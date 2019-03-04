Стадион: МСХ Арена
3:3
Второй тайм: 82'
6' Желтая карточкаОнуачу Пол
0:1
6' ПенальтиОлсен Андреас
1:1
14' ГолТюкосен Мадс
31' Желтая карточкаМумин Абдул
1:2
33' ГолОлсен Андреас
1:3
57' ГолMohammed Kudus
2:3
71' ГолEvander Ferreira
3:3
73' ГолEvander Ferreira
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Второй тайм
82'
82'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
81'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Кужава Рафал из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
81'
81'
80'
80'
Кужава Рафал из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
79'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
79'
Майрон Джордж из команды Митьюлланд в офсайде
79'
Эвандер Феррейра из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
79'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
78'
78'
Андерсен Магнус II из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
78'
Назначен штрафной. Пострадал Расмуссен Матиас, его свалил Фрэнк Онека.
77'
Игрок команды Митьюлланд совершает фол
77'
77'
Кужава Рафал из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
77'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Нельссон Виктор оказался на газоне.
77'
Педерсен Мадс возвращается на поле.
77'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Матч возобновлен
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Педерсен Мадс получил травму и медбригада забирает его с поля.
76'
Педерсен Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Опасность предотвращена - Фрэнк Онека из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
75'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Тактическая замена. Тюкосен Мадс уходит с поля и его заменяет Кужава Рафал
75'
74'
Игрок команды Митьюлланд делает передачу за спину защиты, но один из противников перехватил мяч.
73'
ГОЛ! Легко закончил атаку Эвандер Феррейра из команды Митьюлланд, забив в пустые ворота!
73'
Тюкосен Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Плохо сыграл Ларсен Николай - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
73'
72'
Опасность предотвращена - Бартолец Карло из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
72'
71'
Г О О О О Л - Эвандер Феррейра забивает!
71'
Опасность предотвращена - Мумин Абдул из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
71'
71'
Шольц Александр из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
70'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
69'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
69'
69'
Фрэнк Онека из команды Митьюлланд в офсайде
69'
68'
68'
68'
Хансен Киан нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
68'
Тактическая замена. Мабиль Авер уходит с поля и его заменяет Фрэнк Онека
68'
Судья сигнализирует, что Бартолец Карло из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Онуачу Пол
67'
67'
Педерсен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
67'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Удар от ворот произведет Норшеланн
66'
Как он промахнулся? Майрон Джордж имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
66'
Педерсен Мадс ошибается в защите.
66'
66'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
65'
Олсен Андреас из команды Норшеланн подал угловой справа.
65'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Тактическая замена. Никлас Странк уходит с поля и его заменяет Джейкоб Стин Кристенсен
64'
64'
64'
Назначен штрафной. Пострадал Мохаммед Кудус, его свалил Святченко Эрик.
64'
Эвандер Феррейра пробует нанести удар издали, но Ларсен Николай держит все под контролем
63'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Эвандер Феррейра и Майрон Джордж из команды Митьюлланд.
63'
Удар от ворот произведет Норшеланн
63'
Отличный пас сделал Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
63'
63'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает неудачный навес.
62'
62'
62'
62'
Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Олсен Андреас из команды Норшеланн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
61'
Норшеланн начинает контратаку
61'
Никлас Странк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Отличные скиллы показывает Мабиль Авер, обводя своих соперников
61'
Педерсен Мадс из команды Норшеланн в офсайде
60'
60'
60'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Тактическая замена. Хассан Рилван уходит с поля и его заменяет Майрон Джордж
59'
Судья сигнализирует, что Никлас Странк из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Тюкосен Мадс
58'
57'
Расмуссен Матиас сделал результативную передачу.
57'
Г О О О О Л - Мохаммед Кудус из команды Норшеланн забил гол! Легко это для такого игрока, как Мохаммед Кудус
57'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
57'
Олсен Андреас из команды Норшеланн забрасывает мяч в штрафную.
57'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
57'
Удар от ворот произведет Норшеланн
56'
Шанс! Святченко Эрик из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
56'
56'
Судья сигнализирует, что Мумин Абдул из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мабиль Авер
55'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд в офсайде
55'
55'
Педерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
54'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
54'
Шольц Александр из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
54'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с левого угла.
54'
Игрок команды Норшеланн выносит мяч
54'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
54'
54'
53'
Судья сигнализирует, что Мохаммед Кудус из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Тюкосен Мадс
53'
52'
Эвандер Феррейра мяч отрикошетил от ворот
52'
52'
51'
Андерссон Йоэль нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
51'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Святченко Эрик делает длинную передачу вперед
49'
Удар от ворот произведет Норшеланн
49'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд пробил со штрафного, но очень мимо цели.
