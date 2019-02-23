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Стадион:
Сивасспор
1:2
Конец матча
Антальяспор
0'
0:1
36' Гол
Сангаре Назим
38' Желтая карточка
Амилтон Минервино
0:2
45' Пенальти
Дукара Сулейман
1:2
65' Гол
Коне Аруна
67' Желтая карточка
Браз Давид
69' Желтая карточка
Fredy II
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Антальяспор делает замену. Амилтон Минервино уходит с поля, а Bahadir Ozturk выходит на его замену.
84'
Сивасспор делает замену. Н'Динга Дельвин уходит с поля, а Демир Мухаммет выходит на его замену.
82'
Антальяспор делает замену. Альфредо Кулембе Рибейро Фреди уходит с поля, а Куртулуш Йекта выходит на его замену.
75'
Антальяспор делает замену. Озкан Сердар уходит с поля, а Синик Догукан выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
67'
Браз Давид получил желтую карточку от судьи
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Коне Аруна бьет в цель!
63'
Сивасспор делает замену. Рыбалка Сергей уходит с поля, а Mert Hakan Yandas выходит на его замену.
63'
Сивасспор делает замену. Emre Kilinc уходит с поля, а Erdogan Yesilyurt выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Дукара Сулейман из команды Антальяспор забивает с точки!
Желтая карточка
38'
Амилтон Минервино получил желтую карточку от судьи
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Сангаре Назим бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni 4 Eylul Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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