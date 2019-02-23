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Стадион:
Аланьяспор
2:0
Второй тайм: 56'
Касымпаша
0'
1:0
7' Гол
Сиссе Паписс
15' Желтая карточка
Перица Стипе
23' Желтая карточка
Сиссе Паписс
43' Красная карточка
Попов Страхил
45' Желтая карточка
Вильяфаньес Лукас
2:0
53' Гол
Сиссе Паписс
56'
Второй тайм
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Сиссе Паписс бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Касымпаша делает замену. Перица Стипе уходит с поля, а Койта Бенгали-Фоде выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Вильяфаньес Лукас получил желтую карточку от судьи
43'
УДАЛЕНИЕ! - Попов Страхил увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
41'
Попов Страхил получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Сиссе Паписс получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Перица Стипе получил желтую карточку от судьи
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Сиссе Паписс бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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