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Стадион:
Бешикташ
2:0
Первый тайм: 44'
Фенербахче
0'
1:0
11' Гол
Генюл Гёкхан
2:0
18' Пенальти
Йилмаз Бурак
44'
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Первый тайм
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Йилмаз Бурак из команды Бешикташ забивает с точки!
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Генюл Гёкхан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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