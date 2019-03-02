Стадион: Блю-Уотер Арена
33' Желтая карточкаMatti Lund Nielsen II
34' Желтая карточкаAdrian Petre
47' Желтая карточкаХалсти Маркус
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Второй тайм
52'
52'
Йеппе Хобьерг взял и забрал мяч на выходе
52'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
50'
Лауридсен Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Судья сигнализирует, что Ламб Микаэл из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Кристенсен Матиас
49'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Даниэль Аньембе из команды Эсбьерг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Бьярк Якобсен фолит на сопернике
48'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
47'
Халсти Маркус совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
47'
Судья свистит. Халсти Маркус атаковал сзади соперника. Это Каспер Юнкер заработал своей команде штрафной
46'
Остин Родольф получил травму и заменен. Бринч Йеппе выходит на поле.
46'
Хорсенс делает замену. Матиас Нильсен уходит с поля, а Квист Миккель выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Кауко Йони нанес удар головой, но Делач Матей спокойно отбил мяч.
45'
Даниэль Аньембе из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
42'
42'
41'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
40'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
40'
39'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Оливер Дрост
38'
37'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Даниэль Аньембе наказан за толчок Оливер Дрост
34'
Судья свистит. Петер Нюманн атаковал сзади соперника. Это Лауридсен Йеспер заработал своей команде штрафной
34'
Адриан Петре получает желтую карточку за неспортивное поведение
33'
Рефери не любит споров - именно за это Матиас Нильсен сейчас получил желтую
32'
31'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
31'
31'
30'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Йеппе Хобьерг взял и забрал мяч на выходе
30'
28'
Судья сигнализирует, что Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Каспер Юнкер
28'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Якоб Лунги Серенсен из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
27'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Оливер Дрост бьет со штрафного в створ, но Йеппе Хобьерг держит все под контролем
25'
Судья сигнализирует, что Остин Родольф из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Оливер Дрост
24'
Судья сигнализирует, что Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Бьярк Якобсен
23'
23'
23'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
23'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг разыграл угловой с правого угла.
19'
Адриан Петре из команды Эсбьерг в офсайде
18'
18'
Хольсе Карло не смог попасть в створ ударом издали
17'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
14'
Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
12'
12'
Шанс! Андерсен Мадс из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
11'
Оливер Дрост из команды Хорсенс подал угловой слева.
11'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
Парунашвили Лаша нанес удар издали, а Делач Матей отбил его обратно в игру!
10'
Хольсе Карло из команды Эсбьерг делает неудачный навес.
9'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
8'
Судья сигнализирует, что Бьярк Якобсен из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Якоб Лунги Серенсен
8'
Судья сигнализирует, что Халсти Маркус из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Каспер Юнкер
7'
Йеппе Хобьерг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Оливер Дрост навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Судья сигнализирует, что Остин Родольф из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Оливер Дрост
4'
4'
Остин Родольф не смог попасть в створ ударом издали
3'
Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Бьярк Якобсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
2'
2'
Кауко Йони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
1'
Кауко Йони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Хорсенс начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Blue Water Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Эй-Лига
Австрия: Бундеслига
Австрия: Вторая лига
Азербайджан: Премьер-лига
Алжир: Лига 1
Англия: .Чемпионшип
Англия: Вторая лига
54' 1 Бёри 0 Маклсфилд 53' 1 Форест Грин 1 Линкольн Сити 53' 1 Милтон Кинс Донс 0 Кроули Таун 56' 1 Олдхэм Атлетик 0 Стивенэйдж 55' 0 Эксетер Сити 1 Транмер 54' 2 Мэнсфилд 0 Челтенем 56' 0 Ноттс Каунти 0 Порт Вейл 51' 0 Йовил Таун 1 Моркам 52' 0 Крю Александра 2 Нортгемптон 58' 0 Гримсби 1 Кембридж Юнайтед 55' 1 Ньюпорт 0 Карлайл 55' 2 Суиндон Таун 0 Колчестер
Англия: Национальная лига
50' 0 Хавант энд Уотерлувилл 1 Лейтон Ориент 53' 0 Рексем 0 Честерфилд 54' 0 Олдершот 0 Гейтсхед 52' 1 Довер 0 Брейнтри 56' 0 Харрогейт 0 Дагенем энд Редбридж 55' 1 Саттон 0 Хартлпул 54' 1 Филд 1 Мэйденхэд Юнайтед 51' 0 Бромли 1 Борэм Вуд 51' 0 Эббсфлит 1 Сэлфорд Сити 49' 1 Барнет 0 Барроу 55' 0 Истли 0 Галифакс Позже 0 Солихалл 0 Мэйдстоун
Англия: Национальная лига. Север
56' 1 Блит Спартанс 3 Брэкли 51' 1 Дарлингтон 0 Чорли 52' 2 Киддерминстер 1 Нанитон 53' 1 Олтринэм 0 Честер 53' 1 Брэдфорд Парк 1 Керзон 55' 0 Гайзли 1 Саутпорт 56' 0 Стокпорт 0 Спеннимур Таун 56' 0 Альфретон 0 Эштон Юнайтед 52' 0 Бостон Юнайтед 1 Телфорд 48' 1 Юнайтед оф Манчестер 1 Херефорд 54' 0 Лемингтон 1 Йорк Сити
Англия: Национальная лига. Юг
56' 1 Бат 0 Труро 55' 1 Далвич Гамлет 0 Дартфорд 53' 0 Хэмптон энд Ричмонд 0 Истборн 53' 0 Торкуэй 1 Уэстон-сьюпер-Мэр 53' 0 Уэллинг 1 Сент-Олбанс 55' 0 Чиппенхэм Таун 1 Оксфорд Сити 52' 0 Глостер 0 Уэлдстон 50' 0 Слауг 0 Хемел Хемпстэд 52' 1 Челмсфорд 1 Конкорд Рейнджерс 55' 2 Ист Таррок Юнайтед 1 Биллерикей 56' 1 Ханегрфорд Таун 0 Уокинг
Англия: Первая лига
Итог 0 Саутенд 3 Барнсли 55' 0 Флитвуд Таун 0 Джиллингем 50' 3 Питерборо Юнайтед 2 Уиком 55' 0 Аккрингтон 0 Ковентри 54' 0 Донкастер 0 Чарльтон 55' 0 Оксфорд Юнайтед 0 Сканторп 54' 0 Шрусбери Таун 0 Уимблдон 56' 0 Бёртон 0 Уолсолл 50' 0 Лутон Таун 0 Рочдейл 55' 2 Портсмут 0 Брэдфорд Сити 50' 1 Сандерленд 0 Плимут 54' 2 Бристоль Роверс 0 Блэкпул
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona C
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona D
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона Б
Беларусь: Суперкубок (Финал)
Бельгия: Первый дивизион А
Болгария: Первая профессиональная лига
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Carioca Taca Rio Group Stage
Бразилия: Паулиста А1
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Венесуэла: Примера: Апертура
Вьетнам: В-Лига
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: Суперлига Индии
Иордания: Премьер-лига
Ирландия: Первый дивизион
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа B)
Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип (Плей-офф)
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Лига Чемпионов КАФ (Группа C)
Литва: Лига А
Малайзия: Суперлига
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига II
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
США: МЛС
Позже 0 Филадельфия Юнион 0 Торонто Позже 0 Орландо Сити 0 Нью-Йорк Сити Позже 0 Даллас 0 Нью-Инглэнд Революшн Позже 0 Коламбус Крю 0 Нью-Йорк Ред Буллз Позже 0 Ванкувер Уайткэпс 0 Миннесота Юнайтед Позже 0 Хьюстон Динамо 0 Реал Солт-Лейк Позже 0 Колорадо Рэпидс 0 Портленд Тимберс Позже 0 Лос-Анджелес Гэлакси 0 Чикаго Файр
Таиланд: Тайская лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Финляндия: Кубок (Группа A)
Финляндия: Кубок (Группа C)
Франция: Лига 2
Франция: Насьональ
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 1)
Швеция: Кубок (Группа 2)
Швеция: Кубок (Группа 3)
Швеция: Кубок (Группа 5)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Кубок (1/4 финала)
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить