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Зандхаузен
0:1
Второй тайм: 49'
Эрцгебирге Ауэ
0'
0:1
1' Гол
Теструт Паскаль
23' Желтая карточка
Линсмайер Денис
37' Желтая карточка
Кусич Филип
41' Желтая карточка
Какуталуа Малкольм
49'
Второй тайм
46'
Зандхаузен делает замену. Дикман Сёрен уходит с поля, а Фольманн Корбиниан выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Зандхаузен делает замену. Fabian Schleusener уходит с поля, а Kevin Behrens выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Какуталуа Малкольм получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Кусич Филип получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Линсмайер Денис получил желтую карточку от судьи
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Теструт Паскаль бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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