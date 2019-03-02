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Стадион:
Эсбьерг
0:0
Второй тайм: 53'
Хорсенс
0'
33' Желтая карточка
Matti Lund Nielsen II
34' Желтая карточка
Adrian Petre
47' Желтая карточка
Халсти Маркус
53'
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Второй тайм
52'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Йеппе Хобьерг взял и забрал мяч на выходе
52'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Удар от ворот произведет Хорсенс
50'
Лауридсен Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Ламб Микаэл из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Кристенсен Матиас
49'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Даниэль Аньембе из команды Эсбьерг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
48'
Бьярк Якобсен фолит на сопернике
48'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Желтая карточка
47'
Халсти Маркус совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
47'
Судья свистит. Халсти Маркус атаковал сзади соперника. Это Каспер Юнкер заработал своей команде штрафной
46'
Остин Родольф получил травму и заменен. Бринч Йеппе выходит на поле.
46'
Хорсенс делает замену. Матиас Нильсен уходит с поля, а Квист Миккель выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Кауко Йони нанес удар головой, но Делач Матей спокойно отбил мяч.
45'
Даниэль Аньембе из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
42'
Удар от ворот произведет Хорсенс
42'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
40'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
40'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Оливер Дрост
38'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
37'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Даниэль Аньембе наказан за толчок Оливер Дрост
Фол, нарушение
34'
Судья свистит. Петер Нюманн атаковал сзади соперника. Это Лауридсен Йеспер заработал своей команде штрафной
Желтая карточка
34'
Адриан Петре получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
33'
Рефери не любит споров - именно за это Матиас Нильсен сейчас получил желтую
32'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
31'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
31'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Йеппе Хобьерг взял и забрал мяч на выходе
30'
Руне Франтсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Каспер Юнкер
28'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Якоб Лунги Серенсен из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
27'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Оливер Дрост бьет со штрафного в створ, но Йеппе Хобьерг держит все под контролем
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Остин Родольф из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Оливер Дрост
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Бьярк Якобсен
23'
Удар от ворот произведет Хорсенс
23'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Угловой
23'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг разыграл угловой с правого угла.
Офсайд
19'
Адриан Петре из команды Эсбьерг в офсайде
18'
Удар от ворот произведет Хорсенс
18'
Хольсе Карло не смог попасть в створ ударом издали
17'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Руне Франтсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
12'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
12'
Шанс! Андерсен Мадс из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
Угловой
11'
Оливер Дрост из команды Хорсенс подал угловой слева.
11'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
Парунашвили Лаша нанес удар издали, а Делач Матей отбил его обратно в игру!
10'
Хольсе Карло из команды Эсбьерг делает неудачный навес.
9'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Бьярк Якобсен из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Якоб Лунги Серенсен
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Халсти Маркус из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Каспер Юнкер
7'
Йеппе Хобьерг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Оливер Дрост навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Остин Родольф из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Оливер Дрост
4'
Удар от ворот произведет Хорсенс
4'
Остин Родольф не смог попасть в створ ударом издали
3'
Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Бьярк Якобсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
2'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
2'
Кауко Йони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Руне Франтсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
1'
Кауко Йони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Хорсенс начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Blue Water Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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