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Стадион:
Фейеноорд
0:0
Первый тайм: 9'
Эммен
0' 9'
Первый тайм
8'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд сыграл в стеночку, но там вратарь перехватил.
8'
Кавлан Канер нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Свен Баркен из команды Эммен увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
7'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
7'
Найдхарт Нико нанес удар, но промахнулся очень сильно.
7'
Найдхарт Нико из команды Эммен идет с мячом вперед на обострение...
6'
Эммен контролирует мяч.
Офсайд
5'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд в офсайде
5'
Контроль мяча: [team1]: 83%, [team2]: 17%.
4'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Найдхарт Нико из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Бергёйс Стивен
2'
Удар от ворот произведет Эммен
2'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Фейеноорд начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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