  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Португалия
  5. Примейра-лига
Стадион:
Морейренсе
1:1
Перерыв
Витория Сетубал
0'
0:1
17' Гол
Кадис Хондер
19' Желтая карточка
Manu Silvio III
1:1
35' Гол в свои ворота
Manu Silvio III
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Силвиу уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
19'
Силвиу получил желтую карточку от судьи
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Кадис Хондер бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Алжир: Лига 1
Англия: Национальная лига
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Греция: Суперлига
Израиль: Лигат ха'Ал
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Сербия: Суперлига
США: МЛС
Швейцария: Суперлига
Шотландия: Кубок (1/4 финала)
ЮАР: Футбольная Премьер-лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация