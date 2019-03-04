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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион:
Митьюлланд
3:3
Второй тайм: 82'
Нордшелланн
0'
6' Желтая карточка
Онуачу Пол
0:1
6' Пенальти
Олсен Андреас
1:1
14' Гол
Тюкосен Мадс
31' Желтая карточка
Мумин Абдул
1:2
33' Гол
Олсен Андреас
1:3
57' Гол
Mohammed Kudus
2:3
71' Гол
Evander Ferreira
3:3
73' Гол
Evander Ferreira
82'
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Второй тайм
82'
Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
81'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Кужава Рафал из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
81'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
80'
Мумин Абдул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Кужава Рафал из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
79'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
Офсайд
79'
Майрон Джордж из команды Митьюлланд в офсайде
79'
Эвандер Феррейра из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
79'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
78'
Митьюлланд начинает контратаку
78'
Андерсен Магнус II из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
Фол, нарушение
78'
Назначен штрафной. Пострадал Расмуссен Матиас, его свалил Фрэнк Онека.
Фол, нарушение
77'
Игрок команды Митьюлланд совершает фол
77'
Мумин Абдул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Кужава Рафал из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
77'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Нельссон Виктор оказался на газоне.
Травма, повреждение
77'
Педерсен Мадс возвращается на поле.
77'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Педерсен Мадс получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
76'
Педерсен Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Опасность предотвращена - Фрэнк Онека из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
75'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Тактическая замена. Тюкосен Мадс уходит с поля и его заменяет Кужава Рафал
75'
Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Игрок команды Митьюлланд делает передачу за спину защиты, но один из противников перехватил мяч.
Описание гола
73'
ГОЛ! Легко закончил атаку Эвандер Феррейра из команды Митьюлланд, забив в пустые ворота!
73'
Тюкосен Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Плохо сыграл Ларсен Николай - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
73'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
72'
Опасность предотвращена - Бартолец Карло из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
72'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Эвандер Феррейра забивает!
71'
Опасность предотвращена - Мумин Абдул из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
71'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
71'
Шольц Александр из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
70'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
69'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
69'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
69'
Фрэнк Онека из команды Митьюлланд в офсайде
69'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Эвандер Феррейра из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
68'
Хансен Киан нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Тактическая замена. Мабиль Авер уходит с поля и его заменяет Фрэнк Онека
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Бартолец Карло из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Онуачу Пол
67'
Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Педерсен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
67'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Удар от ворот произведет Норшеланн
66'
Как он промахнулся? Майрон Джордж имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
66'
Педерсен Мадс ошибается в защите.
66'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
66'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Олсен Андреас из команды Норшеланн подал угловой справа.
65'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Тактическая замена. Никлас Странк уходит с поля и его заменяет Джейкоб Стин Кристенсен
64'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
64'
Назначен штрафной. Пострадал Мохаммед Кудус, его свалил Святченко Эрик.
64'
Эвандер Феррейра пробует нанести удар издали, но Ларсен Николай держит все под контролем
63'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Эвандер Феррейра и Майрон Джордж из команды Митьюлланд.
63'
Удар от ворот произведет Норшеланн
63'
Отличный пас сделал Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
63'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает неудачный навес.
62'
Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
62'
Эвандер Феррейра из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
62'
Митьюлланд начинает контратаку
62'
Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Олсен Андреас из команды Норшеланн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
61'
Норшеланн начинает контратаку
61'
Никлас Странк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Отличные скиллы показывает Мабиль Авер, обводя своих соперников
Офсайд
61'
Педерсен Мадс из команды Норшеланн в офсайде
60'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
60'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Тактическая замена. Хассан Рилван уходит с поля и его заменяет Майрон Джордж
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Никлас Странк из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Тюкосен Мадс
58'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Расмуссен Матиас сделал результативную передачу.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Мохаммед Кудус из команды Норшеланн забил гол! Легко это для такого игрока, как Мохаммед Кудус
57'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
57'
Олсен Андреас из команды Норшеланн забрасывает мяч в штрафную.
57'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
57'
Удар от ворот произведет Норшеланн
56'
Шанс! Святченко Эрик из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
56'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Мумин Абдул из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мабиль Авер
Офсайд
55'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд в офсайде
55'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
55'
Педерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Митьюлланд начинает контратаку
54'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Мумин Абдул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Шольц Александр из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
Угловой
54'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с левого угла.
54'
Игрок команды Норшеланн выносит мяч
54'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
54'
Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Мохаммед Кудус из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Тюкосен Мадс
Угловой
53'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
52'
Эвандер Феррейра мяч отрикошетил от ворот
52'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
51'
Андерссон Йоэль нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
51'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Святченко Эрик делает длинную передачу вперед
49'
Удар от ворот произведет Норшеланн
49'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Бартолец Карло из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Хассан Рилван
48'
Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
48'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
48'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
48'
Митьюлланд контролирует мяч.
47'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
46'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Олсен Андреас из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Тактическая замена. Доньё Годсвей уходит с поля и его заменяет Мохаммед Кудус
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
46'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Команда Норшеланн играла лучше в этом тайме.
45'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
45'
Хансен Йеспер не дал случится голу! Дамгаард Миккел должен был забивать, но Хансен Йеспер сделал отличный сейв
45'
Олсен Андреас из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Доньё Годсвей из команды Норшеланн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
43'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн делает пас партнеру.
43'
Бартолец Карло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Эвандер Феррейра из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
42'
Митьюлланд контролирует мяч.
42'
Эвандер Феррейра нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
42'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
41'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
40'
Бартолец Карло не смог попасть в створ ударом издали
40'
Олсен Андреас нанес удар, мяч был парирован, но Хансен Йеспер не удержал его в руках.
40'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
39'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Эвандер Феррейра пробует нанести удар издали, но Ларсен Николай держит все под контролем
37'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Доньё Годсвей из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Опасность предотвращена - Хансен Киан из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
35'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн делает пас партнеру.
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Олсен Андреас изменил счет на табло!
33'
Олсен Андреас из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
33'
Андерсен Магнус II из команды Норшеланн увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
33'
Норшеланн начинает контратаку
33'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Митьюлланд начинает контратаку
33'
Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Андерсен Магнус II сделал результативную передачу.
33'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
33'
Андерссон Йоэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Матч возобновлен
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
31'
Мумин Абдул получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
31'
Судья свистит. Мумин Абдул атаковал сзади соперника. Это Хассан Рилван заработал своей команде штрафной
31'
Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
31'
Нельссон Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
30'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Опасность предотвращена - Расмуссен Матиас из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
29'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
29'
Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
29'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд навешивает в штрафную с рикошетом.
28'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
28'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
27'
Опасность предотвращена - Хансен Киан из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
27'
Мумин Абдул делает длинную передачу вперед
26'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Эвандер Феррейра из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
26'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Удар от ворот произведет Норшеланн
25'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
Норшеланн контролирует мяч.
24'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Педерсен Мадс из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
24'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн делает пас партнеру.
23'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
23'
Бартолец Карло из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
22'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
22'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
21'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
20'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
19'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Опасность предотвращена - Святченко Эрик из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
19'
Отличные скиллы показывает Олсен Андреас, обводя своих соперников
19'
Доньё Годсвей из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
18'
Расмуссен Матиас наказан за толчок Хансен Киан
18'
Андерсен Магнус II из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
18'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Матч возобновлен
16'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
16'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Никлас Странк из команды Норшеланн делает пас партнеру.
16'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Доньё Годсвей из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
15'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Хассан Рилван сделал результативную передачу.
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд переиграл вратаря дальним ударом!
14'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
14'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
14'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Дамгаард Миккел из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Шольц Александр
13'
Педерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
12'
Митьюлланд контролирует мяч.
12'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
12'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
12'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
11'
Онуачу Пол нанес удар головой, но Ларсен Николай спокойно отбил мяч.
11'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд навешивает в штрафную с рикошетом.
11'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
Офсайд
10'
Олсен Андреас из команды Норшеланн в офсайде
10'
Андерсен Магнус II из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
10'
Эвандер Феррейра из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
10'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
9'
Митьюлланд контролирует мяч.
9'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
9'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Олсен Андреас из команды Норшеланн забивает с точки!
Желтая карточка
6'
Онуачу Пол получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
6'
ПЕНАЛЬТИ! - Онуачу Пол дергает за футболку соперника (это был Нельссон Виктор) и рефери назначает пенальти!
Угловой
6'
Олсен Андреас из команды Норшеланн подал угловой справа.
6'
Шольц Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Доньё Годсвей из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
5'
Удар от ворот произведет Норшеланн
5'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
4'
Педерсен Мадс наказан за толчок Эвандер Феррейра
3'
Норшеланн контролирует мяч.
3'
Удар от ворот произведет Норшеланн
3'
Отличный пас сделал Хассан Рилван из команды Митьюлланд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
3'
Митьюлланд начинает контратаку
2'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Удар от ворот произведет Норшеланн
2'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
2'
Олсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
1'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
1'
Андерсен Магнус II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Отличные скиллы показывает Мабиль Авер, обводя своих соперников
1'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Митьюлланд начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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