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Стадион:
Спортинг Л
2:1
Первый тайм: 35'
Портимоненсе
0'
1:0
10' Гол
Диаби Абдулай
2:0
11' Гол
Рафинья Диас
28' Желтая карточка
Вендель Жералдо
2:1
30' Гол
Паулиньо Пауло
35'
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Первый тайм
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Паулиньо Пауло бьет в цель!
Желтая карточка
28'
Вендель Жералдо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Рафинья Диас бьет в цель!
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Диаби Абдулай бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Alvalade. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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