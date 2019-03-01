0:2
Конец матча
0:1
27' ГолКроос Феликс
55' Желтая карточкаТриммель Кристофер
70' Желтая карточкаШмидебах Мануэль
77' Желтая карточкаВан ден Берг Йоханнес
80' Желтая карточкаДем Янник
83' Желтая карточкаМеес Джошуа
84' Желтая карточкаБилер Александер
0:2
90' ГолАндерссон Себастьян
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Андерссон Себастьян бьет в цель!
89'
Хольштайн Киль делает замену. Masaya Okugawa уходит с поля, а Тескер Штефан выходит на его замену.
84'
Билер Александер получил желтую карточку от судьи
83'
Меес Джошуа получил желтую карточку от судьи
80'
Дем Янник получил желтую карточку от судьи
77'
Ван ден Берг Йоханнес получил желтую карточку от судьи
75'
Унион Берлин делает замену. Кроос Феликс уходит с поля, а Цуль Роберт выходит на его замену.
73'
Хольштайн Киль делает замену. Ли Чжэ-Сон уходит с поля, а Эвина Франк выходит на его замену.
71'
Унион Берлин делает замену. Мане Карлуш уходит с поля, а Меес Джошуа выходит на его замену.
70'
Шмидебах Мануэль получил желтую карточку от судьи
67'
Унион Берлин делает замену. Гогия Акакий уходит с поля, а Хартель Марсель выходит на его замену.
62'
Хольштайн Киль делает замену. Мефферт Йонас уходит с поля, а Бенеш Ласло выходит на его замену.
55'
Триммель Кристофер получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
27'
Г О О О О Л - Кроос Феликс бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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