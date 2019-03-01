Стадион: Aalborg Portland Park Зрители: 6346
0:1
35' ГолКиркеволд Пол
39' Желтая карточкаYaw-Ihle Amankwah
45' Желтая карточкаДамборг Йонас
59' Желтая карточкаАльманн Якоб
60' Желтая карточкаNicholas Gotfredsen
1:1
71' ГолАндерсен Лукас
Второй тайм
96'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 6346 болельщиков
96'
Окоре Жорес из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
96'
96'
96'
Якоб Тёрнелунд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
95'
Окоре Жорес из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
95'
95'
95'
95'
Андерсен Лукас мяч отрикошетил от ворот
94'
94'
ШАНС! Окс Филипп нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
94'
Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
93'
Отличные скиллы показывает Андерсен Лукас, обводя своих соперников
93'
93'
Якоб Тёрнелунд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
92'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
92'
Андерсен Лукас из команды Ольборг сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
92'
91'
Мартин Миккельсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Окс Филипп из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Оливер Абильгард пробует нанести удар издали, но Йеспер Раск держит все под контролем
90'
90'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
90'
89'
89'
89'
89'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой справа.
89'
88'
Должен был быть гол! Кристенсен Патрик имел отличный шанс, но Йеспер Раск не дал голу состоятся!
88'
87'
87'
Шанс! Вессам Абу Али из команды Ольборг пробил головой, но мимо
87'
87'
Матч возобновится спорным мячом
87'
Матч возобновлен
86'
Хобро остается без одного игрока, потому что Яв-Ихле Аманква уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
85'
Яв-Ихле Аманква на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Оливер Абильгард наказан за толчок Яв-Ихле Аманква
84'
84'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой справа.
84'
Окс Филипп мяч отрикошетил от ворот
84'
Андерсен Лукас из команды Ольборг делает пас партнеру.
83'
83'
Якоб Тёрнелунд наказан за толчок Окоре Жорес
83'
82'
Тактическая замена. Куск Каспер уходит с поля и его заменяет Окс Филипп
82'
Хорошую попытку сделал Андерсен Лукас. Удар в створ, но вратарь начеку
81'
Мартин Миккельсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
81'
Тактическая замена. Бабаян Эдгар уходит с поля и его заменяет Якоб Тёрнелунд
80'
Куск Каспер мяч отрикошетил от ворот
80'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро делает неудачный навес.
79'
79'
Бабаян Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
Ван Веерт Том нанес удар чуть мимо. Близко!
78'
78'
Куск Каспер из команды Ольборг делает неудачный навес.
77'
77'
Бабаян Эдгар из команды Хобро опасно и грубо сыграл. Кристенсен Патрик пострадал.
76'
Судья сигнализирует, что Вессам Абу Али из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Николас Готфредсен
75'
75'
Ван Веерт Том из команды Ольборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
Ван Веерт Том из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
75'
Магнус Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
74'
74'
Окоре Жорес из команды Ольборг опасно и грубо сыграл. Кристофферсен Юлиан пострадал.
73'
73'
73'
Яв-Ихле Аманква предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Педерсен Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
72'
72'
Фантастический гол, где все сам сделал Андерсен Лукас!
71'
Вессам Абу Али сделал результативную передачу.
71'
Г О О О О Л - Андерсен Лукас изменил счет на табло!
71'
Вессам Абу Али из команды Ольборг делает пас партнеру.
71'
70'
70'
ШАНС! Кристенсен Патрик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Куск Каспер из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
69'
Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
69'
68'
68'
Куск Каспер не смог попасть в створ ударом издали
68'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг делает пас партнеру.
68'
Андерсен Лукас из команды Ольборг отдал передачу, которая была заблокирована.
68'
Вессам Абу Али из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Куск Каспер из команды Ольборг делает пас партнеру.
67'
67'
67'
Себастьян Гронинг из команды Хобро играет слишком грубо. Куск Каспер оказался на газоне.
