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Стадион:
Вендсиссель
1:2
Второй тайм: 59'
Орхус
0'
1:0
1' Гол
Конате Тьемоко
1:1
8' Гол
Kasper Lunding
1:2
32' Гол
Мортенсен Патрик
36' Желтая карточка
Daniel Thoegersen
37' Желтая карточка
Торстейнссон Йон
40' Желтая карточка
Гира Адама
51' Вторая желтая карточка
Гира Адама
59'
Второй тайм
Офсайд
59'
Конате Тьемоко из команды Вендсиссель в офсайде
Фол, нарушение
59'
Конате Тьемоко наказан за толчок Йенс Стаге
58'
Мортен Брандер Кнудсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Даниэль Тогерсен из команды Орхус подал угловой справа.
58'
Фишер Сандер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Мунксгор Александер из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
57'
Орхус начинает контратаку
55'
Лукас Йенсен из команды Вендсиссель делает неудачный навес.
55'
Лукас Йенсен нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
54'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Тактическая замена. Каспер Лундинг уходит с поля и его заменяет Бенджамин Хвидт
53'
Удар от ворот произведет Орхус
52'
Лукас Йенсен из команды Вендсиссель плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
52'
Лукас Йенсен из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
51'
Гира Адама получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
51'
Безумный фол. Гира Адама грубо играет против соперника. Пострадал Вольгемут Миккель
51'
Хорошую попытку сделал Туту Юссеф. Удар в створ, но вратарь начеку
50'
О, нет. Из многообещающей позиции Мортенсен Патрик из команды Орхус наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
50'
Мунксгор Александер из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
50'
Опасность! Туту Юссеф из команды Орхус отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
49'
Торстейнссон Йон нанес удар головой, но Грабара Камил спокойно отбил мяч.
49'
Лукас Йенсен из команды Вендсиссель делает отличный кросс...
48'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Мозес Опондо нанес удар, мяч был парирован, но Грабара Камил не удержал его в руках.
48'
Вендсиссель начинает контратаку
Офсайд
47'
Конате Тьемоко из команды Вендсиссель в офсайде
47'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Тактическая замена. Эммануэль Огуде уходит с поля и его заменяет Лукас Йенсен
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Орхус начинает контратаку
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Удар от ворот произведет Орхус
46'
Эммануэль Огуде нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Серен Хенриксен нанес удар, мяч был парирован, но Грабара Камил не удержал его в руках.
46'
Мозес Опондо из команды Вендсиссель сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
45'
Удар от ворот произведет Орхус
45'
Серен Хенриксен не смог попасть в створ ударом издали
45'
Йенс Стаге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
44'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Конате Тьемоко из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Гира Адама
43'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
42'
Конате Тьемоко из команды Вендсиссель делает неудачный навес.
41'
Опасность предотвращена - Мунксгор Александер из команды Орхус вступил в отбор удачно
41'
Отличные скиллы показывает Конате Тьемоко, обводя своих соперников
41'
Даниэль Тогерсен из команды Орхус делает неудачный навес.
41'
Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
41'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель делает неудачный навес.
41'
Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Торстейнссон Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
40'
Гира Адама получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Мортен Брандер Кнудсен
39'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
38'
Гира Адама не смог попасть в створ ударом издали
38'
Вендсиссель начинает контратаку
Желтая карточка
37'
Торстейнссон Йон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
37'
Торстейнссон Йон упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
36'
Даниэль Тогерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Торстейнссон Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
36'
Даниэль Тогерсен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
36'
Безумный фол. Даниэль Тогерсен грубо играет против соперника. Пострадал Конате Тьемоко
Фол, нарушение
35'
Туту Юссеф из команды Орхус играет слишком грубо. Вольгемут Миккель оказался на газоне.
34'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Эммануэль Огуде из команды Вендсиссель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Отличный гол забил Мортенсен Патрик
33'
Туту Юссеф из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
32'
Туту Юссеф сделал результативную передачу.
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Мортенсен Патрик забил потрясным ударом ножницами!
31'
Орхус начинает контратаку
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Даниэль Тогерсен из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Мортен Брандер Кнудсен
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Конате Тьемоко из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Мунксгор Александер
30'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Каспер Лундинг из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Мозес Опондо
29'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
28'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Эммануэль Огуде и попал в каркас ворот!
28'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель делает отличный кросс...
27'
Опасность предотвращена - Себастьян Хауснер из команды Орхус вступил в отбор удачно
27'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель делает навес прямо в штрафную.
26'
Орхус начинает контратаку
25'
Йенс Стаге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
25'
Конате Тьемоко из команды Вендсиссель плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
24'
Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
24'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Вендсиссель начинает контратаку
23'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
23'
Анкерсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали
23'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Даниэль Тогерсен из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
22'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
22'
Торстейнссон Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Торстейнссон Йон
21'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
19'
Серен Хенриксен из команды Вендсиссель играет слишком грубо. Мортенсен Патрик оказался на газоне.
19'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Туту Юссеф из команды Орхус делает неудачный навес.
18'
Даниэль Тогерсен нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
17'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Андреас Калтофт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Мунксгор Александер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
15'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Игра в одни ворота сейчас. Орхус доминирует и владеет мячом
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Амини Мустафа
14'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
14'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Анкерсен Якоб пробует нанести удар издали, но Тернес Микаэль держит все под контролем
13'
Анкерсен Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
12'
Мортен Брандер Кнудсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Даниэль Тогерсен из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
12'
Орхус начинает контратаку
12'
Опасность предотвращена - Мунксгор Александер из команды Орхус вступил в отбор удачно
12'
Отличные скиллы показывает Эммануэль Огуде, обводя своих соперников
11'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
10'
Вендсиссель контролирует мяч.
9'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Отличный командный гол!
8'
Даниэль Тогерсен сделал результативную передачу.
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Каспер Лундинг из команды Орхус переиграл вратаря дальним ударом!
8'
Даниэль Тогерсен из команды Орхус сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
Офсайд
8'
Конате Тьемоко из команды Вендсиссель в офсайде
7'
Серен Хенриксен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Йенс Стаге делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
6'
Судья свистит. Мортенсен Патрик атаковал сзади соперника. Это Фишер Сандер заработал своей команде штрафной
6'
Мунксгор Александер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
5'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
5'
Гира Адама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Гира Адама
4'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
3'
Сильный ветер сегодня будет мешать командам.
Офсайд
2'
Гира Адама из команды Орхус в офсайде
2'
Даниэль Тогерсен из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Мортен Брандер Кнудсен сделал результативную передачу.
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Конате Тьемоко изменил счет на табло!
1'
Мортен Брандер Кнудсен разрезает оборону соперника отличным пасом
1'
Вендсиссель начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nord Energi Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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