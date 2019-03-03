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Стадион:
Гронинген
2:1
Перерыв
ВВВ-Венло
0'
0:1
20' Гол
Пост Данни
1:1
24' Пенальти
Махи Мимаун
33' Красная карточка
Руттен Морено
40' Желтая карточка
Млапа Пениэль
2:1
41' Пенальти
Махи Мимаун
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
48'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Доан Рицу из команды Гронинген попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Уннерсталл Ларс все равно смог отбить мяч.
48'
Пост Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Махи Мимаун из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Брюнс Томас оказался на газоне.
47'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
46'
Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
ШАНС! Доан Рицу вышел один-на-один с голкипером...
46'
Сирхейс Кай из команды Гронинген делает пас партнеру.
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
45'
Гронинген контролирует мяч.
Офсайд
44'
Махи Мимаун из команды Гронинген в офсайде
44'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
43'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
43'
Хандверкер Тим из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
43'
Ван Брюген Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Махи Мимаун из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
43'
Отличные скиллы показывает Махи Мимаун, обводя своих соперников
42'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Махи Мимаун из команды Гронинген забивает с точки!
Желтая карточка
40'
Млапа Пениэль получает желтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
40'
ПЕНАЛЬТИ - Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Хандверкер Тим.
40'
Хандверкер Тим из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
39'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Сирхейс Кай и попал в перекладину!
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Опоку Джонатан из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Доан Рицу
39'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Тактическая замена. Ван Ойен Петер уходит с поля и его заменяет Деккер Тристан
37'
Доан Рицу из команды Гронинген пасует в штрафную, но Уннерсталл Ларс выходит и ловит мяч.
37'
Бель-Хассани Иллиас нанес удар издали, а Уннерсталл Ларс отбил его обратно в игру!
36'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
36'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Доан Рицу из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген делает пас партнеру.
36'
Матч возобновлен
33'
УДАЛЕНИЕ! - Руттен Морено удален за серьёзный фол
33'
После оценки ситуации рефери решает изменить карточку для Руттен Морено
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Руттен Морено из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Хандверкер Тим
33'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
33'
Пост Данни нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Ван Ойен Петер из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
32'
Отличные скиллы показывает Ван Ойен Петер, обводя своих соперников
32'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло делает передачу одноклубнику.
32'
Руттен Морено из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
31'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
31'
Кум Кристиан возвращается на поле.
31'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Кум Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Травма, повреждение
29'
Кум Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
29'
Зеефейк Дейовайзио наказан за толчок Кум Кристиан
28'
Удар от ворот произведет Гронинген
28'
Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
28'
Рейс Людовит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Ван Ойен Петер из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
27'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
27'
Гронинген контролирует мяч.
26'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
26'
Брюнс Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Бель-Хассани Иллиас
26'
Ван Брюген Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген делает навес прямо в штрафную.
26'
Хандверкер Тим из команды Гронинген делает пас партнеру.
25'
Гронинген контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Махи Мимаун из команды Гронинген забивает с точки!
Фол, нарушение
23'
ПЕНАЛЬТИ! - Ван Ойен Петер играет рукой в штрафной! Ван Ойен Петер вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
23'
Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Ван Ойен Петер из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Доан Рицу
21'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
21'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Пост Данни забивает!
20'
Рейс Людовит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Ван Ойен Петер из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
19'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Махи Мимаун из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
19'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Сёнтьенс Ральф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген подал угловой справа.
18'
Ван Брюген Дамиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Брюнс Томас из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Удар от ворот произведет Гронинген
17'
ШАНС! Опоку Джонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
16'
Махи Мимаун из команды Гронинген навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
16'
Бель-Хассани Иллиас нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
16'
Гронинген контролирует мяч.
15'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
14'
Хандверкер Тим наказан за толчок Руттен Морено
12'
Гронинген контролирует мяч.
12'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
12'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
11'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
11'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Махи Мимаун и попал в перекладину!
11'
Махи Мимаун нанес удар, мяч был парирован, но Уннерсталл Ларс не удержал его в руках.
11'
Отличные скиллы показывает Махи Мимаун, обводя своих соперников
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Пост Данни из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Доан Рицу
10'
Гронинген контролирует мяч.
10'
Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Кум Кристиан из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
9'
Махи Мимаун из команды Гронинген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
8'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
8'
Хабот Юлиан наказан за толчок Млапа Пениэль
7'
Гронинген контролирует мяч.
7'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Удар от ворот произведет Гронинген
6'
Сёнтьенс Ральф не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Сирхейс Кай из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Кум Кристиан
5'
Брюнс Томас из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
5'
Ван Брюген Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Хабот Юлиан из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Пост Данни из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Махи Мимаун
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Опоку Джонатан из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Хабот Юлиан
3'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
1'
Гронинген контролирует мяч.
1'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Гронинген начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hitachi Capital Mobility Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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