66'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
66'
Себастьян Гронинг из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
66'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
66'
65'
Куск Каспер из команды Ольборг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
65'
Матч возобновится спорным мячом
65'
Матч возобновлен
65'
Тактическая замена. Киркеволд Пол уходит с поля и его заменяет Себастьян Гронинг
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
64'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро делает отличный кросс...
63'
63'
Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Судья сигнализирует, что Расмус Педерсен из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Вессам Абу Али
62'
62'
Тактическая замена. Эммануэль Сабби уходит с поля и его заменяет Мартин Миккельсен
62'
62'
Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
61'
61'
Куск Каспер из команды Ольборг пробил со штрафного, но очень мимо цели.
61'
Тактическая замена. Расмус Теллюфсен уходит с поля и его заменяет Вессам Абу Али
60'
Николас Готфредсен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
60'
Судья сигнализирует, что Николас Готфредсен из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Ван Веерт Том
60'
60'
Оливер Абильгард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Яв-Ихле Аманква навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Альманн Якоб получил желтую карточку от судьи
59'
Судья сигнализирует, что Альманн Якоб из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Эммануэль Сабби
59'
58'
58'
Магнус Кристенсен из команды Ольборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
58'
Опасность предотвращена - Окоре Жорес из команды Ольборг вступил в отбор удачно
58'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро забрасывает мяч в штрафную.
57'
57'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
57'
57'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг забрасывает мяч в штрафную.
57'
Бабаян Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
56'
56'
Эммануэль Сабби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Расмус Теллюфсен из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
56'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро толкнул локтем оппонента. Это Оливер Абильгард заработал фол
55'
54'
53'
Расмус Теллюфсен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
53'
53'
Ван Веерт Том видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
53'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Андерсен Лукас
53'
Магнус Кристенсен не смог попасть в створ ударом издали
52'
52'
Кристенсен Патрик не смог попасть в створ ударом издали
52'
Куск Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Оливер Абильгард из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Опасность предотвращена - Эммануэль Сабби из команды Хобро вступил в отбор удачно
52'
Отличные скиллы показывает Альманн Якоб, обводя своих соперников
51'
51'
Матч возобновлен
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Расмус Теллюфсен из команды Ольборг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
50'
Куск Каспер из команды Ольборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
49'
49'
49'
Оливер Абильгард делает длинную передачу вперед
48'
48'
48'
Расмус Педерсен делает длинную передачу вперед
48'
47'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
47'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Дамборг Йонас получил желтую карточку от судьи
47'
Безумный фол. Дамборг Йонас грубо играет против соперника. Пострадал Ван Веерт Том
47'
Матч возобновлен
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Оливер Абильгард из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
47'
Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро толкнул локтем оппонента. Это Педерсен Каспер заработал фол
46'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
Оливер Абильгард из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
45'
44'
44'
Расмус Теллюфсен не смог попасть в створ ударом издали
43'
Судья сигнализирует, что Кристофферсен Юлиан из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Альманн Якоб
43'
43'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
43'
43'
Киркеволд Пол из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
43'
42'
42'
Окоре Жорес из команды Ольборг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
42'
42'
Альманн Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Куск Каспер из команды Ольборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
41'
Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
41'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
40'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
40'
Андерсен Лукас пробил со штрафного прямо в стенку
39'
Яв-Ихле Аманква получил желтую карточку от судьи
39'
Судья сигнализирует, что Яв-Ихле Аманква из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Андерсен Лукас
39'
Отличные скиллы показывает Андерсен Лукас, обводя своих соперников
39'
Андерсен Лукас из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
38'
Матч возобновлен
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро толкнул локтем оппонента. Это Магнус Кристенсен заработал фол
37'
37'
37'
35'
Бабаян Эдгар сделал результативную передачу.
35'
ГОООООЛ - Киркеволд Пол Хобро забивает ударом головой
35'
Бабаян Эдгар из команды Хобро забрасывает мяч в штрафную.
35'
Отличные скиллы показывает Бабаян Эдгар, обводя своих соперников
35'
34'
Опасность предотвращена - Расмус Педерсен из команды Хобро вступил в отбор удачно
34'
Расмус Теллюфсен из команды Ольборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
33'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Опасность предотвращена - Окоре Жорес из команды Ольборг вступил в отбор удачно
32'
Йеспер Боге из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
32'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
31'
31'
После дальнего удара, который нанес Андерсен Лукас мяч отбит вратарем
31'
Андерсен Лукас из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Киркеволд Пол из команды Хобро опасно и грубо сыграл. Окоре Жорес пострадал.
