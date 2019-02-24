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Стадион:
Галатасарай
0:0
Второй тайм: 83'
Акхисар
0'
20' Желтая карточка
Мариано Феррейра
22' Желтая карточка
Явру Зеки
32' Желтая карточка
Акбаба Эмре
41' Желтая карточка
Ротман Райко
53' Желтая карточка
Джевикер Айкут
71' Желтая карточка
Ману Элвис
78' Желтая карточка
Лукач Милан
83'
Второй тайм
82'
Акхисар делает замену. Ману Элвис уходит с поля, а Чикалеши Сокол выходит на его замену.
82'
Галатасарай делает замену. Н'Диайе Папа уходит с поля, а Донк Райан выходит на его замену.
79'
Акхисар делает замену. Джевикер Айкут уходит с поля, а Кыса Билал выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Лукач Милан получил желтую карточку от судьи
74'
Акхисар делает замену. Айик Онур уходит с поля, а Регаттен Адриен выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Ману Элвис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
53'
Джевикер Айкут получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Галатасарай делает замену. Акбаба Эмре уходит с поля, а Инан Селчук выходит на его замену.
Желтая карточка
41'
Ротман Райко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Акбаба Эмре получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Явру Зеки получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Мариано Феррейра получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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