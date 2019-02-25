Стадион: Водафон
2:0
Первый тайм: 44'
1:0
11' ГолГенюл Гёкхан
2:0
18' ПенальтиЙилмаз Бурак
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Первый тайм
18'
Г О О О О Л - Йилмаз Бурак из команды Бешикташ забивает с точки!
11'
Г О О О О Л - Генюл Гёкхан бьет в цель!
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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