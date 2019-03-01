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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 6346
Ольборг
1:1
Конец матча
Хобро
0'
0:1
35' Гол
Киркеволд Пол
39' Желтая карточка
Yaw-Ihle Amankwah
45' Желтая карточка
Дамборг Йонас
59' Желтая карточка
Альманн Якоб
60' Желтая карточка
Nicholas Gotfredsen
1:1
71' Гол
Андерсен Лукас
90'+6
Второй тайм
96'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 6346 болельщиков
96'
Окоре Жорес из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
96'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
96'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
96'
Якоб Тёрнелунд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
95'
Окоре Жорес из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
95'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
95'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
95'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой слева.
95'
Андерсен Лукас мяч отрикошетил от ворот
94'
Удар от ворот произведет Хобро
94'
ШАНС! Окс Филипп нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
94'
Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
94'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой слева.
93'
Отличные скиллы показывает Андерсен Лукас, обводя своих соперников
93'
Андерсен Лукас из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
Якоб Тёрнелунд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Оливер Абильгард из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
92'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
92'
Андерсен Лукас из команды Ольборг сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
92'
Удар от ворот произведет Хобро
91'
Мартин Миккельсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Окс Филипп из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
91'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Оливер Абильгард пробует нанести удар издали, но Йеспер Раск держит все под контролем
90'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
90'
Оливер Абильгард из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
89'
Ольборг начинает контратаку
89'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой справа.
89'
Йеспер Раск из команды Хобро сделал отличный сейв!
88'
Должен был быть гол! Кристенсен Патрик имел отличный шанс, но Йеспер Раск не дал голу состоятся!
88'
Оливер Абильгард из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
87'
Удар от ворот произведет Хобро
87'
Шанс! Вессам Абу Али из команды Ольборг пробил головой, но мимо
87'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
87'
Матч возобновится спорным мячом
87'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
86'
Хобро остается без одного игрока, потому что Яв-Ихле Аманква уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
Травма, повреждение
85'
Яв-Ихле Аманква на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
85'
Оливер Абильгард наказан за толчок Яв-Ихле Аманква
84'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой справа.
84'
Окс Филипп мяч отрикошетил от ворот
84'
Андерсен Лукас из команды Ольборг делает пас партнеру.
83'
Ольборг начинает контратаку
Фол, нарушение
83'
Якоб Тёрнелунд наказан за толчок Окоре Жорес
83'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Тактическая замена. Куск Каспер уходит с поля и его заменяет Окс Филипп
82'
Хорошую попытку сделал Андерсен Лукас. Удар в створ, но вратарь начеку
81'
Мартин Миккельсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой слева.
81'
Тактическая замена. Бабаян Эдгар уходит с поля и его заменяет Якоб Тёрнелунд
80'
Куск Каспер мяч отрикошетил от ворот
80'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро делает неудачный навес.
79'
Хобро начинает контратаку
79'
Бабаян Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой слева.
79'
Ван Веерт Том нанес удар чуть мимо. Близко!
78'
Удар от ворот произведет Хобро
78'
Куск Каспер из команды Ольборг делает неудачный навес.
77'
Удар от ворот произведет Хобро
Фол, нарушение
77'
Бабаян Эдгар из команды Хобро опасно и грубо сыграл. Кристенсен Патрик пострадал.
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Вессам Абу Али из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Николас Готфредсен
75'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Ван Веерт Том из команды Ольборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
Ван Веерт Том из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
75'
Магнус Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
74'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
74'
Окоре Жорес из команды Ольборг опасно и грубо сыграл. Кристофферсен Юлиан пострадал.
73'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой слева.
73'
Яв-Ихле Аманква предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Педерсен Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
72'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Фантастический гол, где все сам сделал Андерсен Лукас!
71'
Вессам Абу Али сделал результативную передачу.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Андерсен Лукас изменил счет на табло!
71'
Вессам Абу Али из команды Ольборг делает пас партнеру.
71'
Ольборг начинает контратаку
70'
Удар от ворот произведет Хобро
70'
ШАНС! Кристенсен Патрик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Куск Каспер из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
69'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Удар от ворот произведет Хобро
68'
Куск Каспер не смог попасть в створ ударом издали
68'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг делает пас партнеру.
68'
Андерсен Лукас из команды Ольборг отдал передачу, которая была заблокирована.
68'
Вессам Абу Али из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Куск Каспер из команды Ольборг делает пас партнеру.
