенсхоп Чарлисон из команды Де Графсхап плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
7'
6'
6'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
6'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
5'
5'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
5'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
4'
4'
3'
3'
Эль-Джебли Юссеф наказан за толчок Бёгелсдейк Том
2'
2'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
1'
Юрьюс Хидде отбил мяч на угловой после удара Эль-Хайяти Абденассер из штрафной площади.
1'
Госсенс Джон из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
1'
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Де Графсхап начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Vijverberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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