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Стадион:
Витория Гимарайнш
1:0
Второй тайм: 76'
Маритиму
0'
25' Желтая карточка
Сако Фалае
38' Желтая карточка
Сантос Рене
42' Желтая карточка
Тоше Антониу
1:0
64' Гол
Велтон Сампаю
68' Желтая карточка
Амоа Джозеф
76'
Второй тайм
74'
Маритиму делает замену. Pedro Pelagio уходит с поля, а Дьедеррик Жоэль выходит на его замену.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Желтая карточка
68'
Амоа Джозеф получил желтую карточку от судьи
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Велтон Сампаю бьет в цель!
46'
Витория Гимарайнш делает замену. Сако Фалае уходит с поля, а Додо Домилсон выходит на его замену.
46'
Витория Гимарайнш делает замену. Гедеш Алешандре уходит с поля, а Велтон Сампаю выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Маритиму делает замену. Дуглас Гролли уходит с поля, а Африко Лукас выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Тоше Антониу получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
38'
Сантос Рене получил желтую карточку от судьи
33'
Маритиму делает замену. Феррейра Рубен уходит с поля, а Корреа Хорхе выходит на его замену.
Желтая карточка
25'
Сако Фалае получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio D. Afonso Henriques. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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