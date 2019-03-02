0:1
Второй тайм: 49'
0:1
1' ГолТеструт Паскаль
23' Желтая карточкаЛинсмайер Денис
37' Желтая карточкаКусич Филип
41' Желтая карточкаКакуталуа Малкольм
Второй тайм
46'
Зандхаузен делает замену. Дикман Сёрен уходит с поля, а Фольманн Корбиниан выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Зандхаузен делает замену. Fabian Schleusener уходит с поля, а Kevin Behrens выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Какуталуа Малкольм получил желтую карточку от судьи
37'
Кусич Филип получил желтую карточку от судьи
23'
Линсмайер Денис получил желтую карточку от судьи
1'
Г О О О О Л - Теструт Паскаль бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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