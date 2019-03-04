Стадион: Афонсу Энрикеш
1:0
Второй тайм: 76'
25' Желтая карточкаСако Фалае
38' Желтая карточкаСантос Рене
42' Желтая карточкаТоше Антониу
1:0
64' ГолВелтон Сампаю
68' Желтая карточкаАмоа Джозеф
Второй тайм
74'
Маритиму делает замену. Pedro Pelagio уходит с поля, а Дьедеррик Жоэль выходит на его замену.
71'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
68'
Амоа Джозеф получил желтую карточку от судьи
64'
Г О О О О Л - Велтон Сампаю бьет в цель!
46'
Витория Гимарайнш делает замену. Сако Фалае уходит с поля, а Додо Домилсон выходит на его замену.
46'
Витория Гимарайнш делает замену. Гедеш Алешандре уходит с поля, а Велтон Сампаю выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Маритиму делает замену. Дуглас Гролли уходит с поля, а Африко Лукас выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Тоше Антониу получил желтую карточку от судьи
38'
Сантос Рене получил желтую карточку от судьи
33'
Маритиму делает замену. Феррейра Рубен уходит с поля, а Корреа Хорхе выходит на его замену.
25'
Сако Фалае получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio D. Afonso Henriques. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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