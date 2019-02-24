Стадион: Тюрк Телеком Арена
0:0
Второй тайм: 83'
20' Желтая карточкаМариано Феррейра
22' Желтая карточкаЯвру Зеки
32' Желтая карточкаАкбаба Эмре
41' Желтая карточкаРотман Райко
53' Желтая карточкаДжевикер Айкут
71' Желтая карточкаМану Элвис
78' Желтая карточкаЛукач Милан
Второй тайм
82'
Акхисар делает замену. Ману Элвис уходит с поля, а Чикалеши Сокол выходит на его замену.
82'
Галатасарай делает замену. Н'Диайе Папа уходит с поля, а Донк Райан выходит на его замену.
79'
Акхисар делает замену. Джевикер Айкут уходит с поля, а Кыса Билал выходит на его замену.
78'
Лукач Милан получил желтую карточку от судьи
74'
Акхисар делает замену. Айик Онур уходит с поля, а Регаттен Адриен выходит на его замену.
71'
Ману Элвис получил желтую карточку от судьи
53'
Джевикер Айкут получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Галатасарай делает замену. Акбаба Эмре уходит с поля, а Инан Селчук выходит на его замену.
41'
Ротман Райко получил желтую карточку от судьи
32'
Акбаба Эмре получил желтую карточку от судьи
22'
Явру Зеки получил желтую карточку от судьи
20'
Мариано Феррейра получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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