Истанбул Башакшехир

Стадион: Башакшехир Фатих Терим
Оставлена
Первый тайм
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Basaksehir Fatih Terim Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 5 Брентфорд 1 Халл Сити Итог 1 Миллуолл 3 Престон Норт Энд Итог 3 Шеффилд Уэнсдей 1 Суонси Итог 1 Уиган 1 Ипсвич Итог 2 Бирмингем 2 Блэкберн Итог 2 Мидлсбро 0 КПР Итог 1 Рединг 1 Ротерхэм Итог 2 Лидс 1 Болтон Итог 3 Норвич 2 Бристоль Сити Итог 1 Сток Сити 1 Астон Вилла 32' 0 Вест Бромвич 1 Шеффилд Юнайтед
Англия: Вторая лига
Итог 3 Бёри 1 Олдхэм Атлетик Итог 1 Кроули Таун 1 Маклсфилд Итог 2 Милтон Кинс Донс 0 Ньюпорт Итог 1 Суиндон Таун 1 Гримсби Итог 1 Колчестер 1 Карлайл Итог 1 Мэнсфилд 0 Форест Грин Итог 1 Стивенэйдж 2 Нортгемптон Итог 1 Йовил Таун 0 Кембридж Юнайтед Итог 1 Челтенем 0 Порт Вейл Итог 1 Крю Александра 2 Эксетер Сити Итог 0 Моркам 2 Линкольн Сити Итог 1 Транмер 0 Ноттс Каунти
Англия: Национальная лига
Итог 0 Брейнтри 1 Олдершот Итог 0 Галифакс 0 Хавант энд Уотерлувилл Итог 0 Сэлфорд Сити 2 Истли Отл 0 Борэм Вуд 0 Солихалл Итог 1 Дагенем энд Редбридж 0 Саттон Итог 1 Хартлпул 2 Бромли Отл 0 Мэйдстоун 0 Барнет Итог 0 Честерфилд 1 Харрогейт Итог 1 Гейтсхед 1 Рексем Итог 1 Мэйденхэд Юнайтед 0 Довер Итог 0 Барроу 0 Эббсфлит
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Итог 2 Дартфорд 0 Уокинг Итог 0 Глостер 0 Челмсфорд Итог 2 Оксфорд Сити 3 Биллерикей Итог 0 Уэстон-сьюпер-Мэр 1 Чиппенхэм Таун Итог 2 Бат 0 Слауг Итог 0 Истборн 3 Уэлдстон Итог 0 Ханегрфорд Таун 1 Уэллинг Итог 5 Торкуэй 2 Далвич Гамлет Итог 0 Ист Таррок Юнайтед 0 Хэмптон энд Ричмонд Итог 2 Хемел Хемпстэд 2 Конкорд Рейнджерс Итог 2 Сент-Олбанс 2 Труро
Англия: Первая лига
Итог 1 Сканторп 1 Донкастер Итог 0 Бёртон 1 Флитвуд Таун Итог 5 Плимут 1 Рочдейл Итог 3 Уолсолл 2 Брэдфорд Сити Итог 1 Аккрингтон 1 Саутенд Итог 0 Бристоль Роверс 2 Сандерленд Итог 1 Питерборо Юнайтед 2 Шрусбери Таун Итог 0 Блэкпул 1 Оксфорд Юнайтед Итог 0 Портсмут 0 Барнсли Итог 0 Уиком 1 Джиллингем Итог 1 Уимблдон 2 Чарльтон
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Итог 0 Губбио 3 ФералпиСало Итог 1 Судтироль 0 Римини Итог 2 Триестина 0 Ренате Итог 1 Монца 0 Альма Ювентус Фано Итог 0 Фермана 1 Порденоне 33' 0 Равенна 0 Терамо Позже 0 Виртус Верона 0 Бассано Виртус Позже 0 Альбинолеффе 0 Джиана Эрминио Позже 0 Самбенедеттезе 0 Тернана Позже 0 Имолезе 0 Вис Пезаро
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Люксембург: Национальный дивизион
Малайзия: Суперлига
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
ОАЭ: Арабиан Галф лига
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Перу: Примера: Апертура
Польша: Экстракласса
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Словакия: Суперлига
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Таиланд: Тайская лига
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Финляндия: Кубок (Группа C)
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Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
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Швеция: Кубок (Группа 3)
Швеция: Кубок (Группа 6)
Швеция: Кубок (Группа 7)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Япония: Джей-лига
Итог 0 Саган Тосу 4 Нагойя Грампус Итог 0 Вегальта Сендай 0 Урава Редс Итог 1 Санфречче Хиросима 1 Симидзу С-Палс Итог 0 Кавасаки Фронтале 0 Токио Итог 2 Гамба Осака 3 Йокогама Маринос Итог 1 Касима Антлерс 2 Оита Тринита Итог 1 Джубило Ивата 1 Мацумото Ямага Итог 2 Сёнан Бельмаре 0 Консадоле Саппоро
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