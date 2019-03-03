Стадион: Nature Energy Park
1:0
22' ГолКадри Башким
Первый тайм
25'
Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
24'
24'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
23'
Брондбю начинает контратаку
22'
Йенс Мартин Гаммельбю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Лунд Оливер сделал результативную передачу.
22'
ГОООООЛ - Кадри Башким Оденсе забивает ударом головой
22'
Нильсен Каспер из команды Оденсе подал угловой слева.
21'
Клеве Троэльс бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
21'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает пас партнеру.
20'
20'
После дальнего удара, который нанес Хедлунд Симон мяч отбит вратарем
19'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Радошевич Йосип из команды Брондбю сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
19'
19'
ШАНС! Кадри Башким нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
18'
Юнг Антони наказан за толчок соперника
18'
Юнг Антони из команды Брондбю делает пас партнеру.
18'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает пас партнеру.
17'
17'
Швебе Марвин из команды Брондбю сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
17'
16'
16'
Юнг Антони из команды Брондбю подал угловой слева.
16'
Грютебуст Стен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Юнг Антони из команды Брондбю подал угловой справа.
15'
Лунд Оливер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Радошевич Йосип из команды Брондбю делает пас партнеру.
15'
Леувин Рамон делает подножку сопернику.
14'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
14'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
14'
Лаурсен Райан из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
14'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
13'
13'
Как он промахнулся? Нильсен Каспер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
12'
Кадри Башким из команды Оденсе делает пас партнеру.
12'
Оденсе начинает контратаку
12'
Оденсе контролирует мяч.
11'
Вильчек Камиль из команды Брондбю в офсайде
11'
10'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
10'
10'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Хедлунд Симон из команды Брондбю делает пас партнеру.
10'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
9'
9'
Опасность предотвращена - Радошевич Йосип из команды Брондбю вступил в отбор удачно
9'
Нильсен Каспер из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
8'
8'
Йенс Мартин Гаммельбю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
7'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
6'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
6'
Опасность предотвращена - Лунд Оливер из команды Оденсе вступил в отбор удачно
6'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает пас партнеру.
6'
Брондбю начинает контратаку
5'
Судья сигнализирует, что Хедлунд Симон из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Лаурсен Райан
4'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе в офсайде
4'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает пас партнеру.
3'
Араюури Паулус из команды Брондбю в офсайде
2'
Лаурсен Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Юнг Антони из команды Брондбю подал угловой слева.
2'
Лаурсен Николай имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
2'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает пас партнеру.
1'
Радошевич Йосип из команды Брондбю хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
1'
Оденсе начинает контратаку
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Брондбю начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Россия: Премьер-лига
Россия: ФНЛ - Первый дивизион
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Товарищеские матчи. Сборные
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Австралия: Эй-Лига
Австрия: Бундеслига
Австрия: Вторая лига
Азербайджан: Премьер-лига
Алжир: Лига 1
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona A
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona C
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона А
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона Б
Бельгия: Первый дивизион А
Бельгия: Первый дивизион Б. Второй этап
Болгария: Первая профессиональная лига
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Паулиста А1
Венгрия: Венгерский второй дивизион
Венесуэла: Примера: Апертура
Вьетнам: В-Лига
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Первый дивизион
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: И-Лига
Индия: Суперлига Индии
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Итог 1 Вальядолид-2 1 Унионистас Итог 2 Интернасьональ Мадрид 1 Реал Мадрид Кастилья Итог 1 Унион Адарве 0 Депортиво-2 Итог 1 Бургос 0 Рапидо Боусас Итог 1 Фуэнлабрада 0 Лас-Пальмас-2 Итог 0 Сельта-2 3 Атлетико-2 Мадрид Итог 0 Навалкарнеро 1 Леонеса 69' 2 Гуйхуэло 0 Сан-Себастьян 70' 1 Понферрадина 0 Понтеведра 69' 0 Salamanca CF UDS 0 Корушо
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Итог 0 Атлетико Малагуэно 3 УКАМ Мурсия Итог 1 Севилья Атлетико 1 Дон Бенито Итог 0 Альмерия-2 1 Хумилья Итог 1 Мелилья 2 Картахена ОТМ 0 Лорка 0 Сан-Фернандо Итог 1 Мурсия 1 Марбелья 82' 1 Ibiza-Eivissa 1 Сан-Фернандо 68' 0 Рекреативо 0 Эль-Эхидо 70' 0 Вильяновенсе 0 Линенсе Пер 1 Атлетико Санлукеньо 1 Гранада-2
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Казахстан: Суперкубок (Финал)
Кипр: Первый дивизион: Понижение (Плей-офф)
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Литва: Лига А
Люксембург: Национальный дивизион
Македония: Первая лига
Малайзия: Суперлига
Марокко: Ботола
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Нигерия: NPFL (Группа A)
Нигерия: NPFL (Группа B)
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига II
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Клаусура
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
США: МЛС
Таиланд: Тайская лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Финляндия: Кубок (Группа A)
Финляндия: Кубок (Группа B)
Франция: Лига 2
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чехия: ФНЛ
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 6)
Швеция: Кубок (Группа 7)
Швеция: Кубок (Группа 8)
Шотландия: Кубок (1/4 финала)
Эквадор: Серия A
Эстония: Суперкубок (Финал)
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить