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Стадион:
Оденсе
1:0
Первый тайм: 25'
Брондбю
0'
1:0
22' Гол
Кадри Башким
25'
Первый тайм
25'
Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает пас партнеру.
24'
Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
23'
Брондбю начинает контратаку
22'
Йенс Мартин Гаммельбю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Лунд Оливер сделал результативную передачу.
Описание гола
22'
ГОООООЛ - Кадри Башким Оденсе забивает ударом головой
Угловой
22'
Нильсен Каспер из команды Оденсе подал угловой слева.
21'
Клеве Троэльс бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
21'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает пас партнеру.
20'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
После дальнего удара, который нанес Хедлунд Симон мяч отбит вратарем
19'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Радошевич Йосип из команды Брондбю сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
19'
Удар от ворот произведет Брондбю
19'
ШАНС! Кадри Башким нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает пас партнеру.
Фол, нарушение
18'
Юнг Антони наказан за толчок соперника
18'
Юнг Антони из команды Брондбю делает пас партнеру.
18'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает пас партнеру.
17'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Швебе Марвин из команды Брондбю сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
17'
Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Угловой
16'
Юнг Антони из команды Брондбю подал угловой слева.
16'
Грютебуст Стен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
15'
Юнг Антони из команды Брондбю подал угловой справа.
15'
Лунд Оливер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Радошевич Йосип из команды Брондбю делает пас партнеру.
Фол, нарушение
15'
Леувин Рамон делает подножку сопернику.
14'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
14'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
14'
Лаурсен Райан из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
14'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
13'
Удар от ворот произведет Брондбю
13'
Как он промахнулся? Нильсен Каспер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
12'
Кадри Башким из команды Оденсе делает пас партнеру.
12'
Оденсе начинает контратаку
12'
Оденсе контролирует мяч.
Офсайд
11'
Вильчек Камиль из команды Брондбю в офсайде
11'
Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
10'
Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Хедлунд Симон из команды Брондбю делает пас партнеру.
10'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
9'
Удар от ворот произведет Брондбю
9'
Опасность предотвращена - Радошевич Йосип из команды Брондбю вступил в отбор удачно
9'
Нильсен Каспер из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Йенс Мартин Гаммельбю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
7'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает пас партнеру.
6'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
6'
Опасность предотвращена - Лунд Оливер из команды Оденсе вступил в отбор удачно
6'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает пас партнеру.
6'
Брондбю начинает контратаку
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Хедлунд Симон из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Лаурсен Райан
Офсайд
4'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе в офсайде
4'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает пас партнеру.
Офсайд
3'
Араюури Паулус из команды Брондбю в офсайде
2'
Лаурсен Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Юнг Антони из команды Брондбю подал угловой слева.
2'
Лаурсен Николай имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
2'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает пас партнеру.
1'
Радошевич Йосип из команды Брондбю хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
1'
Оденсе начинает контратаку
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Брондбю начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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