Стадион: Йохан Кройф Арена Зрители: 52385
2:1
Конец матча
25' Желтая карточкаВан Крой Вито
1:0
32' ГолТадич Душан
1:1
79' ГолВан Крой Вито
2:1
85' ГолБлинд Дэйли
86' Желтая карточкаТадич Душан
86' Желтая карточкаЛам Томас
90' Вторая желтая карточкаВан Крой Вито
90' Желтая карточкаВельтман Йоел
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
93'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
93'
92'
Вельтман Йоел получил желтую карточку от судьи
92'
Судья сигнализирует, что Вельтман Йоел из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Тай Леннарт
92'
Элберс Стэнли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
91'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
91'
Судья сигнализирует, что Тай Леннарт из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Тальяфико Николас
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Ван Крой Вито получает вторую желтую карточку. Удаление.
90'
Судья сигнализирует, что Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Хунтелаар Клаас-Ян
89'
89'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
89'
89'
89'
Тактическая замена. Хамер Густаво уходит с поля и его заменяет Тай Леннарт
88'
86'
Лам Томас получает желтую карточку за неспортивное поведение
86'
Тадич Душан получает желтую карточку за неспортивное поведение
86'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
85'
Ланг Ноа сделал результативную передачу.
85'
ГОООООЛ - Блинд Дэйли Аякс забивает ударом головой
85'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
85'
Тадич Душан из команды Аякс подал угловой слева.
85'
Лахман Даррил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
84'
84'
84'
84'
83'
Тактическая замена. Шоне Лассе уходит с поля и его заменяет Ланг Ноа
83'
Мазрауи Нуссер не смог попасть в створ ударом издали
83'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Судья сигнализирует, что Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Вельтман Йоел
82'
81'
81'
81'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
80'
Хорошую попытку сделал Ван Крой Вито. Удар в створ, но вратарь начеку
80'
ПЕК Зволле начинает контратаку
79'
Эхизибуэ Кингсли сделал результативную передачу.
79'
Г О О О О Л - Ван Крой Вито изменил счет на табло!
79'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
78'
Тадич Душан наказан за толчок Эхизибуэ Кингсли
78'
77'
Нерес Давид наказан за толчок Лам Томас
77'
77'
Шанс! Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс пробил головой, но мимо
77'
76'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
76'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
75'
74'
74'
74'
Тадич Душан из команды Аякс подал угловой слева.
73'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
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72'
72'
71'
Судья сигнализирует, что Флемминг Зиан из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Мазрауи Нуссер
71'
70'
Опасность! Тальяфико Николас из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
70'
69'
69'
Тактическая замена. Лабьяд Закария уходит с поля и его заменяет Вельтман Йоел
69'
Тактическая замена. Дольберг Каспер уходит с поля и его заменяет Хунтелаар Клаас-Ян
68'
Тактическая замена. Ван Дёйнен Майк уходит с поля и его заменяет Элберс Стэнли
68'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает пас партнеру.
68'
Хамер Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
68'
Дольберг Каспер из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
67'
66'
Тальяфико Николас нанес удар головой, но Бур Дьедерик спокойно отбил мяч.
66'
Тадич Душан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Лахман Даррил наказан за толчок Дольберг Каспер
65'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
64'
Удар от ворот произведет Аякс
64'
ШАНС! Лам Томас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
64'
64'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
63'
62'
Отличные скиллы показывает Лам Томас, обводя своих соперников
61'
61'
Нерес Давид не смог попасть в створ ударом издали
61'
Нерес Давид из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
61'
61'
60'
60'
Лабьяд Закария не смог попасть в створ ударом издали
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
59'
59'
59'
58'
57'
Судья сигнализирует, что Нерес Давид из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Паал Кеннет
56'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
56'
Флемминг Зиан мяч отрикошетил от ворот
55'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
55'
Лам Томас нанес удар головой, но Онана Андре спокойно отбил мяч.
54'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
54'
Шоне Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
54'
Онана Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Флемминг Зиан нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
53'
53'
53'
53'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
53'
53'
52'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
52'
Хамер Густаво нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
52'
ПЕК Зволле начинает контратаку
52'
52'
Дольберг Каспер из команды Аякс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
51'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Судья сигнализирует, что Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Нерес Давид
50'
Тадич Душан из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
49'
Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
49'
Клемент Пелле из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
48'
Тадич Душан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Намли Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Судья сигнализирует, что Тадич Душан из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Ван Дёйнен Майк
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
50'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Выглядело как неплохой момент. Нерес Давид из команды Аякс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
49'
49'
49'
Тальяфико Николас из команды Аякс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
49'
48'
Ван де Бек Донни нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
48'
Судья сигнализирует, что Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Тальяфико Николас
48'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Хорошую попытку сделал Ван де Бек Донни. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
47'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Блинд Дэйли из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
47'
47'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
46'
45'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
45'
44'
44'
44'
44'
43'
Ван Дёйнен Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
41'
Тадич Душан бьет со штрафного в створ, но Бур Дьедерик держит все под контролем
41'
Судья сигнализирует, что Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Мазрауи Нуссер
40'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
40'
39'
Хорошую попытку сделал Дольберг Каспер. Удар в створ, но вратарь начеку
39'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает передачу одноклубнику.
39'
Шоне Лассе из команды Аякс забрасывает мяч в штрафную.
38'
38'
Тадич Душан из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.
38'
Отличные скиллы показывает Тадич Душан, обводя своих соперников
37'
Шоне Лассе из команды Аякс забрасывает мяч в штрафную.
37'
Судья сигнализирует, что Намли Юнес из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Нерес Давид
36'
Тадич Душан из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
35'
34'
34'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
33'
Ван де Бек Донни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Лахман Даррил из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
Лабьяд Закария сделал результативную передачу.
32'
Г О О О О Л - Тадич Душан изменил счет на табло!
32'
Лабьяд Закария из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
31'
31'
31'
Блинд Дэйли из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
31'
31'
30'
Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
30'
30'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
30'
30'
29'
Судья сигнализирует, что Тальяфико Николас из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Флемминг Зиан
28'
Нерес Давид наказан за толчок Ван Дёйнен Майк
28'
Судья сигнализирует, что Лам Томас из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Дольберг Каспер
27'
27'
Шанс! Блинд Дэйли из команды Аякс пробил головой, но мимо
27'
25'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
25'
Ван Крой Вито получает желтую карточку за неспортивное поведение
24'
Ван Крой Вито наказан за толчок Тальяфико Николас
24'
23'
23'
23'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
22'
22'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
22'
Тадич Душан из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
21'
Судья сигнализирует, что Мазрауи Нуссер из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Ван Дёйнен Майк
20'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
20'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Блинд Дэйли из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
19'
19'
18'
Матч возобновлен
18'
Ван дер Харт Микки получил травму и заменен. Бур Дьедерик выходит на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Хорошую попытку сделал Лабьяд Закария. Удар в створ, но вратарь начеку
16'
Дольберг Каспер из команды Аякс делает пас партнеру.
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
14'
14'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле направляет мяч в штрафную площадку, но Онана Андре выбегает и ловит мяч
14'
13'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Флемминг Зиан из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
13'
Тальяфико Николас из команды Аякс опасно и грубо сыграл. Флемминг Зиан пострадал.
13'
12'
Шоне Лассе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
11'
Судья сигнализирует, что Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Тадич Душан
11'
Дольберг Каспер нанес удар, мяч был парирован, но Ван дер Харт Микки не удержал его в руках.
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
10'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле пасует в штрафную, но Онана Андре выходит и ловит мяч.
9'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
9'
9'
Де Лихт Маттайс не смог попасть в створ ударом издали
8'
Судья сигнализирует, что Намли Юнес из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Шоне Лассе
8'
8'
7'
7'
7'
6'
6'
Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
6'
Тадич Душан из команды Аякс забрасывает мяч в штрафную.
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
5'
Тадич Душан из команды Аякс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
5'
Выглядело как неплохой момент. Тальяфико Николас из команды Аякс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
5'
4'
4'
4'
3'
3'
3'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Тальяфико Николас из команды Аякс навешивает в штрафную с рикошетом.
2'
2'
2'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Аякс начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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