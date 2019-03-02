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Падерборн
0:0
Второй тайм: 49'
Санкт-Паули
0'
42' Желтая карточка
Калла Ян-Филипп
47' Желтая карточка
Ersin Zehir
49'
Второй тайм
Желтая карточка
47'
Ersin Zehir получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Калла Ян-Филипп получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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