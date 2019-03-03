Стадион: Nord Energi Arena
1:2
Второй тайм: 59'
1:0
1' ГолКонате Тьемоко
1:1
8' ГолKasper Lunding
1:2
32' ГолМортенсен Патрик
36' Желтая карточкаDaniel Thoegersen
37' Желтая карточкаТорстейнссон Йон
40' Желтая карточкаГира Адама
51' Вторая желтая карточкаГира Адама
Второй тайм
59'
59'
Конате Тьемоко наказан за толчок Йенс Стаге
58'
Мортен Брандер Кнудсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Даниэль Тогерсен из команды Орхус подал угловой справа.
58'
Фишер Сандер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Мунксгор Александер из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
57'
55'
Лукас Йенсен из команды Вендсиссель делает неудачный навес.
55'
Лукас Йенсен нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
54'
54'
54'
Тактическая замена. Каспер Лундинг уходит с поля и его заменяет Бенджамин Хвидт
53'
52'
Лукас Йенсен из команды Вендсиссель плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
52'
Лукас Йенсен из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
51'
Гира Адама получает вторую желтую карточку. Удаление.
51'
Безумный фол. Гира Адама грубо играет против соперника. Пострадал Вольгемут Миккель
51'
Хорошую попытку сделал Туту Юссеф. Удар в створ, но вратарь начеку
50'
О, нет. Из многообещающей позиции Мортенсен Патрик из команды Орхус наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
50'
Мунксгор Александер из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
50'
Опасность! Туту Юссеф из команды Орхус отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
49'
Торстейнссон Йон нанес удар головой, но Грабара Камил спокойно отбил мяч.
49'
Лукас Йенсен из команды Вендсиссель делает отличный кросс...
48'
48'
Мозес Опондо нанес удар, мяч был парирован, но Грабара Камил не удержал его в руках.
48'
47'
47'
46'
Тактическая замена. Эммануэль Огуде уходит с поля и его заменяет Лукас Йенсен
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
46'
Эммануэль Огуде нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Серен Хенриксен нанес удар, мяч был парирован, но Грабара Камил не удержал его в руках.
46'
Мозес Опондо из команды Вендсиссель сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
45'
45'
Серен Хенриксен не смог попасть в створ ударом издали
45'
Йенс Стаге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
44'
44'
Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
43'
Судья сигнализирует, что Конате Тьемоко из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Гира Адама
43'
42'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
42'
Конате Тьемоко из команды Вендсиссель делает неудачный навес.
42'
Конате Тьемоко наказан за толчок Мунксгор Александер
41'
Опасность предотвращена - Мунксгор Александер из команды Орхус вступил в отбор удачно
41'
Отличные скиллы показывает Конате Тьемоко, обводя своих соперников
41'
Даниэль Тогерсен из команды Орхус делает неудачный навес.
41'
Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
41'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель делает неудачный навес.
41'
Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
40'
Гира Адама получил желтую карточку от судьи
40'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Мортен Брандер Кнудсен
39'
38'
Гира Адама не смог попасть в створ ударом издали
38'
37'
Торстейнссон Йон получил желтую карточку от судьи
37'
Торстейнссон Йон упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
36'
Даниэль Тогерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
Даниэль Тогерсен получил желтую карточку от судьи
36'
Безумный фол. Даниэль Тогерсен грубо играет против соперника. Пострадал Конате Тьемоко
35'
Туту Юссеф из команды Орхус играет слишком грубо. Вольгемут Миккель оказался на газоне.
34'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
33'
Эммануэль Огуде из команды Вендсиссель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Отличный гол забил Мортенсен Патрик
33'
Туту Юссеф из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
32'
Туту Юссеф сделал результативную передачу.
32'
Г О О О О Л - Мортенсен Патрик забил потрясным ударом ножницами!
31'
31'
Судья сигнализирует, что Даниэль Тогерсен из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Мортен Брандер Кнудсен
31'
Судья сигнализирует, что Конате Тьемоко из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Мунксгор Александер
30'
30'
Судья сигнализирует, что Каспер Лундинг из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Мозес Опондо
29'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
28'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Эммануэль Огуде и попал в каркас ворот!
28'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель делает отличный кросс...
27'
Опасность предотвращена - Себастьян Хауснер из команды Орхус вступил в отбор удачно
27'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель делает навес прямо в штрафную.
26'
25'
Йенс Стаге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
25'
Конате Тьемоко из команды Вендсиссель плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
24'
Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
24'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
23'
23'
Анкерсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали
23'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Даниэль Тогерсен из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
22'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
22'
21'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Торстейнссон Йон
21'
19'
Серен Хенриксен из команды Вендсиссель играет слишком грубо. Мортенсен Патрик оказался на газоне.
19'
18'
18'
Туту Юссеф из команды Орхус делает неудачный навес.
18'
Даниэль Тогерсен нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
17'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Андреас Калтофт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Мунксгор Александер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
15'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Игра в одни ворота сейчас. Орхус доминирует и владеет мячом
14'
Судья сигнализирует, что Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Амини Мустафа
14'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
14'
13'
Анкерсен Якоб пробует нанести удар издали, но Тернес Микаэль держит все под контролем
13'
Анкерсен Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
12'
Мортен Брандер Кнудсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Даниэль Тогерсен из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
12'
12'
Опасность предотвращена - Мунксгор Александер из команды Орхус вступил в отбор удачно
12'
Отличные скиллы показывает Эммануэль Огуде, обводя своих соперников
11'
10'
Вендсиссель контролирует мяч.
9'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Отличный командный гол!
8'
Даниэль Тогерсен сделал результативную передачу.
8'
Г О О О О Л - Каспер Лундинг из команды Орхус переиграл вратаря дальним ударом!
8'
Даниэль Тогерсен из команды Орхус сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
8'
7'
Серен Хенриксен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Йенс Стаге делает длинную передачу вперед
6'
Судья свистит. Мортенсен Патрик атаковал сзади соперника. Это Фишер Сандер заработал своей команде штрафной
6'
Мунксгор Александер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
5'
Матч возобновлен
5'
Гира Адама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Судья сигнализирует, что Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Гира Адама
4'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
3'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
3'
Сильный ветер сегодня будет мешать командам.
2'
Гира Адама из команды Орхус в офсайде
2'
Даниэль Тогерсен из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Мортен Брандер Кнудсен сделал результативную передачу.
1'
Г О О О О Л - Конате Тьемоко изменил счет на табло!
1'
Мортен Брандер Кнудсен разрезает оборону соперника отличным пасом
1'
Вендсиссель начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nord Energi Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Россия: Премьер-лига
Россия: ФНЛ - Первый дивизион
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Товарищеские матчи. Сборные
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Австралия: Эй-Лига
Австрия: Бундеслига
Австрия: Вторая лига
Азербайджан: Премьер-лига
Алжир: Лига 1
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona A
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona C
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона А
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона Б
Бельгия: Первый дивизион А
Бельгия: Первый дивизион Б. Второй этап
Болгария: Первая профессиональная лига
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Паулиста А1
Венгрия: Венгерский второй дивизион
Венесуэла: Примера: Апертура
Вьетнам: В-Лига
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Первый дивизион
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: И-Лига
Индия: Суперлига Индии
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Итог 1 Вальядолид-2 1 Унионистас Итог 2 Интернасьональ Мадрид 1 Реал Мадрид Кастилья Итог 1 Унион Адарве 0 Депортиво-2 Итог 1 Бургос 0 Рапидо Боусас Итог 1 Фуэнлабрада 0 Лас-Пальмас-2 Позже 0 Сельта-2 0 Атлетико-2 Мадрид Позже 0 Навалкарнеро 0 Леонеса Позже 0 Гуйхуэло 0 Сан-Себастьян Позже 0 Понферрадина 0 Понтеведра Позже 0 Salamanca CF UDS 0 Корушо
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Итог 0 Атлетико Малагуэно 3 УКАМ Мурсия Итог 1 Севилья Атлетико 1 Дон Бенито Итог 0 Альмерия-2 1 Хумилья Итог 1 Мелилья 2 Картахена ОТМ 0 Лорка 0 Сан-Фернандо Итог 1 Мурсия 1 Марбелья Позже 0 Ibiza-Eivissa 0 Сан-Фернандо Позже 0 Рекреативо 0 Эль-Эхидо Позже 0 Вильяновенсе 0 Линенсе Позже 0 Атлетико Санлукеньо 0 Гранада-2
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Казахстан: Суперкубок (Финал)
Кипр: Первый дивизион: Понижение (Плей-офф)
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Литва: Лига А
Люксембург: Национальный дивизион
Македония: Первая лига
Малайзия: Суперлига
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Нигерия: NPFL (Группа A)
Нигерия: NPFL (Группа B)
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига II
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Клаусура
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
США: МЛС
Таиланд: Тайская лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Финляндия: Кубок (Группа A)
Финляндия: Кубок (Группа B)
Франция: Лига 2
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чехия: ФНЛ
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 6)
Швеция: Кубок (Группа 7)
Швеция: Кубок (Группа 8)
Шотландия: Кубок (1/4 финала)
Эквадор: Серия A
Эстония: Суперкубок (Финал)
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить