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Хайденхайм
1:1
Второй тайм: 51'
Ян
0'
32' Желтая карточка
Oliver Hein
0:1
44' Гол
Marco Gruettner
1:1
50' Гол
 51'
Второй тайм
Описание гола
50'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Marco Gruettner бьет в цель!
Желтая карточка
32'
Oliver Hein получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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