30'
30'
Оливер Абильгард из команды Ольборг опасно и грубо сыграл. Киркеволд Пол пострадал.
29'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
28'
Оливер Абильгард нанес удар, но промахнулся очень сильно.
28'
27'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
27'
Матч возобновлен
27'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
27'
Судья сигнализирует, что Эммануэль Сабби из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Альманн Якоб
26'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
26'
Йеспер Раск навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Судья сигнализирует, что Магнус Кристенсен из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Кристофферсен Юлиан
26'
Магнус Кристенсен из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
25'
Андерсен Лукас не смог попасть в створ ударом издали
24'
24'
24'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
23'
23'
Отличный пас сделал Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
23'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг отдал передачу, которая была заблокирована.
23'
22'
Кристенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Николас Готфредсен делает длинную передачу вперед
22'
21'
21'
21'
Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
20'
Магнус Кристенсен из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
20'
20'
19'
Штрафной исполнил Куск Каспер, после его удара Йеспер Раск сделал классный сейв. Угловой
19'
Судья сигнализирует, что Бабаян Эдгар из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Кристенсен Патрик
19'
Альманн Якоб задерживает мяч рукой
18'
Куск Каспер из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
17'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
16'
Бабаян Эдгар не смог попасть в створ ударом издали
16'
Оливер Абильгард из команды Ольборг играет слишком грубо. Вито Хаммершой-Мистрати оказался на газоне.
15'
Киркеволд Пол из команды Хобро в офсайде
15'
Расмус Педерсен делает длинную передачу вперед
14'
Опасность предотвращена - Оливер Абильгард из команды Ольборг вступил в отбор удачно
14'
14'
Опасность предотвращена - Бабаян Эдгар из команды Хобро вступил в отбор удачно
14'
14'
Киркеволд Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
13'
Киркеволд Пол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Отличные скиллы показывает Расмус Теллюфсен, обводя своих соперников
13'
Андерсен Лукас из команды Ольборг разыграл угловой с левого угла.
13'
Окоре Жорес нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Плохо сыграл Киркеволд Пол - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
12'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
12'
Расмус Теллюфсен мяч отрикошетил от ворот
12'
Андерсен Лукас из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
12'
11'
11'
Йеспер Раск не дал случится голу! Андерсен Лукас должен был забивать, но Йеспер Раск сделал отличный сейв
11'
Андерсен Лукас из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
11'
11'
Куск Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро подал угловой слева.
10'
Хороший удар издали нанес Киркеволд Пол, но отличный сейв сделал Ринне Якоб. Угловой.
10'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро делает пас партнеру.
10'
10'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
10'
Вито Хаммершой-Мистрати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Судья сигнализирует, что Андерсен Лукас из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Эммануэль Сабби
9'
Николас Готфредсен из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро подал угловой слева.
9'
Плохо сыграл Окоре Жорес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
8'
Киркеволд Пол из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
7'
6'
6'
6'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
5'
5'
Какой промах! Альманн Якоб имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
5'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг делает отличный кросс...
5'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
4'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро толкнул локтем оппонента. Это Педерсен Каспер заработал фол
4'
4'
Бабаян Эдгар из команды Хобро навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
3'
Йеспер Боге из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
3'
Опасность предотвращена - Оливер Абильгард из команды Ольборг вступил в отбор удачно
3'
Отличные скиллы показывает Бабаян Эдгар, обводя своих соперников
3'
3'
Опасность предотвращена - Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро вступил в отбор удачно
3'
2'
2'
2'
1'
1'
Альманн Якоб из команды Ольборг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Ольборг начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Румыния: Лига II
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Таиланд: Тайская лига
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Франция: Лига 2
Франция: Насьональ
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Челлендж Лига
Шотландия: .Чемпионшип
Эквадор: Серия A
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
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