67'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
67'
Себастьян Гронинг из команды Хобро играет слишком грубо. Куск Каспер оказался на газоне.
66'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
66'
Себастьян Гронинг из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
66'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
66'
Удар от ворот произведет Хобро
65'
Куск Каспер из команды Ольборг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
65'
Матч возобновится спорным мячом
65'
Матч возобновлен
65'
Тактическая замена. Киркеволд Пол уходит с поля и его заменяет Себастьян Гронинг
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро делает отличный кросс...
63'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
63'
Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Расмус Педерсен из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Вессам Абу Али
62'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Тактическая замена. Эммануэль Сабби уходит с поля и его заменяет Мартин Миккельсен
62'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
61'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
61'
Куск Каспер из команды Ольборг пробил со штрафного, но очень мимо цели.
61'
Тактическая замена. Расмус Теллюфсен уходит с поля и его заменяет Вессам Абу Али
Желтая карточка
60'
Николас Готфредсен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Николас Готфредсен из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Ван Веерт Том
60'
Ольборг начинает контратаку
60'
Оливер Абильгард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Яв-Ихле Аманква навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
59'
Альманн Якоб получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Альманн Якоб из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Эммануэль Сабби
59'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Андерсен Лукас из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Магнус Кристенсен из команды Ольборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
58'
Опасность предотвращена - Окоре Жорес из команды Ольборг вступил в отбор удачно
58'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро забрасывает мяч в штрафную.
57'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
57'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
57'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг забрасывает мяч в штрафную.
57'
Бабаян Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Оливер Абильгард из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
56'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Эммануэль Сабби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Расмус Теллюфсен из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
56'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро толкнул локтем оппонента. Это Оливер Абильгард заработал фол
55'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Удар от ворот произведет Хобро
53'
Расмус Теллюфсен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
53'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Ван Веерт Том видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Андерсен Лукас
53'
Магнус Кристенсен не смог попасть в створ ударом издали
52'
Удар от ворот произведет Хобро
52'
Кристенсен Патрик не смог попасть в створ ударом издали
52'
Куск Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Оливер Абильгард из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Опасность предотвращена - Эммануэль Сабби из команды Хобро вступил в отбор удачно
52'
Отличные скиллы показывает Альманн Якоб, обводя своих соперников
51'
Удар от ворот произведет Хобро
51'
Матч возобновлен
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Расмус Теллюфсен из команды Ольборг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
50'
Куск Каспер из команды Ольборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Окоре Жорес делает длинную передачу вперед
49'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Оливер Абильгард делает длинную передачу вперед
48'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Расмус Педерсен делает длинную передачу вперед
48'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Ольборг начинает контратаку
46'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
47'
Дамборг Йонас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
47'
Безумный фол. Дамборг Йонас грубо играет против соперника. Пострадал Ван Веерт Том
47'
Матч возобновлен
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Оливер Абильгард из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
47'
Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
46'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро толкнул локтем оппонента. Это Педерсен Каспер заработал фол
46'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
Оливер Абильгард из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
45'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Удар от ворот произведет Хобро
44'
Расмус Теллюфсен не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Кристофферсен Юлиан из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Альманн Якоб
43'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
43'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Киркеволд Пол из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
43'
Хобро начинает контратаку
42'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Окоре Жорес из команды Ольборг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
42'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой слева.
42'
Альманн Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Куск Каспер из команды Ольборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
41'
Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
41'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
Угловой
40'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
40'
Андерсен Лукас пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
39'
Яв-Ихле Аманква получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Яв-Ихле Аманква из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Андерсен Лукас
39'
Отличные скиллы показывает Андерсен Лукас, обводя своих соперников
39'
Андерсен Лукас из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
38'
Матч возобновлен
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
37'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро толкнул локтем оппонента. Это Магнус Кристенсен заработал фол
37'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
37'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
37'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Бабаян Эдгар сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
ГОООООЛ - Киркеволд Пол Хобро забивает ударом головой
35'
Бабаян Эдгар из команды Хобро забрасывает мяч в штрафную.
35'
Отличные скиллы показывает Бабаян Эдгар, обводя своих соперников
35'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Опасность предотвращена - Расмус Педерсен из команды Хобро вступил в отбор удачно
34'
Расмус Теллюфсен из команды Ольборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Ольборг начинает контратаку
33'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Опасность предотвращена - Окоре Жорес из команды Ольборг вступил в отбор удачно
32'
Йеспер Боге из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
31'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
После дальнего удара, который нанес Андерсен Лукас мяч отбит вратарем
31'
Андерсен Лукас из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
30'
Киркеволд Пол из команды Хобро опасно и грубо сыграл. Окоре Жорес пострадал.
