  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Аргентина
  5. Суперлига
Химнасия Ла-Плата
0:0
Первый тайм: 39'
Индепендьенте
0'
29' Желтая карточка
Бустос Фабрисио
33' Желтая карточка
Санчес-Миньо Хуан
39'
Первый тайм
Желтая карточка
33'
Санчес-Миньо Хуан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Бустос Фабрисио получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Россия: ФНЛ - Первый дивизион
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Товарищеские матчи. Сборные
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона А
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
США: МЛС
Уругвай: Примера: Апертура
Чили: Примера
Эквадор: Серия A

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация