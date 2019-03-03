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Стадион:
Сённерйюск
0:0
Первый тайм: 2'
Раннерс
0' 2'
Первый тайм
2'
Идеальный солнечный день для футбола
2'
ШАНС! Эгхо Марвин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс делает отличный кросс...
Угловой
1'
Конбой Кевин из команды Раннерс подал угловой справа.
1'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Якобсен Кристиан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
1'
Раннерс начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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