30'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
30'
Оливер Абильгард из команды Ольборг опасно и грубо сыграл. Киркеволд Пол пострадал.
29'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Удар от ворот произведет Хобро
28'
Оливер Абильгард нанес удар, но промахнулся очень сильно.
28'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
27'
Матч возобновлен
27'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Эммануэль Сабби из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Альманн Якоб
26'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
26'
Йеспер Раск навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Магнус Кристенсен из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Кристофферсен Юлиан
26'
Магнус Кристенсен из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Удар от ворот произведет Хобро
25'
Андерсен Лукас не смог попасть в створ ударом издали
24'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Окоре Жорес делает длинную передачу вперед
24'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
23'
Удар от ворот произведет Ольборг
23'
Отличный пас сделал Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
23'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг отдал передачу, которая была заблокирована.
23'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Кристенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Николас Готфредсен делает длинную передачу вперед
22'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
21'
Андерсен Лукас из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
20'
Магнус Кристенсен из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
20'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой слева.
20'
Йеспер Раск из команды Хобро сделал отличный сейв!
19'
Штрафной исполнил Куск Каспер, после его удара Йеспер Раск сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Бабаян Эдгар из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Кристенсен Патрик
Фол, нарушение
19'
Альманн Якоб задерживает мяч рукой
18'
Куск Каспер из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой слева.
17'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Удар от ворот произведет Ольборг
16'
Бабаян Эдгар не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
16'
Оливер Абильгард из команды Ольборг играет слишком грубо. Вито Хаммершой-Мистрати оказался на газоне.
Офсайд
15'
Киркеволд Пол из команды Хобро в офсайде
15'
Расмус Педерсен делает длинную передачу вперед
14'
Опасность предотвращена - Оливер Абильгард из команды Ольборг вступил в отбор удачно
14'
Хобро начинает контратаку
14'
Опасность предотвращена - Бабаян Эдгар из команды Хобро вступил в отбор удачно
14'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Киркеволд Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой слева.
13'
Киркеволд Пол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Отличные скиллы показывает Расмус Теллюфсен, обводя своих соперников
Угловой
13'
Андерсен Лукас из команды Ольборг разыграл угловой с левого угла.
13'
Окоре Жорес нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Плохо сыграл Киркеволд Пол - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
12'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
12'
Расмус Теллюфсен мяч отрикошетил от ворот
12'
Андерсен Лукас из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
12'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Йеспер Раск из команды Хобро сделал отличный сейв!
11'
Йеспер Раск не дал случится голу! Андерсен Лукас должен был забивать, но Йеспер Раск сделал отличный сейв
11'
Андерсен Лукас из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
11'
Ольборг начинает контратаку
11'
Куск Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро подал угловой слева.
10'
Хороший удар издали нанес Киркеволд Пол, но отличный сейв сделал Ринне Якоб. Угловой.
10'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро делает пас партнеру.
10'
Удар от ворот произведет Ольборг
10'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
10'
Вито Хаммершой-Мистрати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Андерсен Лукас из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Эммануэль Сабби
9'
Николас Готфредсен из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
9'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро подал угловой слева.
9'
Плохо сыграл Окоре Жорес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
8'
Киркеволд Пол из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
7'
Удар от ворот произведет Хобро
6'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
6'
Окоре Жорес делает длинную передачу вперед
6'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
5'
Удар от ворот произведет Хобро
5'
Какой промах! Альманн Якоб имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
5'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг делает отличный кросс...
5'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
4'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро толкнул локтем оппонента. Это Педерсен Каспер заработал фол
4'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Бабаян Эдгар из команды Хобро навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
3'
Йеспер Боге из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
3'
Опасность предотвращена - Оливер Абильгард из команды Ольборг вступил в отбор удачно
3'
Отличные скиллы показывает Бабаян Эдгар, обводя своих соперников
3'
Хобро начинает контратаку
3'
Опасность предотвращена - Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро вступил в отбор удачно
3'
Ольборг начинает контратаку
2'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Удар от ворот произведет Хобро
1'
Альманн Якоб из команды Ольборг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Ольборг начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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