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Гамбург
0:0
Первый тайм: 7'
Гройтер Фюрт
0' 7'
Первый тайм
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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