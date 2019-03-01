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Хольштайн Киль
0:2
Конец матча
Унион Берлин
0'
0:1
27' Гол
Кроос Феликс
55' Желтая карточка
Триммель Кристофер
70' Желтая карточка
Шмидебах Мануэль
77' Желтая карточка
Ван ден Берг Йоханнес
80' Желтая карточка
Дем Янник
83' Желтая карточка
Меес Джошуа
84' Желтая карточка
Билер Александер
0:2
90' Гол
Андерссон Себастьян
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Андерссон Себастьян бьет в цель!
89'
Хольштайн Киль делает замену. Masaya Okugawa уходит с поля, а Тескер Штефан выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Билер Александер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
83'
Меес Джошуа получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
80'
Дем Янник получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
77'
Ван ден Берг Йоханнес получил желтую карточку от судьи
75'
Унион Берлин делает замену. Кроос Феликс уходит с поля, а Цуль Роберт выходит на его замену.
73'
Хольштайн Киль делает замену. Ли Чжэ-Сон уходит с поля, а Эвина Франк выходит на его замену.
71'
Унион Берлин делает замену. Мане Карлуш уходит с поля, а Меес Джошуа выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Шмидебах Мануэль получил желтую карточку от судьи
67'
Унион Берлин делает замену. Гогия Акакий уходит с поля, а Хартель Марсель выходит на его замену.
62'
Хольштайн Киль делает замену. Мефферт Йонас уходит с поля, а Бенеш Ласло выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Триммель Кристофер получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Кроос Феликс бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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