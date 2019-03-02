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Стадион:
Насьонал Мадейра
1:1
Первый тайм: 42'
Тондела
0'
21' Желтая карточка
Daniel VI
0:1
22' Пенальти
Томане Антониу
36' Желтая карточка
Монтейру Бруну
1:1
36' Гол
Риаскос Брайан
42'
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Первый тайм
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Риаскос Брайан бьет в цель!
Желтая карточка
36'
Монтейру Бруну получил желтую карточку от судьи
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Томане Антониу из команды Тондела забивает с точки!
Желтая карточка
21'
Daniel получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Madeira. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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