49'
Судья сигнализирует, что Бартолец Карло из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Хассан Рилван
48'
48'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
48'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
48'
47'
46'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Олсен Андреас из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Тактическая замена. Доньё Годсвей уходит с поля и его заменяет Мохаммед Кудус
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
46'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
46'
Команда Норшеланн играла лучше в этом тайме.
45'
45'
Хансен Йеспер не дал случится голу! Дамгаард Миккел должен был забивать, но Хансен Йеспер сделал отличный сейв
45'
Олсен Андреас из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Доньё Годсвей из команды Норшеланн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
43'
43'
Бартолец Карло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
42'
42'
Эвандер Феррейра нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
42'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
41'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
40'
Бартолец Карло не смог попасть в створ ударом издали
40'
Олсен Андреас нанес удар, мяч был парирован, но Хансен Йеспер не удержал его в руках.
40'
39'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Эвандер Феррейра пробует нанести удар издали, но Ларсен Николай держит все под контролем
37'
37'
Доньё Годсвей из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
36'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Опасность предотвращена - Хансен Киан из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
35'
33'
Г О О О О Л - Олсен Андреас изменил счет на табло!
33'
Олсен Андреас из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
33'
Андерсен Магнус II из команды Норшеланн увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
33'
Норшеланн начинает контратаку
33'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
33'
33'
Андерсен Магнус II сделал результативную передачу.
33'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
33'
Андерссон Йоэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Матч возобновлен
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Мумин Абдул получил желтую карточку от судьи
31'
Судья свистит. Мумин Абдул атаковал сзади соперника. Это Хассан Рилван заработал своей команде штрафной
31'
31'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
31'
Нельссон Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
30'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Опасность предотвращена - Расмуссен Матиас из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
29'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
29'
29'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд навешивает в штрафную с рикошетом.
28'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
28'
27'
Опасность предотвращена - Хансен Киан из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
27'
Мумин Абдул делает длинную передачу вперед
26'
26'
26'
25'
Удар от ворот произведет Норшеланн
25'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
Норшеланн контролирует мяч.
24'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
24'
Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Педерсен Мадс из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
24'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
23'
23'
Бартолец Карло из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
22'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
22'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
21'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
20'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
20'
19'
19'
Опасность предотвращена - Святченко Эрик из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
19'
Отличные скиллы показывает Олсен Андреас, обводя своих соперников
19'
Доньё Годсвей из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Расмуссен Матиас наказан за толчок Хансен Киан
18'
Андерсен Магнус II из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
18'
17'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Матч возобновлен
16'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
16'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Никлас Странк из команды Норшеланн делает пас партнеру.
16'
16'
Доньё Годсвей из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
15'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Хассан Рилван сделал результативную передачу.
14'
Г О О О О Л - Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд переиграл вратаря дальним ударом!
14'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
14'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
14'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
Судья сигнализирует, что Дамгаард Миккел из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Шольц Александр
13'
Педерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
12'
12'
12'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
12'
11'
Онуачу Пол нанес удар головой, но Ларсен Николай спокойно отбил мяч.
11'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд навешивает в штрафную с рикошетом.
11'
11'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
10'
Олсен Андреас из команды Норшеланн в офсайде
10'
Андерсен Магнус II из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
10'
Эвандер Феррейра из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
10'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
9'
9'
9'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
6'
Г О О О О Л - Олсен Андреас из команды Норшеланн забивает с точки!
6'
Онуачу Пол получил желтую карточку от судьи
6'
ПЕНАЛЬТИ! - Онуачу Пол дергает за футболку соперника (это был Нельссон Виктор) и рефери назначает пенальти!
6'
Олсен Андреас из команды Норшеланн подал угловой справа.
6'
Шольц Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Доньё Годсвей из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
5'
Удар от ворот произведет Норшеланн
5'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
4'
Педерсен Мадс наказан за толчок Эвандер Феррейра
3'
Норшеланн контролирует мяч.
3'
Удар от ворот произведет Норшеланн
3'
Отличный пас сделал Хассан Рилван из команды Митьюлланд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
3'
2'
2'
Удар от ворот произведет Норшеланн
2'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
2'
Олсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
Андерсен Магнус II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Отличные скиллы показывает Мабиль Авер, обводя своих соперников
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Митьюлланд начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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