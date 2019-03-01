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Дуйсбург
1:0
Конец матча
Магдебург
0'
49' Желтая карточка
Наубер Геррит
68' Желтая карточка
Кирхофф Ян
78' Желтая карточка
Ферхук Йон
86' Желтая карточка
Шнелльхардт Фабиан
1:0
90' Гол
Хаджири Энис
90' Желтая карточка
Пертель Тимо
90' Желтая карточка
Хаджири Энис
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Хаджири Энис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Пертель Тимо получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Хаджири Энис бьет в цель!
88'
Дуйсбург делает замену. Нильсен Ховард уходит с поля, а Ильюченко Станислав выходит на его замену.
87'
Дуйсбург делает замену. Энгин Ахмет уходит с поля, а Гайаю Джозеф-Клод выходит на его замену.
Желтая карточка
86'
Шнелльхардт Фабиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
78'
Ферхук Йон получил желтую карточку от судьи
76'
Магдебург делает замену. Charles-Elie Leprevotte уходит с поля, а Ротер Бьёрн выходит на его замену.
Желтая карточка
68'
Кирхофф Ян получил желтую карточку от судьи
66'
Дуйсбург делает замену. Штоппелькамп Мориц уходит с поля, а Ферхук Йон выходит на его замену.
63'
Магдебург делает замену. Тюрпиц Филип уходит с поля, а Стивен Леверенц выходит на его замену.
Желтая карточка
49'
Наубер Геррит получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Магдебург делает замену. Бек Кристиан уходит с поля, а Marcel Costly выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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