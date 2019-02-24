  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Турция
  5. Суперлига
Стадион:
Коньяспор
0:1
Конец матча
Кайсериспор
0'
15' Желтая карточка
Жута Леонард
27' Желтая карточка
Туран Али
0:1
59' Гол
Тюрюдж Дениз
78' Желтая карточка
Туран Атила
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Кайсериспор делает замену. Тюрюдж Дениз уходит с поля, а Гюлен Левент выходит на его замену.
85'
Кайсериспор делает замену. Чери Тьяронн уходит с поля, а Варела Силвештре выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Туран Атила получил желтую карточку от судьи
67'
Кайсериспор делает замену. Кравец Артём уходит с поля, а Аджар Хасан выходит на его замену.
65'
Коньяспор делает замену. Туран Али уходит с поля, а Чамдалы Али выходит на его замену.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Тюрюдж Дениз бьет в цель!
56'
Коньяспор делает замену. Траоре Абду II уходит с поля, а Mucahit Akcay выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
27'
Туран Али получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Жута Леонард получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Кубок (1/4 финала)
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок лиги (Финал)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австрия: Бундеслига
Азербайджан: Премьер-лига
Бельгия: Первый дивизион А
Бельгия: Первый дивизион Б. Второй этап
Болгария: Первая профессиональная лига
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Минейро
Германия: Региональная лига. Запад
Голландия: Первый дивизион
Греция: Суперлига
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Индия: Суперлига Индии
Иран: Персиан Галф Про Лига
Испания: Сегунда
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион
Позже 0 Светлана Светлая 0 Михаил Крипак Позже 0 Юрий Богачёв 0 Евгений Попов Позже 0 Александр Крипак 0 Александр Кузнецов Позже 0 Роман Кулебякин 0 Сергей Бощук Позже 0 Антип Лазарев 0 Талгат Мамаев Позже 0 Михаил Гордеев 0 Наталья Москаленко Позже 0 Андрей Федуняк 0 Кирилл Норкин Позже 0 Илона Белобородова 0 Вячеслав Мурзиков Позже 0 Виктор Овчинников 0 Иван Цапкин Позже 0 Северин Ковальский 0 Игорь Курочкин Позже 0 Максут Азизов 0 Мечислав Правдолюбов Позже 0 Лилия Кусткова 0 Андрей Сергиенко Позже 0 Никита Михалёнок 0 Николай Сербул Позже 0 Динара Соболева 0 Борис Фёдоров Позже 0 Алексей Лепин 0 Максим Пульман Позже 0 Евгений Костин 0 Илья Здоровяк Позже 0 Ольга Крипак 0 Владимир Кононов Позже 0 Адыл Айдарбеков 0 Вадим Плаксин Позже 0 Дмитрий Федосов 0 Олег Куликов Позже 0 Андрей Повойкин 0 Тимофей Смирнов Позже 0 Андрей Помазков 0 Асхар Шушанян Позже 0 Артур Магомедов 0 Пётр Конев Позже 0 Григорий Фетисов 0 Сергей Прокофьев Позже 0 Вячеслав Черненков 0 Антон Иванов Позже 0 Дмитрий Кушнеров 0 Василий Кузнецов Позже 0 Виталий Мельник 0 Вячеслав Козырев Позже 0 Алексей Беляев 0 Альберт Стулов Позже 0 Роман Метлицкий 0 Артём Харчевников Позже 0 Дмитрий Щурко 0 Константин Граб Позже 0 Алексей Антоненко 0 Владимир Чукин Позже 0 Вадим Ухов 0 Евгений Банмиллер Позже 0 Альмир Искаков 0 Александр Голуб Позже 0 Алексей Торопацкий 0 Олег Греков Позже 0 Кирилл Отрадных 0 Даниил Гонтарь Позже 0 Виталий Пархоменко 0 Максим Помазков Позже 0 Любовь Соловьёва 0 Джамал Султанов Позже 0 Кирилл Закатченко 0 Дмитрий Бощук Позже 0 Ефим Петренко 0 Михаил Кабцан Позже 0 Юрий Нестеренко 0 Василий Чиж Позже 0 Геннадий Щитнев 0 Борис Метелецкий
Люксембург: Национальный дивизион
Марокко: Ботола
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Первая лига
Словения: Первая лига
Хорватия: Первый дивизион
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 4)
Швеция: Кубок (Группа 5)
Швеция: Кубок (Группа 8)
ЮАР: Футбольная Премьер-лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация