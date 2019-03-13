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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 52385
Аякс
2:1
Конец матча
ПЕК Зволле
0'
25' Желтая карточка
Ван Крой Вито
1:0
32' Гол
Тадич Душан
1:1
79' Гол
Ван Крой Вито
2:1
85' Гол
Блинд Дэйли
86' Желтая карточка
Тадич Душан
86' Желтая карточка
Лам Томас
90' Вторая желтая карточка
Ван Крой Вито
90' Желтая карточка
Вельтман Йоел
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
93'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
93'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
92'
Вельтман Йоел получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Вельтман Йоел из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Тай Леннарт
92'
Элберс Стэнли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
91'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Тай Леннарт из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Тальяфико Николас
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Ван Крой Вито получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Хунтелаар Клаас-Ян
89'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
89'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
89'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
89'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Тактическая замена. Хамер Густаво уходит с поля и его заменяет Тай Леннарт
88'
Аякс контролирует мяч.
Желтая карточка
86'
Лам Томас получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
86'
Тадич Душан получает желтую карточку за неспортивное поведение
86'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
85'
Ланг Ноа сделал результативную передачу.
Описание гола
85'
ГОООООЛ - Блинд Дэйли Аякс забивает ударом головой
85'
Ланг Ноа из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
85'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
85'
Тадич Душан из команды Аякс подал угловой слева.
85'
Лахман Даррил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
84'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
84'
Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
84'
Аякс контролирует мяч.
84'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
83'
Тактическая замена. Шоне Лассе уходит с поля и его заменяет Ланг Ноа
83'
Мазрауи Нуссер не смог попасть в створ ударом издали
83'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Вельтман Йоел
82'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Аякс контролирует мяч.
81'
Аякс контролирует мяч.
81'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
80'
Хорошую попытку сделал Ван Крой Вито. Удар в створ, но вратарь начеку
80'
ПЕК Зволле начинает контратаку
79'
Эхизибуэ Кингсли сделал результативную передачу.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Ван Крой Вито изменил счет на табло!
79'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
78'
Тадич Душан наказан за толчок Эхизибуэ Кингсли
78'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
77'
Нерес Давид наказан за толчок Лам Томас
77'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
77'
Шанс! Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс пробил головой, но мимо
Угловой
77'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
76'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
76'
Аякс контролирует мяч.
75'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
75'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
Аякс контролирует мяч.
74'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Тадич Душан из команды Аякс подал угловой слева.
73'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Сегодняшная посещаемость составляет 52385 болельщиков
72'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Флемминг Зиан из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Мазрауи Нуссер
71'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
70'
Опасность! Тальяфико Николас из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
70'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Угловой
69'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
69'
Тактическая замена. Лабьяд Закария уходит с поля и его заменяет Вельтман Йоел
69'
Тактическая замена. Дольберг Каспер уходит с поля и его заменяет Хунтелаар Клаас-Ян
68'
Тактическая замена. Ван Дёйнен Майк уходит с поля и его заменяет Элберс Стэнли
68'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает пас партнеру.
68'
Хамер Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
68'
Дольберг Каспер из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
67'
Аякс контролирует мяч.
66'
Тальяфико Николас нанес удар головой, но Бур Дьедерик спокойно отбил мяч.
66'
Тадич Душан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Лахман Даррил наказан за толчок Дольберг Каспер
65'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
64'
Удар от ворот произведет Аякс
64'
ШАНС! Лам Томас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
64'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
64'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
63'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
62'
Отличные скиллы показывает Лам Томас, обводя своих соперников
61'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
61'
Нерес Давид не смог попасть в створ ударом издали
61'
Нерес Давид из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
61'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
60'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
60'
Лабьяд Закария не смог попасть в створ ударом издали
60'
Тадич Душан из команды Аякс делает пас партнеру.
60'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
59'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
59'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Аякс контролирует мяч.
58'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Нерес Давид из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Паал Кеннет
56'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
56'
Флемминг Зиан мяч отрикошетил от ворот
55'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
55'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
55'
Лам Томас нанес удар головой, но Онана Андре спокойно отбил мяч.
54'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
54'
Шоне Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
54'
Онана Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Флемминг Зиан нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
53'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
53'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Блинд Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
52'
Хамер Густаво нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
52'
ПЕК Зволле начинает контратаку
52'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
52'
Дольберг Каспер из команды Аякс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
51'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Нерес Давид
50'
Тадич Душан из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
50'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
49'
Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
49'
Клемент Пелле из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
48'
Тадич Душан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Намли Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Тадич Душан из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Ван Дёйнен Майк
47'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
50'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Выглядело как неплохой момент. Нерес Давид из команды Аякс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
49'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
49'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
49'
Тальяфико Николас из команды Аякс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
49'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
48'
Ван де Бек Донни нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Тадич Душан из команды Аякс делает пас партнеру.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Тальяфико Николас
48'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Хорошую попытку сделал Ван де Бек Донни. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
Тадич Душан из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Блинд Дэйли из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
47'
Паал Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
46'
Аякс контролирует мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
46'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
45'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
45'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Паал Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
44'
Аякс контролирует мяч.
43'
Ван Дёйнен Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
43'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Тадич Душан из команды Аякс делает пас партнеру.
41'
Тадич Душан бьет со штрафного в створ, но Бур Дьедерик держит все под контролем
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Мазрауи Нуссер
40'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
40'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Хорошую попытку сделал Дольберг Каспер. Удар в створ, но вратарь начеку
39'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает передачу одноклубнику.
39'
Шоне Лассе из команды Аякс забрасывает мяч в штрафную.
38'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
38'
Тадич Душан из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.
38'
Отличные скиллы показывает Тадич Душан, обводя своих соперников
37'
Шоне Лассе из команды Аякс забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Намли Юнес из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Нерес Давид
36'
Тадич Душан из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
35'
Аякс контролирует мяч.
34'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
Угловой
34'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
33'
Ван де Бек Донни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Лахман Даррил из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
Лабьяд Закария сделал результативную передачу.
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Тадич Душан изменил счет на табло!
32'
Лабьяд Закария из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
31'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Тадич Душан из команды Аякс делает пас партнеру.
31'
Блинд Дэйли из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
31'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
30'
Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
30'
Блинд Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
30'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Тальяфико Николас из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Флемминг Зиан
Фол, нарушение
28'
Нерес Давид наказан за толчок Ван Дёйнен Майк
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Лам Томас из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Дольберг Каспер
27'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
27'
Шанс! Блинд Дэйли из команды Аякс пробил головой, но мимо
Угловой
27'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
25'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Желтая карточка
25'
Ван Крой Вито получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
24'
Ван Крой Вито наказан за толчок Тальяфико Николас
24'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
23'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
22'
Блинд Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
22'
Тадич Душан из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Мазрауи Нуссер из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Ван Дёйнен Майк
20'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
20'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Блинд Дэйли из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
19'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
19'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Матч возобновлен
18'
Ван дер Харт Микки получил травму и заменен. Бур Дьедерик выходит на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Хорошую попытку сделал Лабьяд Закария. Удар в створ, но вратарь начеку
16'
Дольберг Каспер из команды Аякс делает пас партнеру.
15'
Паал Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
14'
Аякс контролирует мяч.
14'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле направляет мяч в штрафную площадку, но Онана Андре выбегает и ловит мяч
14'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
13'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Флемминг Зиан из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
13'
Тальяфико Николас из команды Аякс опасно и грубо сыграл. Флемминг Зиан пострадал.
13'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
12'
Шоне Лассе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Тадич Душан
11'
Дольберг Каспер нанес удар, мяч был парирован, но Ван дер Харт Микки не удержал его в руках.
11'
Тадич Душан из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
10'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле пасует в штрафную, но Онана Андре выходит и ловит мяч.
9'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
9'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
9'
Де Лихт Маттайс не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Намли Юнес из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Шоне Лассе
8'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Аякс контролирует мяч.
7'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
6'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
6'
Тадич Душан из команды Аякс забрасывает мяч в штрафную.
6'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
5'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
5'
Тадич Душан из команды Аякс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
5'
Выглядело как неплохой момент. Тальяфико Николас из команды Аякс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
5'
Тадич Душан из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
3'
Аякс контролирует мяч.
3'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Тальяфико Николас из команды Аякс навешивает в штрафную с рикошетом.
2'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
2'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
2'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Аякс начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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