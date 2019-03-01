49' Желтая карточкаНаубер Геррит
68' Желтая карточкаКирхофф Ян
78' Желтая карточкаФерхук Йон
86' Желтая карточкаШнелльхардт Фабиан
1:0
90' ГолХаджири Энис
90' Желтая карточкаПертель Тимо
90' Желтая карточкаХаджири Энис
Второй тайм
90'
Хаджири Энис получил желтую карточку от судьи
90'
Пертель Тимо получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Хаджири Энис бьет в цель!
88'
Дуйсбург делает замену. Нильсен Ховард уходит с поля, а Ильюченко Станислав выходит на его замену.
87'
Дуйсбург делает замену. Энгин Ахмет уходит с поля, а Гайаю Джозеф-Клод выходит на его замену.
86'
Шнелльхардт Фабиан получил желтую карточку от судьи
78'
Ферхук Йон получил желтую карточку от судьи
76'
Магдебург делает замену. Charles-Elie Leprevotte уходит с поля, а Ротер Бьёрн выходит на его замену.
68'
Кирхофф Ян получил желтую карточку от судьи
66'
Дуйсбург делает замену. Штоппелькамп Мориц уходит с поля, а Ферхук Йон выходит на его замену.
63'
Магдебург делает замену. Тюрпиц Филип уходит с поля, а Стивен Леверенц выходит на его замену.
49'
Наубер Геррит получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Магдебург делает замену. Бек Кристиан уходит с поля, а Marcel Costly выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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