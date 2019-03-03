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Стадион:
Копенгаген
2:0
Перерыв
Вайле
0'
1:0
11' Гол
Винд Жонас
34' Желтая карточка
Зека Родригес
2:0
45' Пенальти
Сков Роберт
Первый тайм
47'
Команда Копенгаген играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Сков Роберт из команды Копенгаген забивает с точки!
Фол, нарушение
45'
ПЕНАЛЬТИ! - Тобиас Мельгаард играет рукой в штрафной! Тобиас Мельгаард вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
44'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Давидсен Вильормур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Копенгаген имеет хороший шанс забить.
43'
Вавро Денис из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Винд Жонас бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
43'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
42'
Сков Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает пас партнеру.
41'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает пас партнеру.
41'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает пас партнеру.
41'
Опасность предотвращена - Тобиас Мельгаард из команды Вайле вступил в отбор удачно
41'
Фишер Виктор из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
39'
Аллан Соуза из команды Вайле в офсайде
39'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Удар от ворот произведет Вайле
38'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает пас партнеру.
37'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
36'
Вайле контролирует мяч.
36'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Мадс Лаурицен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Хальберг Мелькер пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
34'
Зека Родригес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Безумный фол. Зека Родригес грубо играет против соперника. Пострадал Аллан Соуза
34'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Вайле контролирует мяч.
33'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
32'
Мадс Лаурицен наказан за толчок Винд Жонас
32'
Папаяннопулос Сотирис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Арбнор Муколли из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
32'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Давидсен Вильормур из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
32'
Хальберг Мелькер из команды Вайле делает пас партнеру.
31'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Арбнор Муколли из команды Вайле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
31'
Анкерсен Петер делает подножку сопернику.
30'
Зека Родригес из команды Копенгаген сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
30'
Аллан Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Сков Роберт из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
30'
Арбнор Муколли нарушает правила. Фишер Виктор пострадал
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Финнбогасон Къяртан из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Анкерсен Петер
28'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Вайле начинает контратаку
28'
Вратарь парирует удар, который нанес Фишер Виктор, и мяч снова в игре
28'
Отличные скиллы показывает Фишер Виктор, обводя своих соперников
26'
Удар от ворот произведет Копенгаген
26'
Как он промахнулся? Финнбогасон Къяртан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
26'
Имед Луати из команды Вайле увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
26'
Вайле начинает контратаку
26'
Имед Луати выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
25'
Н'Дойе Даме мяч отрикошетил от ворот
25'
Сков Роберт из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
25'
Винд Жонас из команды Копенгаген делает пас партнеру.
24'
Копенгаген контролирует мяч.
23'
Байза Павол взял и забрал мяч на выходе
23'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Финнбогасон Къяртан из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
22'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Тобиас Мельгаард из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Зека Родригес
21'
Вайле начинает контратаку
20'
Давидсен Вильормур из команды Вайле делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
20'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Мадс Лаурицен из команды Вайле сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
19'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
19'
Удар от ворот произведет Вайле
18'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Зека Родригес из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Хебо Матиас
Офсайд
17'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген в офсайде
17'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает пас партнеру.
17'
Сков Роберт из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
16'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Вайле контролирует мяч.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Зека Родригес из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Имед Луати
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Финнбогасон Къяртан из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Вавро Денис
14'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
14'
Винд Жонас из команды Копенгаген в офсайде
13'
Копенгаген контролирует мяч.
13'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Отличный командный гол!
11'
Анкерсен Петер сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Винд Жонас изменил счет на табло!
11'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
11'
Тобиас Мельгаард из команды Вайле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Вайле начинает контратаку
10'
Винд Жонас имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
10'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
9'
Копенгаген контролирует мяч.
8'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Мадс Лаурицен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
8'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает пас партнеру.
8'
Копенгаген начинает контратаку
7'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Мадс Лаурицен из команды Вайле сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Фол, нарушение
7'
Зека Родригес делает подножку сопернику.
6'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Тобиас Мельгаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Хебо Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Фишер Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Имед Луати из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Сков Роберт
5'
Вайле контролирует мяч.
4'
Удар от ворот произведет Копенгаген
4'
Как он промахнулся? Аллан Соуза имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
4'
Арбнор Муколли из команды Вайле сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
3'
Имед Луати из команды Вайле делает пас партнеру.
3'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Копенгаген контролирует мяч.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Копенгаген начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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