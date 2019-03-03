  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Португалия
  5. Примейра-лига
Стадион:
Риу Аве
1:0
Второй тайм: 73'
Брага
0'
29' Желтая карточка
Раул Силва
39' Желтая карточка
Ямбор Никола
1:0
49' Гол
Carlos XI
56' Вторая желтая карточка
Ямбор Никола
62' Желтая карточка
Виана Бруно
73'
Второй тайм
72'
Брага делает замену. Раул Силва уходит с поля, а Мурило Энрике выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Виана Бруно получил желтую карточку от судьи
61'
Брага делает замену. Пальинья Жоау уходит с поля, а Новаиш Жоау выходит на его замену.
60'
Риу Аве делает замену. Морейра Бруну уходит с поля, а Леандриньо II выходит на его замену.
56'
Ямбор Никола получает вторую желтую карточку. Удаление.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Carlos бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Ямбор Никола получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Раул Силва получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Россия: ФНЛ - Первый дивизион
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Товарищеские матчи. Сборные
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Бельгия: Первый дивизион А
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Израиль: Лигат ха'Ал
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Италия: Серия C (Группа C)
Колумбия: Примера А Апертура
Литва: Лига А
Мексика: Лига MX Клаусура
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Первая лига
Словения: Первая лига
Эквадор: Серия A

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация