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Стадион:
Анкарагюджю
1:1
Второй тайм: 90+'
Эрзурум ББ
0'
1:0
25' Гол
Бойд Тайлер
43' Желтая карточка
Кициу Стелиос
1:1
47' Гол
Опсет Кристиан
65' Желтая карточка
Опсет Кристиан
73' Вторая желтая карточка
Опсет Кристиан
83' Желтая карточка
Оргилль Девер
90'+2
Второй тайм
90'
Эрзурум ББ делает замену. Башсан Эмрах уходит с поля, а Коне Мусса выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Оргилль Девер получил желтую карточку от судьи
81'
Эрзурум ББ делает замену. Обертан Габриэль уходит с поля, а Суну Жиль выходит на его замену.
81'
Анкарагюджю делает замену. Сако Хади уходит с поля, а Садаев Заур выходит на его замену.
75'
Анкарагюджю делает замену. Кантерос Гектор уходит с поля, а Парлак Илхан выходит на его замену.
73'
Опсет Кристиан получает вторую желтую карточку. Удаление.
72'
Эрзурум ББ делает замену. Samuel Emem Eduok уходит с поля, а Антальяли Тайлан выходит на его замену.
66'
Анкарагюджю делает замену. Моке Вильфрид уходит с поля, а Мулин Тибо выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Опсет Кристиан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Опсет Кристиан бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Кициу Стелиос получил желтую карточку от судьи
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Бойд Тайлер бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eryaman Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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